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В Грузии назвали условия для возобновления очной учебы в школах и вузах
Эпидемиологи не рекомендуют возобновлять очные занятия в школах и вузах Грузии до тех пор, пока показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом не опустится до 4%, а число полностью вакцинированных педагогов превысит 80%. Об этом сегодня, 27 августа, заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Показатель выявляемости зараженных коронавирусом в Грузии за неделю составляет 10,4%, а за последние сутки – 9,43%, сообщает агентство «Новости-Грузия». Что касается вакцинации, по состоянию на 20 августа как минимум одной дозой привиты были до 40% школьных учителей. По словам Гамкрелидзе, при таком раскладе создать безопасную среду в школах и университетах просто невозможно.
«Думаю, что Министерство образования рассматривает этот фон, и учеба начнется дистанционно», - заявил Гамкрелидзе.
При этом он подчеркнул, что в вузах должны быть привиты как педагоги, так и студенты.
«У нас 150 тысяч студентов, которые молоды. [Штамм] «дельта» очень быстро распространяется среди молодых, легко можно им заразиться, поэтому, желательно, чтобы к началу учебы все университеты и школы были безопасными», - добавил Гамкрелидзе.
Учебный процесс в школах и большинстве вузов Грузии возобновится 15 сентября. До сих пор точно не известно, в какой форме будут проходить занятия – очной или дистанционной. Минобразования активно проводит информационную кампанию с целью популяризации вакцинации среди школьных учителей. Что касается вузов и профессиональных училищ, то здесь ситуация радикально противоположная – какой-либо статистики по привитым студентам и профессорам нет, процесс неорганизованный. Тем не менее, администрации некоторых учреждений ранее допустили, что допустят к очной форме обучения и работы только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников.
Другие новости дня
В аэропорту Кабула возобновились эвакуационные рейсы
Эвакуационные полеты из Афганистана возобновились в пятницу, 27 августа, на следующий день после того, как в кабульском аэропорту произошел взрыв.
С середины августа, после захвата Кабула движением «Талибан» (признано в России террористическим, его деятельность запрещена) США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы разрешили странам Запада вывезти свои миссии, но заявили, что военные должны покинуть аэропорт Кабула, откуда идет эвакуация, к 31 августа.
Как сообщил в пятницу представитель Минобороны, США эвакуировали более пяти тысяч американцев. По данным Госдепартаменты, в Афганистане остается более тысячи граждан Соединенных Штатов. Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, с ними уже связались и дали инструкции, как добраться до аэропорта Кабула.
Германия прекратила эвакуационные полеты в четверг, 26 августа. Военные вывезли более пяти тысяч человек, среди которых более четырех тысяч – афганцы. Под данным МИД, в стране остаются около 300 граждан Германии. Ранее власти ФРГ заявляли, что в эвакуации нуждаются 10 тысяч человек – это сотрудники германской миссии из числа афганцев, журналисты и правозащитники.
Великобритания проводит завершающую стадию эвакуации людей из Кабула. Приоритет отдается британским гражданам, лицам с разрешением на выезд и тем, кто уже находится в аэропорту афганской столицы. Великобритания эвакуировала почти 14 тысяч человек, включая граждан Афганистана. Это вторая по массовости авиаперевозка военно-воздушных сил с 1949 года, со времен блокады Западного Берлина.
Остальные западные страны продолжают вывозить свои миссии и сотрудничавших с ними афганцев.
Власти США заявляют, что до крайнего срока вывода иностранных войск, наступающего в следующий вторник, могут последовать новые террористические атаки.
- Взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа. Совершил его смертник, который взорвал себя в толпе на одном из въездов на территорию аэропорта. Ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство» (признана в России террористической, ей деятельность запрещена). Погибли, по разным данным, около 100 человек, среди которых 13 американских военных. Около 150 человек получили ранения.
- Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране был ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы опасаются преследований и полагают, что доверять исламистам нельзя.
