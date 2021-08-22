В Абхазии подтверждено 120 новых случаев инфицирования коронавирусом

Сегодня, 20 августа, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное ряду актуальных вопросов жизни республики. На совещании обсуждалась эпидемиологическая обстановка и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состояние энергосистемы, вопросы борьбы с незаконной добычей криптовалюты, а также ликвидации ущерба, нанесенного стихией. В совещании приняли участие руководство президентской администрации и члены кабинета министров, руководители госкомпаний.

И.о. гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба доложил о состоянии дел в отрасли. По его словам, суточное потребление электричества в настоящее время превышает 5 млн кВт/ч, что на 500 кВт/ч больше положенной нормы. Как отметил Гирджинба, в связи с туристическим сезоном имеет место и естественное увеличение потребления электроэнергии.

Глава республики поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Аслан Бжания высказал недовольство тем, что работа в этом направлении ведется недостаточно эффективно.

Далее обсуждался вопрос, связанный с ликвидацией последствий стихийных бедствий, имевших место 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа, и оказания помощи пострадавшему населению. Премьер-министр Александр Анкваб доложил о том, как идет процесс определения нанесенного стихией ущерба и выплат компенсаций гражданам, чье имущество пострадало.

О борьбе с COVID-19 и мерах, предпринимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, доложил министр здравоохранения Эдуард Бутба. По его информации, статистика последних дней дает основания полагать, что имеется незначительный спад заболеваемости. Создано более 500 койко-мест для лечения больных в стационарных условиях. Несмотря на значительное увеличение его стоимости, осуществляется бесперебойный закуп кислорода. Было отмечено, что предпринимаются меры для возобновления производства кислорода в Абхазии на базе СФТИ.

На совещании обсуждался и вопрос, связанный с компьютерным томографом в Гудаутском госпитале, вызвавший множеством споров в обществе. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата компьютерной томографии. При этом он отметил, что в своем заявлении на заседании Координационного штаба не высказывал претензий, а тем более оскорблений в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата. «На мой взгляд, имело место введение продавцом в заблуждение покупателя», - подчеркнул премьер-министр.

Президент Аслана Бжания выразил благодарность меценатам за помощь в сложный период. Он высказал мнение о необходимости произведения ремонта компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Министерству здравоохранения в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска работы томографа. При этом Аслан Бжания отметил, что руководство республики будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.