Коронавирус в Абхазии: 98 новых случаев, один - летальный

С осени в Грузии могут начать прививать от коронавируса подростков старше 12 лет. Об этом сегодня во время онлайн-включения сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Для принятия окончательного решения по вакцинации подростков младше 16 лет Грузия ожидает рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

«Многие страны на основании заключения своих регулирующих органов приняли решение и прививают подростков старше 12 лет. Прививают, в основном, препаратами Pfizer и Moderna, поскольку клинические исследования по этим двум вакцинам давно завершились и довольно эффективно… Как только будет рекомендация, мы начнем прививки. Думаю, осенью мы начнем прививать детей этого возраста», - заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог отметил, что у Грузии есть ресурс вакцинировать в день 30 тысяч человек, однако эту цифру можно увеличить и до 50 тысяч. Гамкрелидзе привел в пример Израиль, который за три месяца вакцинировал 60-70% населения. Уже в начале апреля ежедневный показатель инфицирования сократился на несколько десятков, а смертность практически была сведена к нулю.

Эпидемиолог подчеркнул, что август, сентябрь и октябрь станут для Грузии критическими с точки зрения вакцинации, поэтому дневной показатель прививок должен быть не меньше 25 тысяч.

В настоящее время в Грузии в день вакцинируют по 24-25 тысяч граждан, сообщают «Новости-Грузия». По последним данным, в Грузии от коронавируса привились 857 056 человек, из них двумя дозами, то есть полным курсом, вакцинировались 251 447, что составляет 6,7% населения страны.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, а затем и около миллиона доз американо-германской вакцины Pfaizer.