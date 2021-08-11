Противники сноса Музея искусств в Тбилиси собирают подписи под петицией

Инициативная группа за сохранение Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в центре Тбилиси начала сбор подписей под петицией с требованием провести профессиональную реставрацию аварийного здания и обнародовать подробный план эвакуации экспонатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

5 августа Минкультуры объявило об «эвакуации» золотого фонда музея. До завершения ремонтно-восстановительных работ в здании постройки 1835 года экспонаты решили разместить в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия.

Незадолго до обнародования указанной информации глава Минкультуры Тея Цулукиани заявила о необходимости сноса здания музея, его обоих флигелей. Тогда министр назвала проведение восстановительных работ «нерентабельным». Эти слова возмутили многих жителей Тбилиси.

Часть граждан считают, что, несмотря на официальные заявления Минкультуры о планируемой реставрации, аварийное здание в самом центре города все равно снесут.

Инициативная группа требует обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ. Сбор подписей под открытым письмом, адресатами которого являются парламент и Министерство культуры, они начали на протестной акции 5 августа.

Требования инициативной группы:

Обеспечить реализацию проекта по укреплению и реставрации здания Музея искусств с участием высококвалифицированных специалистов, имеющих надежную репутацию. Информация о всех этапах процесса должна быть открытой и доступной; Предоставить подробный план эвакуации музейного фонда и всех экспонатов с указанием лиц ответственных за процесс, а также точное место временного размещения экспонатов. Обеспечить публичность указанного процесса, а также участие профессионального сообщества; Отстранить от процесса неквалифицированных должностных лиц, наносящих непоправимый ущерб процессу укрепления и восстановления здания музея.

Кроме того, авторы манифеста призывают немедленно восстановить в должностях всех «незаконно и необоснованно уволенных» сотрудников музея.

К этому моменту под петицией собрано уже 1500 подписей. После поступления в парламент электронного документа будет проверена подлинность каждой подписи. Для инициации законопроекта парламенту необходимо 25 тысяч подписей на материальном документе.