30 лет назад Борис Ельцин подписал указ об открытии бюро Радио Свобода в Москве
27 августа исполняется 30 лет со дня распоряжения президента России Бориса Ельцина об открытии в Москве бюро Радио Свобода. Президентский указ №93 был подписан после провала путча ГКЧП.
Документ состоит из шести абзацев. Бюро радиостанции, согласно указу, открывалось, «учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР».
Указ обязывал министерство иностранных дел обеспечить сотрудникам радиостанции возможность беспрепятственной работы в стране, мэра Москвы – предоставить бюро помещение в городе, а республиканские министерства печати и связи и космоса – обеспечить бюро каналами связи.
Советские власти перестали глушить эфир Радио Свобода только в 1988 году, на 3 года позже большинства остальных западных СМИ. Во время августовского путча, несмотря на отсутствие московской редакции, радиостанция на протяжении трех суток вела прямые трансляции из города, передавая репортажи в том числе из Белого дома (тогдашнего Дома Советов РСФСР), где работали Михаил Соколов и Андрей Бабицкий. На улицах города работали журналисты РС Дмитрий Волчек и Марк Дейч.
Радио Свобода, в отличие от других западных СМИ, работавших тогда в Москве, не стала сообщать непроверенную и не подтвердившуюся позднее информацию о смерти советского лидера Михаила Горбачева. Корреспонденты РС взяли интервью у Бориса Ельцина сразу после провала путча. В нем политик заявил, что РС должна быть аккредитована для работы с Россией. «Я думаю, что станция заслужила это своими делами и объективностью», - сказал он.
Редакция РС получила благодарность за освещение событий от государственной телерадикомпании ВГТРК. «Миллионы советских людей, лишенные возможности получать информацию по российским каналам, слушали ваш свободный голос», - говорилось в документе.
Указ Ельцина был написан журналистом РС Михаилом Соколовым. В интервью изданию «Слон» он рассказал, как это происходило.
«Я как-то пришел в себя, отоспался, забрел в Белый дом, и тут вдруг мне пришла мысль, что надо как-то решить вопрос со «Свободой», - рассказывает он. - И тут мимо меня прошел Сергей Шахрай [тогда - Председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по законодательству]. Я ему говорю: «Послушайте, а нельзя издать какой-то документ, чтобы «Свобода» нормально работала?» – «Указ написать», – говорит. «А кто напишет?» – спрашиваю. «Вот ты и напиши». Я никогда указов прежде не писал, да и больше не пришлось. Вечером сел, подумал, и, как выяснилось, не так уж это сложно».
Через 30 лет Радио Свобода продолжает работать в России, несмотря на беспрецедентное давление со стороны властей. Власти штрафуют Радио Свобода, телеканал «Настоящее Время» и другие русскоязычные проекты медиакорпорации РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – иностранных агентах.
В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей. Как заявляют руководители медиакорпорации, ограничительные меры против редакций являются цензурой. Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в стране, для того, чтобы граждане, «не привыкали к неправде и не жили во лжи».
Франция включила Грузию в список стран «красной зоны»
Согласно решению от 27 августа 2021 года, Франция включила Грузию в список стран «красной зоны». Информацию об этом распространяет посольство Грузии во Франции.
По сообщению диппредставительства, на данном этапе в «красной зоне» находятся следующие страны: Афганистан, ЮАР, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Грузия, Индонезия, Иран, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Намибия, Непал, Оман, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Россия, Сейшельские острова, Суринам, Тунис и Турция.
В Узбекистане арестован сын автора книг о пытках в стране
К нему не пускают родственников и адвокатов
Сотрудники антитеррористического отдела МВД Узбекистана арестовали в Ташкенте сына оппозиционера и писателя Ислома Холбоева Джамола. К нему не пускают адвокатов и родственников. Об этом Холбоев-старший сообщил Узбекской службе Радио Свобода.
Джамол Холбоев живёт с отцом в Турции, но приехал в Узбекистан в начале августа, чтобы поменять паспорт. За день до его возвращения, 18 августа, сотрудники МВД увели его из квартиры, в которой он остановился. С тех пор его никто не видел. Семья не знает, арестован ли он решением суда, а если да, где и когда тот состоялся.
