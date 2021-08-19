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В Тбилиси скончалась врач, у которой коронавирус выявили во время беременности
От последствий коронавируса в Тбилиси скончалась молодая женщина, врач-радиолог Нино Нацвлишвили, у которой вирус подтвердился на 8-м месяце беременности, сообщает телекомпания «Формула».
Нацвлишвили работала в тбилисской клинике «Ахали сицоцхле». Около трех недель назад женщина родила, ей провели операцию кесарева сечения, после чего ее состояние резко ухудшилось.
В последнее время Нацвлишвили проходила лечение в клинике имени Иванэ Бокерия, а еще раньше - в другой больнице.
«Во время перевода к нам ее состояние уже было тяжелым. Сначала ее лечили консервативными методами, затем ситуация ухудшилась и ее перевели на искусственное дыхание, однако спасти ее не удалось», - отметили в клинике имени Бокерия. Клинический доктор Алекси Вачаидзе сообщил журналистам, что врачам удалось спасти жизнь новорожденного, его состояние врачи считают стабильным.
Следует отметить, что накануне, 18 августа, в Грузии скончалась женщина, которая была на 7-м месяце беременности. Эпидемиологи подчеркивают, что беременным женщинам рекомендуется прививаться от коронавируса препаратом Pfizer.
- За минувшие сутки в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель смертности - 58 человек. Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 501 297 случаев инфицирования коронаирусом, из них скончались 6 590 пациентов, выздоровели 436 977 человек.
Другие новости дня
Водитель в Вашингтоне сообщил о бомбе в машине у библиотеки Конгресса
В Вашингтоне рядом со зданием библиотеки Конгресса на Капитолийском холме водитель грузовика сообщил о заложенной в его машине бомбе.
Водитель потребовал разговора с президентом США Джо Байденом и сказал, что ещё четыре взрывных устройства находятся в других местах. Все это он транслировал в фейсбуке. Его страницу заблокировали.
Через некоторое время телеканал NBC сообщил, что водитель сдался полиции. Он сам вышел из машины, его задержали. Полиция вела переговоры. Люди из ближайших зданий эвакуировались.
Личность водителя установлена - это житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри, сообщает NBC News.
В Афганистане в День независимости прошли акции против талибов
В Кабуле и других городах Афганистана 19 августа, в День независимости страны от Великобритании, сотни людей вышли с лозунгами против пришедшего к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим, его деятельность запрещена). Митингующие держали в руках трехцветные афганские флаги. По свидетельствам очевидцев во время акции в Кабуле талибы несколько раз выстрелили в воздух.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в городе Асадабад во время демонстрации погибли несколько человек. Талибы открыли огонь. Агентство отмечает, что пока неясно, из-за чего погибли люди – в результате стрельбы джихадистов или в возникшей давке. Точное число жертв неизвестно.
В других городах, по данным СМИ, демонстранты срывали белые флаги «Талибана». Днем ранее, в Джелалабаде исламисты обстреляли акцию протеста. Очевидцы сообщают о трех погибших.
Талибы в День независимости издали декларацию о победе над «тремя крупнейшими империалистическими державами за три столетия» – Британской империей в 1919 году, СССР в конце 1980-х годов и США в 2021 году.
По-прежнему напряженной остается обстановка в аэропорту Кабула. Сотни людей пытаются покинуть страну. Как передает Reuters, некоторые собравшиеся пытаются через заграждения передать на территорию аэропорта своих детей.
Талибы призывают людей вернуться домой и обещают обойтись без репрессий.
Возможных преследований со стороны исламистов опасаются женщины. Ранее «Талибан» заявлял, что женщинам по-прежнему можно будет работать и передвигаться без сопровождения мужчин. При этом джихадисты в Кабуле закрасили плакаты с изображением женских лиц, оправдывая это нормами ислама.
СМИ сообщают, что в некоторых регионах женщинам запретили ходить на работу и предложили уступить должности родственникам мужчинам. Женщины вынуждены покупать одежду, полностью закрывающую лицо.
Неподконтрольным «Талибану» остается Панджерское ущелье на севере страны. Лидер сопротивления, сын лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собирает силы для сопротивления джихадистам. В статье в газете The Washington Post он обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.
