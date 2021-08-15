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«Нацдвижение» представило кандидатов в мэры региональных муниципалитетов
«Единое национальное движение» выдвинуло кандидатов в мэры муниципалитетов на выборах в органы местного самоуправления Грузии 2021 года. Презентацию провел лидер партии Ника Мелия на мероприятии в центральном офисе партии в Тбилиси.
Кандидатами в мэры от «Национального движения» являются:
- Кутаиси - Хатия Деканоидзе;
- Мцхета - Заал Удумашвили;
- Рустави - Давид Киркитадзе;
- Телави - Георгий Ботковели;
- Мартвили - Темур Джанашия;
- Батуми - Георгий Киртадзе;
- Кобулети - Бондо Тедорадзе;
- Хелвачаури - Миша Болквадзе;
- Кеда - Рами Беридзе;
- Шуахеви - Роин Зоидзе;
- Хуло - Гогита Соломонидзе;
- Вани - Бадри Мебуришвили;
- Зестафони - Бакар Хиджакадзе;
- Самтредия - Мамука Бибилеишвили;
- Адигени - Марехи Даташвили;
- Аспиндза - Георгий Гиоргадзе;
- Сагареджо - Давид Джавахишвили;
- Ахмета - Зураб Отиашвили;
- Гурджаани - Серги Какалашвили;
- Дедоплисцкаро - Тамаз Кочламазашвили;
- Сигнахи - Заза Папуашвили;
- Дманиси - Георгий Татуашвили;
- Тетрицкаро - Вано Магалашвили;
- Гори - Васил Махарашвили;
- Хашури - Иосеб Буадзе;
- Каспи - Нугзар Нониашвили;
- Карели - Николоз Ахалкаци;
- Хоби - Бесо Шенгелия;
- Зугдиди - Анзор Мелия.
Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
Другие новости дня
ЕНД представило кандидатуру отца Ники Мелия на пост мэра Зугдиди
Отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, поборется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На протяжении всей жизни этот человек оставался моим главным мотиватором. Это тот человек, у которого я всему научился: как быть принципиальным там, где необходимо, как быть мотивированным, как отличать добро от зла и свет от тьмы… Это тот человек, благодаря которому вы, вероятно, поймете, насколько серьезно мы, вся наша команда относимся к приближающемуся референдуму», - заявил Ника Мелия на мероприятии.
Анзору Мелия 74 года. Он никогда не занимался политикой, хотя в последнее время его часто можно было увидеть на протестных акциях оппозиции в качестве спикера. Мелия-старший – кавалер Ордена сияния. В 1996 году основал кардиологическую клинику «Гули», а годом ранее, в 1995 году, частную больницу «Ваги».
- От правящей партии «Грузинская мечта» на пост мэра Зугдиди баллотируется Мамука Цоцерия. Сейчас он занимает должность председателя сакребуло (горсовета) Зугдидского муниципалитета.
- Что касается Ники Мелия, то он на предстоящих выборах поборется за пост мэра Тбилиси как единый кандидат нескольких оппозиционных партий.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
Умер лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер
В Германии на 76-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер.
Мюллер один из немногих игроков, которые выступая за свою национальную сборную забили голов больше, чем провели матчей на поле. За команду ФРГ немец провел 62 игры, в которых забил 68 мячей. В составе национальной команды Мюллер становился и чемпионом мира, и чемпионом Европы.
В клубной карьере нападающий вместе с мюнхенской «Баварией» трижды выигрывал главный европейский трофей - Кубок чемпионов, семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата ФРГ, и до сих пор остается рекордсменом по забитым в бундеслиге голам - у Мюллера их 365.
В 1970 году немец получил «Золотой мяч» - приз лучшему игроку мира. В том же году, а также еще двумя годами позднее, он становился обладателем «Золотой бутсы»: этот приз вручается футболисту, забившему наибольшее количество голов среди всех европейских чемпионатов.
При этом закончил играть Мюллер неожиданно рано - в 28 лет, объяснив свое решение желанием побольше времени проводить с семьей. После завершения карьеры немец работал в структуре «Баварии» одним из тренеров.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым
Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым в собственном доме.
Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранительные органы рассматривают две версии случившегося - убийство и самоубийство. При этом в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», членом которой являлся Павлов, настаивают на первой версии.
