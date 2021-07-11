Коронавирус в Грузии: 952 случая заражения за сутки, 9 человек скончались

Новости-Грузия. В Грузии за минувшие сутки выявлено 952 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,69%, за последние две недели – 3,79%, а за последнюю неделю – 4,18%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 376 200. Почти 64% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 609.

В Аджарии выявили 78 случаев заражения, в Кахетии – 70, в Имерети – 65, в Квемо Картли – 40, в Шида Картли – 11, в Самегрело и Земо Сванети – 24, в Самцхе-Джавахети – 21, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15, в Мцхета-Мтианети – 13, в Гурии – 6.

От ковида умерли еще девять пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 452.

Выздоровели 999 человек, их общее число выросло до 359 226.

На данный момент в Грузии 12 448 активных случаев коронавируса. Из них 3 472 пациента (около 28%) проходят лечение в больницах. Состояние 716 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 175 человек.

8 069 граждан (около 65% активных случаев) лечатся на дому, а 907 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 98 человек, в самоизоляции остаются более 8,2 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 10 июля достигло 302 388. Это более 8,1% от всего населения Грузии.