В свою очередь Евросоюз утверждает, что в скором времени власть талибов официально признают Китай и Россия. Брюссель призвал не допустить усиления влияния Пекина и Москвы в Афганистане. Российский МИД назвал заявление ЕС удивительным. Ответственность за происходящее в Афганистане Москва возложила на бежавшего из страны президента Ашрафа Гани.
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани отстранен от должности
Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани по результатам голосования отстранен от должности большинством голосов. Освобождение Ониани от должности председателя сакребуло поддержали 16 депутатов, 2 были против.
Перед тайным голосованием Леван Ониани обратился к депутатам с просьбой назвать конкретную причину, по которой те хотели отстранить его от должности. Как заявила заместитель председателя сакребуло Нино Кавтарадзе, это было политическое решение, передает «Грузия онлайн».
Председатель сакребуло Леван Ониани покинул партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» несколько дней назад, 12 августа. Как заявлял Ониани, вместе с Сосо Гогашвили он присоединился к «Народной партии». По словам Ониани, причиной ухода из «Грузинской мечты» является кадровая политика, в последнее время проводимая со стороны правящей команды по отношению к людям, «самоотверженно боровшимся в 2012 году».
Роскомнадзор снова штрафует РСЕ/РС за неисполнение законодательства об "иностранных агентах"
Роскомнадзор направил в Тверской районный суд города Москвы первые протоколы новой серии из 130 штрафов о нарушении представляющим в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода ООО "РСЕ/РС" и его генеральным директором правил маркировки журналистских публикаций.
Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и ряд других русскоязычных проектов РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.
Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы. Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
- В последние месяцы Министерство юстиции России значительно расширило списки иностранных агентов, в которые внесены неправительственные организации, средства массовой информации, физические лица (в их числе пятеро сотрудников Русской службы Радио Свобода). Некоторые редакции, объявленные "иноагентами", вынуждены были прекратить свою деятельность, другие заявили о существенных экономических трудностях, возникших из-за нового статуса. На этой неделе в реестр незарегистрированных организаций-"иноагентов" внесено общественное движение в защиту избирателей "Голос".
- В июне президент США Джо Байден поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России на встрече в Женеве с Владимиром Путиным. По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены в 2017 году после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", однако что именно имеется в виду, он не уточнил. На своей пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Настоящее Время", почему Россия ограничивает работу журналистов медиакорпорации в России, президент США заметил: "Насколько Путин заинтересован в том, чтобы ухудшить репутацию России ещё больше?"
- В Индексе свободы прессы международной организации "Репортёры без границ" за 2020 год Россия занимает 150-ю из 180 позиций. Эксперты организации отмечают, что "репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ политических протестов", и обращают внимание на введение в России новых и новых законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.
«Талибан» обвиняют в блокировании доступа к кабульскому аэропорту
Правительства ряда стран активизируют эвакуацию из Афганистана своих граждан и работавших с ними афганцев — на фоне растущих опасений по поводу того, что талибы будут блокировать дорогу в аэропорт Кабула, а День независимости страны может обернуться вспышкой насилия.
Тысячи людей пытались бежать из Афганистана вслед за захватом боевиками «Талибана» столицы 15 августа после стремительного наступления, в результате которого фундаменталистская группировка установила контроль над городами страны.
Лидеры «Талибана» заявили, что они хотят мира и будут формировать инклюзивное правительство в рамках шариата, пообещав при этом не мстить оппонентам. Однако, согласно поступающим из Кабула сообщениям, боевики «Талибана» заняли контрольно-пропускные пункты вокруг столичного аэропорта 19 августа и не пропускают даже тех афганцев, у которых есть документы на вылет.
В общей сложности в аэропорту и вокруг него было убито 12 человек, заявили в «Талибане».
19 августа Афганистан отмечает ень независимости, обстановка в стране остается напряженной. Днем ранее в городе Джелалабаде на востоке страны митинг против правления талибов обернулся столкновениями с применением насилия. Акция в Джелалабаде стала первой первой крупной демонстрацией коллективного неповиновения после захвата Кабула талибами.
19 новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Южной Осетии, скончался глава «Международного расчётного банка»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщила в четверг глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, всего за сутки было проведено 119 проб.
"Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 4685 человек, 4009 - выздоровели", - сказала Кочиева агентству "Рес". По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 676 человек, 47 - сняты накануне с учета медиков.
Из "красной зоны" Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ) за прошедшие сутки выписаны восемь человек, сообщила, в свою очередь, главный инфекционист Элеонора Джиоева.