Павлов – уроженец Кривого Рога, более десяти лет проработавший на предприятиях города. Политическую карьеру он начал в 2005 году, вступив в Партию регионов. Уже спустя год политик стал первым заместителем главы Кривого Рога.
В 2012 и 2014 годах Павлов избирался в Верховную Раду. Оба раза он шел на выборы как самовыдвиженец. После событий на киевском Майдане политик примкнул к депутатской фракции «Оппозиционный блок», позже став членом партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую во многих украинских СМИ называют «пророссийской».
В прошлом году Павлов баллотировался от этой партии в мэры Кривого Рога, заняв по итогам первого тура третье место с 9,15% голосов. Однако перед вторым туром, куда Павлов не прошел, действующий мэр города Юрий Викул неожиданно снял в пользу него свою кандидатуру. В итоге жители города отдали Павлову почти 57% голосов, избрав его мэром.
На момент гибели Константину Павлову было 48 лет.
МИД работает над возвращением из Афганистана граждан Грузии
Официальный Тбилиси активно работает для возвращения на родину нескольких граждан Грузии, находящихся в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД Грузии. По данным ведомства, за помощью к ним сегодня обратились граждане Грузии, которые являются частными подрядчиками. В Афганистане они находились по работе.
«Министерство вместе с другими ведомствами было незамедлительно вовлечено в процесс эвакуации граждан Грузии из Афганистана. Связь налажена как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В настоящее время мы находимся в активном контакте с украинской стороной по эвакуации наших граждан из Афганистана их воздушным бортом, за что грузинская сторона благодарна Министерству иностранных дел Украины», - говорится в сообщении.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения «Талибан». Сегодня, 15 августа, исламисты подошли к столице Афганистана и объявили, что взяли под контроль всю территорию страны. По данным СМИ, президент Ашраф Гани бежал из страны.
Блинкен считает неуместным сравнивать уход из Кабула с бегством из Сайгона
В связи с окружением Кабула войсками талибов госсекретарь США Энтони Блинкен отверг попытки сравнивать эвакуацию американцев из Кабула с беспорядочным бегством в последние дни Вьетнамской войны. Высказывание Блинкена совпало по времени с в заявлением России о том, что она консультируется с другими государствами по вопросу о срочном созыве Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.
«Это не Сайгон», - заявил Блинкен американскому телеканалу ABC. Отличие в том, что мы прибыли в Афганистан 20 лет назад для решения только одной задачи. Речь шла о наказании тех, кто совершил нападение на США 11 сентября 2001 года. И эта задача была успешно решена».
Дипломаты Эстонии и Норвегии 15 августа попросили Совет безопасности ООН срочно обсудить события в Афганистане. Тем временем, специальный представитель России по Афганистану Замир Кабулов сообщил журналистам, что Москва в контакте с другими странами добивается назначения сроков для чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.
Россия - одна из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем.
Премьер-министр Великобритании Бори Джонсон назначил на воскресенье, 15 августа очередной раунд переговоров по Афганистану и отозвал парламентариев из отпусков. 13 августа Джонсон заявил, что Британия не отвернется от Афганистана, даже несмотря на то, что она подтвердила неизбежную эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле в связи с быстрым приближением талибов.
Союз НАТО в воскресенье подтвердил продолжение миссии своих военнослужащих в аэропорту Кабула, которые помогают Афганистану поддерживать связь с внешним миром. Представитель НАТО заявил, что политический выход из нынешней ситуации - необходим как никогда прежде.
В Тбилиси обустраивают полевой госпиталь на 4 тысячи мест
В одном из павильонов Олимпийской деревни в районе Дигоми на окраине Тбилиси обустраивают полевой госпиталь. Информацию со ссылкой на Минздрав Грузии распространяет Общественный вещатель.
Предполагается, что дополнительные койки предназначены для пациентов с коронавирусом, число которых неизменно увеличивается уже несколько недель. О том, что клиники переполнены, власти стали говорить в конце июля. В Минздраве заявили, что оборудовали полевой госпиталь на 4 тысячи мест «в целях превенции» - на случай, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.