Холбоев-младший переехал вместе с отцом и своей семьёй в Турцию в 2014 году. Там он занимался ремесленничеством и воспитывал двоих детей. По словам его адвоката, он не имел отношения ни к какой из террористических организаций. Защита отправила жалобу на его арест на имя генпрокурора Узбекистана.
Пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиёсов заявил редакции Узбекской службы РС, что арест был произведён без нарушений закона. По его словам, дело находится под контролем прокуратуры. Он не стал отвечать на вопрос, за что именно арестован Холбоев.
- 60-летний Ислом Холбоев в конце 80-х годов XX века участвовал в создании оппозиционного национал-демократического движения "Бирлик" и первой зарегистрированной в республики партии "Эрк", выступавшей за независимый демократический Узбекистан. Она не была перерегистрирована в 94 году из-за давления властей,
- В 2007 году Холбоев был арестован по статье о мошенничестве и приговорён к 7,5 годам из которых провёл в тюрьме полтора года. Он написал несколько книг о пытках в узбекских тюрьмах. Он уверен, что арест сына связан с выходом новой книги "Палачи в погонах".
Грузия направила в аэропорт Кабула гуманитарную помощь – питьевую воду
Грузия направила в Афганистан партию гуманитарной помощи. Как сообщил замглавы администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе, для людей, находящихся в аэропорту Кабула, отправлена питьевая вода. Решение об оказании Афганистану гуманитарной помощи принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Накануне стало известно, что Грузия временно принимает в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле.
Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве.
26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из террористической группировки «Исламское государство». По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ.
В Грузии будут проводить лотерею среди вакцинированных от COVID-19
Лотерею среди вакцинированных от COVID-19 будут проводить в Грузии, – сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, официально о проведении лотереи объявят в начале сентября. Над проектом работают Министерство финансов Грузии и компания «Национальная лотерея Грузии».
«Начнется розыгрыш перманентной лотереи с целью поощрения вакцинированных граждан определенными денежными призами», – сказал Гамкрелидзе.
Отметим, что с сегодняшнего дня жителей Тбилиси будут обслуживать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.
Пашинян: Армения оценит позитивные сигналы со стороны Турции
Армения оценит позитивные сигналы со стороны Турции и ответит на них позитивными сигналами, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Возвращаясь к теме регионального мира, есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции, мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами», – сказал глава армянского правительства.
Как пишет Радио Азатутюн, на днях президент Турции Реджем Тайип Эрдоган на встрече с аккредитованными в Турции иностранными послами сказал, что если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно.
«После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, – сказал президент Турции, продолжив: – Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги».
Суд признал геноцидом массовые убийства в Псковской области в годы Второй мировой
Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным суда, во время войны на территории региона, который до 1944 года был разделён между Ленинградской и Калининской (Тверской) областями, были преднамеренно убиты более 75 тысяч мирных жителей и 377 тысяч военнопленных.
Более 192 тысяч граждан - были насильственно отправлены на принудительные работы в Германию и управляемый нацистской администрацией Рейхскомиссариат Остланд, названный в решении суда "странами Балтики".
Уголовное дело о геноциде было возбуждено после обнаружения летом 2020 года захоронения вблизи деревни Моглино на западе области, где в годы Второй мировой войны находился лагерь для советских военнопленных, — передаёт Север.Реалии.
В сообщениях официальных органов и информагентств подчёркивается, что среди охранников лагеря были эстонцы. Таким образом Москва отвечает на эстонские обвинения в геноциде в адрес Советского Союза.
Тим Кук получил бонус акциями Apple на $750 миллионов
Генеральный директор Apple Тим Кук получил на этой неделе более 5 миллионов акций этой компании и продал их большую часть, получив свыше 750 миллионов долларов.
Транш акций Куку – это финальная часть компенсационного пакета, который бизнесмен получил после того, как занял нынешнюю должность 10 лет назад. В прошлом году был согласован новый такой пакет, рассчитанный до 2026-го года.