"В инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализированы два человека. В палате интенсивной терапии находятся два пациента", - сказала Джиоева.
"Рес" также передает, что от коронавируса скончался председатель правления коммерческого «Международного расчётного банка», бывший член югоосетинского правительства Вадим Шадян. Медики более месяца боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Зеленский: Нужны прямые переговоры с Путиным по вопросу освобождения крымских политзаключенных
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в Кремле «тормозят» процесс освобождения украинских политузников, в том числе крымчан, из российского заключения.
Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии и украинским журналистам из Крыма, которые объединились в мультимедийный спецпроект «Как вернуть Крым?» к 30-й годовщине независимости Украины и накануне проведения саммита «Крымской платформы».
«Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмана. Я не знаю, по поводу этих списков, кроме формирования, есть ли реально действенные шаги. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я выхода другого не вижу. Я считаю, что другие варианты должны разрабатываться именно на «Крымской платформе». Это важный вопрос ‒ вопрос политзаключенных сегодня. Он заторможен полностью», ‒ сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина готова к обмену, но на это нужна воля российского президента Владимира Путина.
«Президент Российской Федерации сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Полную версию интервью читайте на сайте Крым.Реалии.
Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский дал интервью крымским журналистам, в рамках которого ответил на вопросы о дальнейшей судьбе полуострова накануне предстоящего международного саммита «Крымская платформа». Встреча журналистов и украинского президента прошла на Змеином острове в Одесской области.
Вопросы Зеленскому задавали корреспондент Крым.Реалии, крымчанка Анна Андриевская, а также украинские журналистки из Крыма Валентина Самар, Севгиль Мусаева, Анастасия Рингис и Милена Амеди, которые освещают крымскую тематику в различных СМИ Украины.
Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также отмечала, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены из-за позиции российских властей.
Адвокат Николай Полозов сообщал Крым.Реалии, что адвокаты и родственники заключенных в России и аннексированном Крыму граждан Украины не видят прогресса в их освобождении. По информации Полозова, сейчас более 130 граждан Украины удерживаются в России или Крыму.
Последний обмен удерживаемым лицами состоялся 16 апреля 2020 года: номинально в нем участвовали Украина и руководство группировок «ДНР» и «ЛНР». Тогда пророссийские боевики освободили и передали Киеву 20 человек.
Югоосетинский депутат Давид Санакоев не исключил политическое признание "Талибана"
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-глава МИД Давид Санакоев допускает политическое признание движения "Талибан". Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Возвращение талибов депутат назвал "триумфальным", а уход США из Афганистана, по его словам, влечет за собой "радикальное переформатирование геополитического пространства Южной Азии", которое в той или иной мере затронет и Кавказ.
"Вопрос о признании "Талибана" со стороны Государства Алания пока не стоит на повестке дня, хотя исключать ничего нельзя. Все будет зависеть от того, насколько вменяемым и прагматичным покажет себя новое афганское руководство. Резолюция Совбез ООН до сих пор признает "Талибан" террористической организацией, как и РФ. Если резолюция будет отменена и если Россия по-иному взглянет на "Талибан", вопрос приобретет иное звучание", - отмечает южноосетинский парламентарий.
Оппозиционный депутат Давид Санакоев в прошлом году стал инициатором парламентского бойкота. В 2012-2015 годах он возглавлял МИД республики.
Цхвитария: За пост мэра Поти от Объединенной оппозиции будет бороться Гиги Угулава
По информации председателя потийской городской организации «Национальное движение» Дареджан Цхвитария, за пост мэра Поти от Объединенной оппозиции будет бороться Гиги Угулава.
«Решена кандидатура Гиги Угулава. Это человек с большим опытом, поэтому мы должны голосовать за него. Он знает, что делать. Мы должны объединиться, кто-то, кто нам нравится, кто-то – нет, сейчас у нас действительно нет на это времени», - сказала Цхвитария.
Официальное выдвижение Гиги Угулава в Поти запланировано на 21 августа.
Несколько дней назад председатель потийской городской организации «Национальное движение» анонсировала, что от Объединенной оппозиции кандидатом в мэры Поти будет Тина Бокучава, однако это решение было изменено.
ООН переместила часть международных сотрудников из Афганистана в Казахстан
«В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в Афганистане. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Казахстана как полноправного члена этой организации, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана.