СМИ не исключают, что работать в этом пункте будут военные врачи, которые уже помогают с проведением вакцинации, так как гражданские медики сейчас максимально загружены.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Ежедневно за сутки в стране фиксируется по 4-5 тысяч новых случаев заражения. Согласно данным на сайте Минздрава, из 7 380 коек для пациентов с коронавирусом сейчас свободны только 540. В ковид-гостиницах, куда отправляют пациентов в случае легкого и среднего течения заболевания, свободны 2 855 мест из 6 314.
12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановлен общественный транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. При этом работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».
Тогда же решено было начать мобилизацию дополнительных мест для ковид-пациентов и задействовать военных врачей.
Талибы входят в столицу Афганистана. Президент Гани покинул страну
В Афганистане члены радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) в воскресенье начали входить в столицу страны Кабул. Они заявили, что не собираются брать город силой, но ждут его «мирной передачи».
В Министерстве внутренних дел страны сообщали, что боевики приближаются к городу со всех сторон. Позднее агентства распространили слова главы ведомства Абдула Саттара Мирзаквала о том, что «Кабул не будет атакован». Министр упомянул также «мирную» передачу власти переходному правительству.
По последней информации от афганского МВД, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и направился в Таджикистан.
Три неназванных источника в руководстве Афганистана рассказали в воскресенье Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Один из собеседников Associated Press заявлял, что переговорщики от талибов направились в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти.
Представитель талибов подтвердил Афганской службе Радио Свобода, что ведутся переговоры о передаче власти, но не привел деталей.
Ранее поступила информация, что офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, призвал своих бойцов не допускать гибели и ранения людей, предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. Позднее от имени талибов пошли заявления, что иностранцы в Кабуле могут по желанию либо покинуть город, либо в ближайшие дни зарегистрировать свое присутствие в нем уже в администрации во главе с талибами.
Одновременно СМИ сообщают о панике на улицах афганской столицы. Часть жителей пытаются ее покинуть. Как передает Би-би-си, закрываются административные офисы. Прекращают работу магазины, рынки. Свои посты оставили тысячи полицейских, работников других силовых структур. На этом фоне прозвучало обращение президента Афганистана Ашрафа Гани к службам безопасности всеми силами поддерживать закон и порядок.
Эвакуация сотрудников – первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Главный американский операционный центр действует в аэропорту Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов. Associated Press отмечает, что на территории американского посольства в Кабуле периодически приземляются вертолеты.
Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.
Эвакуация российского посольства в Афганистане не планируется, дипломаты продолжают свою работу, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. А ТАСС цитирует слова представителя политического офиса талибов в Катаре Сохаила Шахина о том, что у движения «Талибан» хорошие отношения с Россией. «Наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», - добавил Шахин.
Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр – административный центр региона Вардак, также они взяли Бамиан и Нили (столицу региона Дайкунди). Сами талибы заявили о захвате тюрьмы и бывшей американской авиабазы в Баграме, в окрестностях Кабула. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказалось подавляющее большинство из 34 афганских провинций.
Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.
В Грузии увеличат финансирование экомигрантов на покупку нового жилья
Минздрав Грузии увеличит сумму грантов, выделяемых семьям экомигрантов из Аджарии на покупку домов. Соответствующий меморандум подписали глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Согласно документу, государство также обязуется оплачивать временное жилье семьям, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий, сообщают «Новости-Грузия».
По данным Минздрава, совместно с правительством Аджарии за последние два года они переселили более 800 семей экомигрантов. Из них около 200 получили новые дома.
На презентации десятилетнего стратегического плана Минздрава Тикарадзе назвала улучшение условий жизни вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов в числе главных приоритетом ведомства.
Специально для экомигрантов с 2013 года Минздрав осуществляет программу «Дом в деревне», благодаря которой вынуждено переселенные лица могут самостоятельно выбрать дом в селе любого региона и обратиться к властям с просьбой о содействии в его покупке. Государство выделяет разные суммы, в зависимости от численности семьи.
В Тбилиси вломились в дом известной грузинской журналистки
В Тбилиси вломились в дом известной грузинской журналистки Эки Мишвеладзе. Пострадавшая не исключает, что это могло быть попыткой запугать ее и близких после громко высказанного протеста в связи с событиями 5-6 июля.
Журналистка телеканала TV Pirveli рассказала, что на пять дней уезжала вместе с семьей из города, а когда вернулась, обнаружила дома беспорядок. При этом Мишвеладзе не может пока сказать, что именно пропало. По ее словам, в доме не было ни денег, ни золота.
