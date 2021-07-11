Зураб Джапаридзе: В гибели Лексо Лашкарава виновны «Мечта» и Патриархия

Лидер оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе возлагает ответственность за гибель оператора TV Pirveli на «Грузинскую мечту» и Грузинскую православную церковь, сообщает СОВА.

В своем Facebook оппозиционер опубликовал статус, в котором подчеркнул, что происходящему пора положить конец.

«Невинный человек был убит дикарями. Они убили его именем Христа и взамен водрузили на Руставели кровавый крест. Совершенно неважно, какую причину смерти назовет экспертиза. Нужно быть полностью стерильным, чтобы поверить, что смерть Лексо не связана с жестоким избиением 5 июля.

Все, кто не видят в этом убийстве ответственности Патриархии – глупцы. Вы, кто не видите в этом убийстве ответственности «Мечты» — глупцы. И еще большие глупцы, если вы верите, когда они с грустными лицами говорят «мы осуждаем насилие», разве способны жестокие, бессовестные люди, готовые ради власти на все, на сожаления или переживания.

Такова была их цель, и она такая же сегодня – террор, чтобы никто не смел оспаривать их власть, власть «Мечты» и Патриархии. Но самые большие глупцы те, кто думаете, что это зло вас не коснется. Они постучатся в каждую дверь и попьют крови всем, кто выйдет против.

Никакие отставки и формальные правовые процедуры эту реальность не изменят. Они должны уйти. Патриархия и «Мечта», вместе. Раздолье этого русского зла в стране должно прекратиться раз и навсегда. Все на выборы 2 октября, голосуйте за кого хотите, только не за 41. За кого хотите кроме 41 (прим. избирательный номер «Грузинской мечты»)», - написал Джапаридзе.