Официальные СМИ сообщили, что на борту самолета находился 141 человек — все сотрудники UNAMA.
Ранее в ООН заявили о переводе трети примерно 300 своих международных сотрудников в Афганистане в Казахстан после того, как в минувшие выходные движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул после молниеносного наступления по всей стране.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам 18 августа, что около сотни международных сотрудников будут временно перемещены в Алматы, крупнейший город Казахстана.
«Это временная мера, которая нужна для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами, что в то же время позволит уменьшить риск для персонала ООН», — сказал Дюжаррик в среду.
«Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана. Отмечается, что МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимает необходимые меры по их размещению.
Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алматы «будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане». Расходы, в том числе по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений, будут финансироваться из бюджета ООН, говорится в официальном сообщении.
Центр им. Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под штамм дельта
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от COVID-19 "Спутник V" против штамма дельта. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", — цитирует его слова "Интерфакс".
При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация, будет ли этот вариант вакцины лучше существующих препаратов против штамма дельта.
Ранее эффективность основного препарата — "Спутника V" — против штамма дельта оценивалась в 83 процента. Глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что вакцина защищает от тяжелых случаев COVID-19 на 95 процентов.
Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.
Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 58 пациентов
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 58 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии в Грузии жертвами COVID-19 в общей сложности стали 6 590 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа проведено 49 468 тестов (29 152 на антигены и 20 316 - методом PCR). В результате проведенного тестирования, за cутки выявлен 4 921 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 501 297.
В настоящее время в Грузии 57 704 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 133 человека, тяжелых пациентов – 1 482, на аппаратах искусственного дыхания 320 человек.
Дневной показатель положительности составляет 9.95%, за последние 14 дней – 10.78%, за семь дней - 11.01%.
Белорусские спортсмены заявили о запрете выезжать за рубеж
Белорусские легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская заявили о том, что министерство спорта их страны запретило спортсменам выезжать на соревнования в иностранные государства. С их слов приказ касается всех видов спорта.
В качестве доказательства существования запрета Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушившим приказ грозит увольнение.
В Минспорта Беларуси пока не комментировали заявление спортсменов.
В августе прошлого года Андрей Кравченко подписал открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждалось насилие белорусской милиции и спецназа над протестующими против режима Александра Лукашенко. Позже Кравченко сам принял участие в оном из митингов, после чего был арестован на 10 суток и уволен из сборной Беларуси. В августе этого года спортсмен принял решение остаться жить с женой и дочерью в Германии.
В свою очередь Кристина Тимановская в августе, во время Олимпиады в Токио, выступила с публичной критикой белорусских спортивных чиновников. После этого власти Беларуси потребовали от неё вернуться в страну. Приехав в аэропорт Токио, спортсменка попросила о помощи полицию, пояснив, что её хотят вывезти из Японии насильно, а также заявив о намерении просить политического убежища. В результате Польша выдала Тимановской гуманитарную визу и 4 августа она вылетела в Варшаву, а Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по лёгкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака.
Абхазский кабмин привлечет специалистов для установления причин поломок КТ в Гудаутской ЦРБ
Пресс-служба Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировала ситуацию вокруг вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. «Распространенные в СМИ комментарии и заявления вокруг ситуации... похожи на умышленную политизацию проблемы», - говорится в тексте.
В прошлый четверг 12 августа на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр Александр Анкваб высказал мнение, что нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа в гудаутской ЦРБ.
«Данная позиция основана на объективных обстоятельствах. Томограф был произведен в 2008 г., неизвестно, насколько он был изношен предыдущим пользователем... Компания «Форсайт Медикал» занимается продажей «восстановленного тяжелого радиологического оборудования», как сказано на ее официальном сайте. Полагаем, нет необходимости пояснять, что «восстановленное» означает бывшее в употреблении оборудование. Остается фактом то обстоятельство, что с момента введения в эксплуатацию в 2020 г. по июль 2021 г. томограф выходил из строя трижды. Первый раз сбой произошел через три дня с момента его запуска», - отмечается в заявлении пресс-службы.
В тексте также указывается, что на случаи резких перепадов в сети и отключения электроэнергии к КТ было подключено специальное оборудование – источник бесперебойного питания (ИБП). Он исправно работал и ни разу не выходил из строя, обеспечивая перевод КТ в аварийный режим, в то время как именно один и тот же элемент оборудования – рентгеновская трубка – приходил в негодность.