«Не исключаю, что это может быть связано с моей недавней деятельностью. Я никогда не молчала, все знают, что после 5-6 июля - после спецоперации против СМИ, я и мои коллеги стали особенно активны. Это может быть попыткой меня запугать», – считает она.
МВД начало расследование по статье 177 УК Грузии (кража), сообщает SOVA.
- 5 июля в Тбилиси должно было состояться торжественное шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества, однако мероприятие перенесли из-за агрессивного протеста ультраправых. В результате насильственных действий противников Прайда пострадали 55 сотрудников СМИ, в том числе оператор TV Pirveli Лексо Лашкарава, который скончался спустя несколько дней. После смерти молодого мужчины в грузинской столице начался протест журналистов, которые обвинили в трагедии правящую «Грузинскую мечту».
В Чечне к похищенным блогерам Исаеву и Магамадову не допустили адвоката
В Чечне адвоката Александра Немова не допустили к его подзащитным, братьям-блогерам Исмаилу Исаеву и Салеху Магамадову в СИЗО-1 Грозного. Их полгода назад насильно вывезли в Чеченскую Республику из Нижнего Новгорода и обвинили в участии в незаконном бандформировании.
«Его не пропустили дальше дежурной части, сославшись на решение начальника медсанчасти, адвокату сообщили, что Магамадов и Исаев находятся на карантине из-за Covid-19, несмотря на то, что они содержались в одиночных камерах», - рассказали «Новой газете» в «Российской ЛГБТ-сети».
Адвокат похищенных выяснил, что Исаева и Магамадова не переводили в больницу. Дать письменный отказ в допуске к обвиняемым Немову отказались, сообщает Настоящее время.
Правозащитников обеспокоило еще и то, что братьев 13 августа не привезли предварительное слушание их дела в Ачхой-Мартановском районном суде. Их адвокат подал жалобу в ФСИН и прокуратуру.
В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что юношам может грозить опасность.
- 18-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салех Магамадов - бывшие модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла братьям перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно, а позже они нашлись у следственном изоляторе в Чечне. Молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
- В конце марта «Российская ЛГБТ-сеть» заявила об угрозах со стороны родственников Исаева и Магамадова, которые являются родными братьями. На видео те заявили об отсутствии претензий к следствию, однако осудили «кампанию по дискредитации» молодых людей, которых правозащитники и пресса называют геями.
За сутки на Северном Кавказе умерли 86 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1402.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Дагестане и Ставропольском крае по 12, в Чечне - девять, Карачаево-Черкесии - семь, в Северной Осетии - шесть, в Ингушетии - четыре, в Калмыкии один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 303 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 345 (69 594 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (62 930)
- Дагестан + 204 (44 723)
- Чечня + 166 (179 87)
- Калмыкия + 104 (26 473)
- Кабардино-Балкария + 88 (283 28)
- Северная Осетия + 69 (19 739)
- Ингушетия + 65 (185 12)
- Адыгея + 55 (174 59)
- Карачаево-Черкесия + 54 (23 228)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 87 89 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 15 августа, выявлено 66 00 836 заболевших коронавирусом.
В Афганистане талибы начали входить в Кабул. На улицах города - паника
В Афганистане члены радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул. Об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел страны.
В МВД отмечали, что боевики приближаются к городу со всех сторон. Позднее агентства распространили слова главы ведомства Абдула Саттара Мирзаквала о том, что «Кабул не будет атакован». Министр упомянул также «мирную передачу города».
Три неназванных источника в руководстве Афганистана рассказали Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Один из собеседников Associated Press сказал, что переговорщик от талибов направился в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти. Информагентство опубликовало также заявление официального представителя политического офиса талибов в Катаре Сохаила Шахина телеканалу «Аль-Джазира» о том, что члены исламистского движения «ждут мирной передачи Кабула».
Ранее поступила информация, что офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, призвал своих бойцов оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей, предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. Позднее от имени талибов пошли заявления, что иностранцы в Кабуле могут по желанию либо покинуть город, либо в ближайшие дни зарегистрировать свое присутствие в нем уже в администрации во главе с талибами.
