За сутки на Северном Кавказе умер 91 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умер 91 пациент с подтвержденным COVID-19, новых заболевших – 1397.

По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по 12, в Карачаево-Черкесии - пять, в Северной Осетии и Чечне по четыре в Ингушетии два летальных случая.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 217 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.

Ставропольский край + 344 (69 249 за все время пандемии)

Краснодарский край + 257 (62 678)

Дагестан + 203 (44 519)

Чечня + 157 (178 21)

Калмыкия + 107 (26 369)

Кабардино-Балкария + 88 (282 40)

Северная Осетия + 69 (19 670)

Ингушетия + 62 (184 47)

Адыгея + 57 (171 04)

Карачаево-Черкесия + 53 (23 174)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 7387 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 14 августа, выявлено 65 79 212 заболевший коронавирусом.