«Разумеется, проблемы в устойчивом электроснабжении могут влиять на работу технических средств. Но они, с учетом очевидной и неочевидной истории данного КТ, могут и не быть причиной его частых поломок... Абхазская сторона, как минимум, имеет право сомневаться в надежности эксплуатируемого оборудования».
Пресс-служба ответила на претензии со стороны представителей абхазской диаспоры, на чьи деньги был приобретен томограф, прозвучавшие после слов премьер-министра.
«При внимательном просмотре записи выступления А. Анкваба на упомянутом заседании в адрес нашей диаспоры и всех, кто оказывает помощь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно услышать только одно – большую благодарность. К ним нет и не может быть никаких претензий – люди искренне старались для страны и помогли ей. В данной ситуации естественной реакцией было бы желание вместе с правительством разобраться в проблеме, но произошло наоборот – политическая акция, направленная непосредственно против премьер-министра».
С учетом того, что вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический, в целях установления истинных причин столь частых поломок КТ в Гудаутской ЦРБ, «...правительство готово инициировать комплексное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования. В любом случае проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ правительством будет решена», - говорится в заявлении.
Обвиняемый в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури останется под стражей
Телавский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону, бывшему депутату грузинского парламента Зурабу Звиадаури. Аналогичная мера избрана также в отношении задержанного Джабы Джангирашвили 1977 года рождения.
16 августа в Цинандали были убиты три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури. Министерством внутренних дел были задержаны двое граждан. Зураб Звиадаури обвиняется в умышленном убийстве одного человека. По информации, распространенной МВД, Звиадаури стрелял в мужчину, который осуществил выстрелы в направлении его брата и нескольких лиц.
Обвинение Звиадаури предъявлено в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.
Джаба Джангирашвили задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло лишение жизни человека.
Предположительная причина кровавых разборок в Цинандали – дележ земельных участков, передает телеканал «Формула». Журналисты сообщают, что семья дзюдоиста Зураба Звиадаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», пыталась присвоить территории, принадлежавшие некоему Нике Кенчошвили. Последний был застрелен, как утверждает источник телеканала, Зурабом Звиадаури, однако до этого Кенчошвили смертельно ранил брата Звиадаури – Звиада и его друга – Васила Цоцхалашвили. Всех троих экс-депутат перевез в реферальную больницу города Телави, однако к тому моменту они скончались.
В ходе перестрелки были ранены еще два человека, их состояние стабильное, и они уже покинули медучреждение.
По информации журналистов телеканала, один из скончавшихся, Васил Цоцхалашвили, – двоюродный брат вора в законе Серго Цоцхалашвили.
Коронавирус в Абхазии: 135 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 481 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 122 пациента. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались двое мужчин - 91 и 67 лет, а также две женщины - 52 и 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 9 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, состояние 12 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 948 человек. Зарегистрировано 354 летальных случая. Выздоровели 19 408 человек.
Тайские власти открыли курорты для привитых «Спутником» туристов
Власти Таиланда разрешили путешественникам, привитым «Спутником V», въезд в Пхукет и другие туристические зоны – так называемые «песочницы», перечень которых определяется правительством. Об этом сообщили в Управлении по туризму страны, передает Bangkok Post.
Российская вакцина получила одобрение 16 августа на заседании комитета Центра управления экономической ситуацией в королевстве.
До этого в туристические регионы Таиланда могли свободно приезжать только те иностранцы, которые привились одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения – препаратом от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. Россиянам после приезда в Пхукет приходилось отправляться на двухнедельный карантин.
Для вакцинированных иностранцев Пхукет открыт с 1 июля. Изначально туристам требовалось после приезда провести на острове две недели – только после этого они могли путешествовать в другие регионы. 16 августа это ограничение было смягчено: срок карантина перед поездкой в иные провинции уменьшили до семи дней.