Одновременно СМИ сообщают о панике на улицах афганской столицы. Часть жителей пытаются ее покинуть, бегут работники правительственных учреждений. Как передает «Би-би-си», закрываются административные офисы, полицейские участки, армейские управления. Остановили работу магазины, рынки.
Эвакуация сотрудников - первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Главный американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов. Associated Press отмечает, что на территории американского посольства в Кабуле периодически приземляются вертолеты.
Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.
Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр - административный центр региона Вардак, также они взяли Бамиан и Нили (столицу региона Дайкунди). Сами талибы заявили о захвате тюрьмы и авиабазы Баграм в окрестностях Кабула. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказалось подавляющее большинство из 34-х афганских провинций.
Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.
Президент Грузии выразила соболезнования семьям жертв землетрясения на Гаити
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям жертв землетрясения на Гаити.
«Ужасающие новости из Гаити: сотни жертв сильного землетрясения. Я выражаю самые искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.
Это трудные дни для народа Гаити. Я солидарна с ними и желаю им стойкости и силы», – написала Зурабишвили в Twitter.
- Произошедшее на Гаити землетрясение магнитудой 7,2 унесло жизни более 300 человек. Премьер-министр страны ввел режим чрезвычайного положения на месяц. Землетрясение произошло в 125 км западнее столицы Порт-о-Пренс, сообщает SOVA.
В результате сильного землетрясения на Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 ранены
В результате сильного землетрясения в Республике Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 – получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.
Эпицентр толчков находился примерно в 10 километрах от города Сент-Луис-дю-Сюд. Колебания ощущались и в столице Порт-о-Пренсе, а также в соседних государствах. Организована поисково-спасательная операция. Людей ищут под завалами. Президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать содействие Гаити при участии Агентства США по международному развитию USAID.
В действующей, в том числе, на Гаити международной организации «Спасем детей» заявили, что землетрясение уже привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Оценка ущерба займет несколько дней, отметили в организации.
Стихийное бедствие произошло на фоне глубокого политического кризиса в стране, связанного с убийством президента Жовенеля Моиза. Он был застрелен в прошлом месяце.
В 2010 году в Республике Гаити, которая считается самым бедным государством Западного полушария, жертвами мощного землетрясения стали свыше 200 тысяч человек. Был нанесен крупный ущерб инфраструктуре, экономике, от которого страна не восстановилась до сих пор.
В Афганистане талибы начали входить в Кабул. Об этом сообщают власти
В Афганистане боевики радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул.
Боевики приближаются к городу со всех сторон, сообщило в воскресенье МВД страны.
Офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, объявил при этом, что призвал бойцов группировки оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей. После молниеносного движения к столице в последние несколько дней руководство талибов в Дохе также обратилось к членам движения предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. А женщин, находящихся в Кабуле, призвали укрыться в безопасных местах.
Одновременно неназванный источник в руководстве Афганистана рассказал агентству Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил «Интерфаксу», что талибы мирно вошли в одну из частей Кабула. «Говорить о возможности взятия ими афганской столицы пока рано», - отметил дипломат.
Эвакуация сотрудников - сейчас первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Ключевой американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, передает Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов.
В руководстве НАТО сообщили, что часть персонала стран ЕС переведена в безопасное и тайное укрытие в самом Кабуле.
Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.
Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр - административный центр региона Вардак. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказались примерно две трети столиц афганских провинций, которых всего 34.
Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.
Коронавирус в Грузии: 4 314 новых случаев заражения, 39 пациентов скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 314 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 12,66%, за последние две недели – 10,38%, а за последнюю неделю – 11,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 481 578.
Более 39% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 687. В Аджарии выявили 772 случая заражения, в Имерети – 618, в Кахетии – 317, в Самегрело и Земо Сванети – 247, в Квемо Картли – 202, в Шида Картли – 175, в Гурии – 129, в Самцхе-Джавахети – 88, в Мцхета-Мтианети – 59, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 35 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 406.
Выздоровели 4 519 человек, их общее число выросло до 421 532.
На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев коронавируса. Из них 6 841 пациент (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 423 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 307 человек. 3 457 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 314 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 72 человека, в самоизоляции остаются около 46 тысяч.
Коронавирус в Абхазии: 98 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 368 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 151 пациент. Состояние 40 человек оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась пациентка 89 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 554 человека. Зарегистрирован 342 летальных случая. Выздоровели 19 117 человек.
