Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией

Грузия и Турция обсуждают создание совместных предприятий на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта», сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. Вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны провели переговоры на полях 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21, проходившей в Стамбуле. На встрече также присутствовали руководители турецких оборонно-промышленных компаний.

О деталях обсуждаемых совместных проектов в сфере ОПК в министерстве не говорят. При этом в ведомстве информируют о других вопросах, которые обсуждали Бурчуладзе и Акар. «Стороны обсудили направления сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах», - говорится в сообщении без указания того, кто подразумевается под третьей стороной. Также министры говорили о важности международных учений, плодотворного совместного участия в международных миссиях и сотрудничества с НАТО.

Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее стремления стать членом НАТО.

Глава Минобороны Грузии находился в Турции 17-20 августа. В ходе визита он также встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.

В целом в выставке IDEF, которая находится на третьем месте в мире по числу компаний-участниц, участвовали более 150 делегаций из 79 стран мира. В их числе было более 30 министров обороны, 11 глав генштабов и 33 командующих сухопутными войсками.

На сегодняшний день Турция является одним из крупнейших поставщиков Минобороны Грузии. В конце 2020 года Турция выделила Министерству обороны Грузии грант на 100 миллионов лир (примерно 17,5 миллиона долларов) на основе межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве для закупки товаров и услуг военного назначения, преимущественно от компаний, оперирующих в Турции. По соглашению, сумма должна быть использована в течение пяти лет после выделения на конкретные проекты, передает агентство «Новости-Грузия».

В рамках гранта в области военного сотрудничества в ноябре 2020 года Турция передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 единиц бронированных экскаваторов-погрузчиков. В 2021 году Грузия получила в подарок лазерные дальномеры и инженерное оборудование, а также вспомогательные аэродромные средства.

«Дельта» - единственное в Грузии военное производство, объединяющее шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод.