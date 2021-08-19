ООН переместила часть международных сотрудников из Афганистана в Казахстан

«В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в Афганистане. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Казахстана как полноправного члена этой организации, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана.

Официальные СМИ сообщили, что на борту самолета находился 141 человек — все сотрудники UNAMA.

Ранее в ООН заявили о переводе трети примерно 300 своих международных сотрудников в Афганистане в Казахстан после того, как в минувшие выходные движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул после молниеносного наступления по всей стране.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам 18 августа, что около сотни международных сотрудников будут временно перемещены в Алматы, крупнейший город Казахстана.

«Это временная мера, которая нужна для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами, что в то же время позволит уменьшить риск для персонала ООН», — сказал Дюжаррик в среду.

«Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана. Отмечается, что МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимает необходимые меры по их размещению.

Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алматы «будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане». Расходы, в том числе по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений, будут финансироваться из бюджета ООН, говорится в официальном сообщении.