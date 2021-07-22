COVID-19 в Абхазии: 195 новых случаев, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 622 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 195 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 188 пациентов. Состояние 92 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 56 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, состояние 8 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 37, 10 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 780 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16 580 человек. К общему числу заболевших коронавирусом за все время было добавлено 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.