МОК извинился за изображение Крыма в составе России на сайте Олимпиады

Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки российской вакцины от COVID-19 из-за срыва Россией сроков поставок "Спутника V" . Об этом говорится в письме советника президента Аргентины Сесилии Никколини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутника V" за рубеж. Его опубликовала аргентинская газета La Nacion.

По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта пяти с половиной миллионов доз первого компонента и более 13 миллионов – второго. Причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент.

Издание, ссылаясь на текст письма, утверждает, что для вакцинации пожилых аргентинцев власти ожидали 10 или 11 июля поставки как минимум одного миллиона доз второго компонента вакцины. Однако партия пришла только 13 июля и в половине объема.

Аргентинские власти понимают, что Россия переживала "производственные трудности", говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей, которые осуществляются по графику и на регулярной основе.

Никколини также сообщила, что недавно президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, позволяющий закупать препараты от коронавирусной инфекции нового типа у американских компаний. Производители вакцин из США обещают поставки уже в этом году. La Nacion уточняет, что речь идет о вакцинах Pfizer.

"Мы всегда делали все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но вы оставляете нам очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Аргентины в РФПИ.

Аргентина разрешила использовать "Спутник V" в декабре прошлого года, став вторым после Беларуси иностранным государством, одобрившем его использование.

В конце мая, по оценке журнала Forbes, на внешние рынки были поставлены только 8 процентов иностранных заказов на препарат. На нехватку жалуются в Мексике. Гватемала потребовала вернуть себе деньги за "Спутник" назад.

Занимающийся продвижением препарата в мире Российский фонд прямых инвестиций обещал наладить ситуацию, в том числе за счёт производства в других странах. Однако Кремль в июне признал, что исполнить все зарубежные заказы сейчас невозможно, а внутренний рынок будет в приоритете.

Спрос на вакцины от COVID-19 в России резко вырос на фоне третьей волны пандемии, производство вакцин внутри страны, скорее всего, не может покрыть всю потребность, отмечают участники рынка.