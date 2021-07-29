Главред издания «Проект» Роман Баданин покинул Россию

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин покинул Россию. Об этом он сообщил в разговоре с Reuters. Издание «Проект» признано в России нежелательной организацией, а Роман Баданин включен в реестр СМИ-иноагентов.

Журналист заявил, что не собирается возвращаться на родину, поскольку там ему грозит уголовное преследование из-за работы в «Проекте». Собеседник агентства сослался на закон от 2015 года, согласно которому сотрудники «нежелательных организаций» могут быть заключены в тюрьму на срок до шести лет.

Он напомнил о судьбе своих коллег по «Проекту», которые, по его словам, стали жертвами уголовного преследования и получили от российских властей клеймо «иноагентов».

«Мы пытаемся эвакуировать персонал в одну из соседних стран», – сказал Баданин.

Он пообещал, что «Проект» продолжит фактическое функционирование в той или иной форме, однако не стал раскрывать подробности. Баданин пояснил, что большая часть коллектива будет работать за пределами России по соображениям безопасности.

«Проект» был признан «нежелательной организацией» в середине июля. Генпрокуратура сочла, что издание представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Тогда же журналистов «Проекта» Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания «Открытые медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов.

В конце июня полиция пришла с обысками к главному редактору «Проекта» Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину. Адвокаты журналистов сообщили, что обыски связаны с делом, возбужденным по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер.

На днях «иноагентом» признали и издание The Insider, а к его главному редактору Роману Доброхотову пришли полицейские с обысками, опять же, по делу о клевете. Оно было возбуждено предположительно из-за ретвита, размещенного в твиттер-аккаунте Доброхотова. Речь идет о расследовании The Insider по поводу предполагаемых связей нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с российскими спецслужбами.