С осени в Грузии могут начать вакцинацию подростков старше 12 лет
С осени в Грузии могут начать прививать от коронавируса подростков старше 12 лет. Об этом сегодня во время онлайн-включения сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Для принятия окончательного решения по вакцинации подростков младше 16 лет Грузия ожидает рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
«Многие страны на основании заключения своих регулирующих органов приняли решение и прививают подростков старше 12 лет. Прививают, в основном, препаратами Pfizer и Moderna, поскольку клинические исследования по этим двум вакцинам давно завершились и довольно эффективно… Как только будет рекомендация, мы начнем прививки. Думаю, осенью мы начнем прививать детей этого возраста», - заявил Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог отметил, что у Грузии есть ресурс вакцинировать в день 30 тысяч человек, однако эту цифру можно увеличить и до 50 тысяч. Гамкрелидзе привел в пример Израиль, который за три месяца вакцинировал 60-70% населения. Уже в начале апреля ежедневный показатель инфицирования сократился на несколько десятков, а смертность практически была сведена к нулю.
Эпидемиолог подчеркнул, что август, сентябрь и октябрь станут для Грузии критическими с точки зрения вакцинации, поэтому дневной показатель прививок должен быть не меньше 25 тысяч.
В настоящее время в Грузии в день вакцинируют по 24-25 тысяч граждан, сообщают «Новости-Грузия». По последним данным, в Грузии от коронавируса привились 857 056 человек, из них двумя дозами, то есть полным курсом, вакцинировались 251 447, что составляет 6,7% населения страны.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, а затем и около миллиона доз американо-германской вакцины Pfaizer.
Адвокат: олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе готовы поручиться за Зураба Звиадаури
"Мы обязательно попросим суд избрать Зурабу Звиадаури меру пресечения в виде залога. Также мы представим суду известных людей, спортсменов, которые выступят поручителями", - об этом заявил Каха Цнобиладзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве.
По словам Цнобиладзе, желание выступить поручителями уже изъявили действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе.
«Я знаю, что действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и не только Бекаури, будет и Лаша Талахадзе, готовы поручиться за этого человека», - сказал адвокат.
Зурабу Звиадаури сегодня предъявлено обвинение в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 8-и до 15 лет.
Напомним, 16 августа в Цинандали были убиты 3 человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури.
Беглого афганского президента Ашрафа Гани и его семью приняли в ОАЭ
Бежавший из Афганистана после захвата талибами Кабула президент Ашраф Гани принят властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил в среду МИД этой страны.
Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, оно может подтвердить, что ОАЭ приняли Гани и членов его семьи по гуманитарным соображениям.
Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда члены исламистского движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) сначала окружили, а потом вошли в афганскую столицу, не встретив сопротивления армии и полиции. В Фейсбуке Гани позднее написал, что "талибы выиграли", поэтому он уезжает, чтобы избежать "кровопролития".
До среды местонахождение афганского президента известно не было. Поступали лишь неподтверждённые сведения, что он мог выехать в Таджикистан, Узбекистан или Катар.
Объединённые Арабские Эмираты – одно из трёх государств, включая также Саудовскую Аравию и Пакистан, которые признавали прежний режим талибов, правивший в Афганистане с 1996-го по 2001-й годы, отмечает France-Presse.
Очевидцы сообщили о расстреле талибами акции протеста в Джелалабаде
Трое убиты, десятки ранены в Джелалабаде в ходе протестов против нового режима в стране
Талибы убили как минимум троих человек и ранили более десятка в ходе акции протеста против нового режима в стране. Инцидент произошел в среду в городе Джелалабад, находящемся в 150 километрах от столицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх очевидцев, включая бывшего сотрудника полиции.
Как сообщается, боевики открыли огонь по демонстрантам, которые скандировали лозунги против талибов и пытались установить национальный флаг Афганистана на городской площади. На видеокадрах, размещенных в соцсетях, видно, как талибы атакуют людей дубинками, пытаясь разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства рассказал агентству AP, что он и телеоператор были избиты талибами, когда пытались освещать беспорядки.
Тем временем в Кабуле талибы отгоняют местных жителей от аэропорта предупредительными выстрелами, передаёт CNN.
Эти сообщения противоречат прежним утверждениям движения Талибан о том, что оно не будет мстить врагам, а также проявит уважение к правам человека и женщин в частности – в рамках исламского закона. Как пишет AP, после того, что произошло в Джелалабаде, оппоненты талибов лишь укрепятся в своём скептическом отношении к их умиротворяющим обещаниям.
В настоящее время практически весь Афганистан оказался под контролем Талибана. Единственный регион, власти которого по-прежнему отказываются подчиниться новому режиму – это Панджшерская долина к северу от Кабула. В 2001 году эта провинция стала оплотом сил Северного Альянса, который объединился с США против движения Талибан.
