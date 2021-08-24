В Токио стартуют летние Паралимпийские игры

24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры, в которых будут участвовать атлеты, готовые продемонстрировать, что ограниченные физические возможности не являются для них препятствием на пути к достижению высоких спортивных результатов.

Император Японии Нарухито будет присутствовать на церемонии открытия Игр, которая состоится вечером во вторник на Национальном стадионе, вмещающем 68 тысяч человек, при практически пустых трибунах — из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В Паралимпийских играх этого года будут участвовать 4400 спортсменов из 162 команд, одна из которых представит беженцев. Спортсмены будут выступать в 22 видах спорта, при этом бадминтон и тхэквондо дебютируют в паралимпийской программе.

Игры продлятся до 5 сентября и пройдут на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в Токио. Спортсмены-паралимпийцы должны будут соблюдать те же правила, что и спортсмены-олимпийцы, включая ежедневную сдачу тестов, обязательное ношение масок и ограничение на передвижение. Практически все соревнования пройдут при пустых трибунах, хотя ожидается, что на некоторые будут допущены учащиеся школ.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил 23 августа, что запрет на присутствие болельщиков на трибунах был «правильным решением».