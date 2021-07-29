За сутки в Абхазии от коронавируса скончались четыре человека

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 509 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 170 пациентов. Состояние 45 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались четыре женщины - 60, 82, 89 и 67 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 44, 20 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 735 человек. Зарегистрировано 304 летальных случая. Выздоровели 17 434 человека.