Политики в ЕС и США комментируют соглашение спецслужб Грузии и Беларуси
Политики в Европе и США комментируют задействование соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси и Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
Межгосударственное соглашение стороны подписали еще в 2016 году. На этой неделе стало известно, что договор задействован. Документ предусматривает обмен информацией в области государственной безопасности, сотрудничество в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.
Новость вызвала негативную реакцию в грузинском обществе. Правозащитники опасаются за безопасность белорусских политэмигрантов, укрывшихся в Грузии. Между тем оппозиционные политики оценивают произошедшее как отступление от демократии.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая активно работает по вопросам Грузии, призналась, что «действительно напугана» новостью о задействовании соглашения.
«Действительно очень страшно. Почему Грузия реализовала соглашение через 5 лет в ситуации, когда все в мире отказались от сотрудничества с Беларусью? Правительство Грузии должно уважать права человека, и не выдавать Лукашенко журналистов и правозащитников», - написала Крамон в своем Twitter.
Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который выступает с резкой критикой Лукашенко, полагает, что договор с КГБ Беларуси может наложить тень на перспективы членства Грузии в ЕС и НАТО.
Бывший посол Грузии в США Ян Келли в последнее время все чаще негативно отзывается о действиях партии власти «Грузинская мечта». Соглашение грузинских и белорусских спецслужб американский дипломат расценивает как смену приоритетов правящей команды.
«Действительно стыдно. Правительство Грузии недавно вышло из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС - если они не отойдут от этого, это будет еще одним признаком того, что их приоритеты находятся в другом месте», - написал Келли в Twitter.
- Результаты выборов президента Беларуси, проходивших в августе 2020 года, белорусская оппозиция и Запад считают сфальсифицированными. Легитимным президентом Беларуси Лукашенко не признали ни в ЕС, ни в США. После выборов и жесткого подавления массовых протестов, последовавших за голосованием, Евросоюз, США, Великобритания и их союзники поэтапно ввели санкции против членов руководства Беларуси, в том числе в отношении самого Лукашенко, десятков белорусских чиновников и силовиков, а также против некоторых компаний и целых секторов белорусской экономики.
- Вступление в силу соглашения о сотрудничестве спецслужб в Минске и Тбилиси вступило в силу, когда главный стратегический партнер Грузии - США, ужесточил санкции в отношении правительства Беларуси.
Агентство AP: Мазари-Шариф взят талибами после долгой осады
На севере Афганистана талибы заняли Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана и столицу провинции Балх. Агентство Associated Press сообщило об этом со ссылкой на «депутата парламента».
Российское государственно агентство ТАСС сообщило о взятии Мазари-Шарифа талибами, ссылаясь на телеканал «Аль-Арабия», который ссылается на «представителя» местных властей. Радикальное движение «Талибан» запрещено в России.
Мазари-Шариф с населением более 400 тысяч человек - важный торгово-транспортный узел. Он расположен в северной части провинции Балх, в 58 километрах к югу от города Термез (Узбекистан), в 155 километрах к западу от города Кундуз, в 310 километрах к северо-западу от Кабула, столицы Афганистана.
Спутниковый интернет Илона Маска может заработать в Грузии
Грузия может стать первой страной, в которой американская компания SpaceX запустит свой спутниковый интернет в тестовом режиме. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий (GITA) при Минэкономики.
«SpaceX высказала интерес к участию Грузии в процессе интернетизации. Соответственно, с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой SpaceX будет предоставлять спутниковый интернет», - говорится в сообщении GITA.
Детали будущего сотрудничества с руководством SpaceX обсудили замминистра экономики Грузии Ираклий Надареишвили, директор GITA Автандила Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. На встрече присутствовали главный финансовый офицер американской компании Брет Джонсен и инвестор Билл Райхерт.
Как отмечается, стороны договорились, что в ближайшее время при помощи GITA SpaceX начнет официальную процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии.
Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.
Тем не менее, только обеспечения глобального покрытия недостаточно. SpaceX еще нужно договариваться с местными регулирующими органами и получать разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг. По состоянию на июнь 2021 года Starlink работал в бета-версии в 11 странах.