Тем временем тысячи афганцев, многие из которых оказывали помощь силам безопасности под командованием в США, отчаянно пытаются выбраться из страны. Один из западных чиновников сказал Reuters, что только за последние сутки из Афганистана были эвакуированы порядка пяти тысяч человек – дипломатов, сотрудников службы безопасности, гуманитарных работников и рядовых афганцев. По словам собеседника агентства, вывоз людей военными самолётами продолжится в круглосуточном режиме.
Британия примет до 20 тысяч беженцев из Афганистана
Страны Запада за последние дни вывезли из Кабула 2200 человек
Великобритания примет до 20 тысяч беженцев из Афганистана, из них до 5 тысяч в нынешнем году. Об этом заявили власти страны, после того как почти всю территорию Афганистана взяло под контроль исламистское движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).
Ситуация в Афганистане, где британские военные и их союзники сейчас ведут эвакуацию персонала своих дипмиссий, стала в среду предметом дебатов в Палате общин британского парламента. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил взятые на себя правительством обязательства по приёму беженцев. Приоритет, как было сказано, будет отдаваться женщинам, представителям религиозных и иных меньшинств. Оппозиция требует увеличения этой квоты.
Джонсон также заявил, что режим талибов британское правительство будет оценивать по его делам, а не по словам. Он исключил возможность возобновления боевой миссии НАТО в стране для борьбы с талибами, солидаризировавшись с позицией президента США Джо Байдена.
Талибы заняли Кабул 15 августа. Аэропорт в столице Афганистана находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Согласно первоначальному графику, к 31 августа они должны быть выведены из страны. Сейчас они обеспечивают эвакуацию. Точных данных о числе людей, которые смогли покинуть страну военно-транспортными самолётами, нет. По одним данным, за последние трое суток были вывезены около 2200 человек – сотрудники западных дипмиссий, а также афганцы, спасающиеся от власти талибов. Другой источник Reuters сообщает о 5 тысячах эвакуированных.
Талибы не предпринимают попыток взять аэропорт штурмом, однако, по сообщениям, препятствуют афганцам, которые хотят добраться до воздушной гавани.
Накануне представители движения "Талибан" дали в Кабуле первую пресс-конференцию после взятия города. Они пообещали не преследовать своих противников в гражданской войне, как и тех, кто сотрудничал с американскими военными, бороться с террористическими группировками и наркоторговлей, а также соблюдать права женщин и свободу СМИ – как было сказано, "в рамках шариата".
В среду в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что талибы открыли огонь по участникам демонстрации в городе Джелалабад на востоке страны.
Судя по опубликованным видеозаписям, демонстранты несли флаги Исламской республики Афганистан – очевидно, протестуя против власти талибов. Сообщается о, по меньшей мере, двоих убитых.
В Грузии опять произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла
Подземные толчки были зафиксированы в 13:41 по тбилисскому времени.
По предварительной информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения вновь находился около села Самеба в муниципалитете Ниноцминда. Мощность землетрясения, по предварительным данным, составила 4,0 балла.
В последние дни в Грузии несколько раз регистрировались землетрясения, их эпицентр в большинстве случаев находился около села Самеба. Самые сильные толчки были зарегистрированы 16 августа в 05:44 утра по тбилисскому времени, магнитуда составила 5,1 балла.
Югоосетинские депутаты отказались от каникул пока не получат отчёты министерств
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрели и приняли в среду ряд законопроектов, в их числе проект закона о внесении изменений в бюджет на 2021 год.
Глава бюджетного комитета Елена Джиоева пояснила, что изменения вносятся из-за строительства резервной линии ЛЭП, повышения заработной платы, а также выплат медикам «красной зоны». Как отметила Джиоева, на строительство ЛЭП выделят 191 млн. руб.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до тех пор, пока они не получат ответы на свои запросы от министерств по разным вопросам.
В частности, Амиран Дьяконов предложил отложить вынесение постановления об отпуске до тех пор, пока не депутаты не получат соответствующие ответы от министерств по вопросу проверки казначейства РФ. По мнению Дьяконова, отказ предоставлять депутатам информацию со стороны министерств - это неуважение к депутатскому корпусу.
«Депутаты от "Народной партии" предлагают снять этот вопрос с повестки дня», - сказал Дьяконов, передает "Рес".
После жарких споров депутатский корпус принял решение не уходить на каникулы.
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