Президент Грузии назвала огромной трагедией смерть сотрудника «Пирвели» после избиения

Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью умершего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, выразив соболезнования его родным и близким.

«Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже о семье. Обязательно все должно быть расследовано, и виновные должны понести наказание», - заявила Зурабишвили.

Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он также назвал произошедшее «трагедией», пообещав при этом, что в рамках начатого следствия в кратчайшие сроки общественности будет предоставлена полная информация.

Сегодня утром, 11 июля, Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Шесть дней назад, выполняя служебные обязанности, он был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества. Оператор получил переломы костей лица и ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.

Предполагаемая причина смерти - тромбоэмболия, спровоцированная увечьями. Следствие в связи с произошедшим начата по стандартной статье – доведение до самоубийства. По требованию телекомпании «Пирвели» к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.

Часть общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. Представители НПО подчеркивают, что в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события, сообщают «Новости-Грузия»!.

Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». Ее главным требованием станет отставка Гарибашвили.