Стали известны размеры вознаграждений грузинским призерам Олимпиады в Токио
Стали известны размеры вознаграждений за призовые места для грузинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом объявил сегодня, 14 августа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями национальной сборной, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По решению главы правительства, завоевавшие серебро Олимпиады получат по 500 тысяч лари (160,7 тысячи долларов), а бронзу - 250 тысяч лари (80,3 тысячи долларов). Еще до начала Игр было объявлено, что денежное вознаграждение за золотую медаль составит 1 миллион лари (321,5 тысячи долларов).
На счету грузинских спортсменов восемь медалей – это лучший результат национальной сборной на Олимпиаде с момента восстановления независимости. Золотые медали завоевали тяжелоатлет Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури, серебро получили дзюдоисты Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили, а также борец греко-римского стиля Якоб Каджая, а тяжелоатлет Антон Плесной стал бронзовым призером Олимпиады.
Во Владикавказе главврач арестован после гибели пациентов из-за кислородной аварии
Ленинский райсуд Владикавказа избрал меру пресечения главному врачу клинической больницы скорой помощи Владимиру Плиеву. Два месяца он проведет под домашним арестом. Меру пресечения ему избрали спустя четыре дня после задержания.
К руководителю медучреждения у следователей возникли вопросы после того, как в понедельник вечером в результате аварии в кислородной системе скончались девять пациентов с коронавирусом, а на следующий день стало известно о смерти еще двух человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц».
«С одной стороны, нас это устраивает, с другой – мы ходатайствовали о том, чтобы суд отказал в избрании какой-либо меры пресечения, поскольку мы считаем, что Владимир Плиев не виновен. Занимая на протяжении четырех месяцев должность главврача больницы, он прилагал усилия по налаживанию работы кислородной системы и ставил в известность свое непосредственно руководство о существующей проблеме», - рассказал защищающий Плиева адвокат Заурбек Бегиев.
С утра у здания суда во Владикавказе собрались коллеги и однокурсники Плиева, которые не согласны с первыми выводами следственных органов о виновности руководителя медучреждения.
- Накануне в североосетинские СМИ попали документы, из которых следует, что Владимир Плиев еще в прошлом месяце предупреждал Минздрав о том, что на строительство второй кислородной линии необходимо 800 тысяч рублей. В ответ ведомство сообщило, что вопрос был согласован, но деньги не успели вовремя выделить.
- В результате прорыва трубы 9 августа в переоборудованной под ковид-госпиталь больнице во Владикавказе умерли не менее девяти пациентов. К ним перестал поступать кислород, когда они находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Утром 10 августа стало известно о двоих других скончавшихся, но в осетинском Минздраве не связывают их смерть с аварией.
За сутки на Северном Кавказе умер 91 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 91 пациент с подтвержденным COVID-19, новых заболевших – 1397.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по 12, в Карачаево-Черкесии - пять, в Северной Осетии и Чечне по четыре в Ингушетии два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 217 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 344 (69 249 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 257 (62 678)
- Дагестан + 203 (44 519)
- Чечня + 157 (178 21)
- Калмыкия + 107 (26 369)
- Кабардино-Балкария + 88 (282 40)
- Северная Осетия + 69 (19 670)
- Ингушетия + 62 (184 47)
- Адыгея + 57 (171 04)
- Карачаево-Черкесия + 53 (23 174)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 7387 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 14 августа, выявлено 65 79 212 заболевший коронавирусом.
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в Абхазии отметили без массовых мероприятий
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в самопровозглашенной республике Абхазия отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки в республике. Этот день в календаре республики значится как День памяти защитников Отечества.
Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
С утра к Мемориалу славы в Сухуми, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности, они возложили живые венки и цветы к памятнику. Затем цветы возложили к мемориалу первого абхазского президента Владислава Ардзинба. В 12:00 прошла общенациональная минута молчания.
В грузино-абхазской войне, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тысяч военных и мирных граждан, до 5 тысяч получили ранения, 200 человек пропали без вести. На стороне Абхазии воевали добровольцы из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, юга России и других городов, представители абхазо-адыгской диаспоры Турции, Сирии, Иордании. 15 августа в республике ежегодно торжественно отмечают День добровольца, но в этом году также из-за ситуации с коронавирусом, торжественные мероприятия отменили, состоится лишь возложение цветов к стеле добровольцев в городе Гудаута, сообщает информагентство «Рес».
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