Как отмечает телеканал деловых новостей CNBC, сейчас Тим Кук получил наибольшее количество акций, на которое он мог рассчитывать по договору от 2011-го года. Расчёт зависел от того, как котируются бумаги Apple в сравнении с акциями других компаний по рейтингу S&P 500.
Из более чем четырёхсот компаний Apple оказалась на 13 месте в списке – с общей доходностью для акционеров примерно в 190% процентов за последние три года. При Куке стоимость корпорации впервые превысила триллион долларов.
Тим Кук, прежде заявлявший, что готов отдать всё своё состояние на благотворительность, ранее на неделе передал одной из таких организаций (какой именно, не говорится) акций Apple на сумму около 10 миллионов долларов.
Первые лица Грузии осуждают теракт у аэропорта Кабула
Первые лица Грузии осудили произошедший в четверг в Кабуле теракт, жертвами которого стали более сотни человек.
Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани выразил соболезнования семьям погибших.
«Категорически осуждаем подлую террористическую атаку на аэропорт Кабула. Мои искренние соболезнования семьям погибших, в том числе американским военным. Вместе с международным сообществом Грузия борется против терроризма, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами», – пишет Залкалиани в своем Twitter.
В свою очередь президент Саломе Зурабишвили заверила, что Грузия продолжит оказывать поддержку партнерам, которые обеспечивают безопасную эвакуацию мирных граждан из Афганистана, где власть захватило террористическое движение «Талибан».
«Я решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Молюсь за мирных жителей Афганистана и американских военных. Эвакуация должна пройти мирно. Грузия продолжит поддерживать тех, кто занимается эвакуацией, и выражать солидарность против насилия», – написала Зурабишвили в Twitter.
26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из террористической группировки «Исламское государство». По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ.
На фоне успешной вакцинации Дания отказывается от всех ковид-ограничений
Власти Дании объявили об отмене всех коронавирусных ограничений с 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.
Правительство больше не считает COVID-19 «опасной для общества инфекцией». Такое решение принято в связи с «рекордно высоким» уровнем вакцинации. По словам главы минздрава Магнуса Хойнике, пандемия в Дании находится «под контролем», пишет «Новая газета».
«Правительство без колебаний быстро примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы общества», – добавил Хойнике, отметив, что коронавирусные ограничения длились «дольше, чем необходимо».
Согласно официальной статистике, в Дании полностью вакцинировано более 79% граждан (более 4,1 млн человек). В стране прививают препаратами от Pfizer (эту вакцину получили 83,2% вакцинированных), Moderna (12,2%), AstraZeneca (3,5%) и Janssen (1,1%).
Всего в Дании за все время пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались в результате COVID-19 свыше 2,5 тысяч человек.
Ранее, как следует из списка ограничений, введенных Минздравом страны, для посещения общественных мест было необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, тажке действовал запрет на нахождение в одном помещении более 100 человек и на продажу алкоголя после полуночи. Помимо этого, гражданам Дании предписывалось носить медицинские маски в общественном транспорте.
Российские издания проводят акцию солидарности против преследования СМИ
Ряд российских изданий, в том числе "Новая газета", 7x7, Republic, Wonderzine, русская редакция журнала Forbes, "Медуза", "Дождь" (последние 2 внесены в реестр СМИ-"иноагентов") проводят в пятницу акцию солидарности в защиту неподконтрольных Кремлю медиа и преследуемых журналистов.
Они одновременно опубликовали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим высокопоставленным чиновникам и государственным деятелям.
Журналисты требуют пересмотреть решения о присвоении СМИ, их издателям и физическим лицам статусов нежелательных организаций и "иностранных агентов", а также прекратить уголовное и административное преследование своих коллег.
Они также обратили внимания на случаи избиения корреспондентов сотрудниками МВД и Росгвардии и потребовали расследовать эти инциденты. "Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать" - говорится в обращении.
Полный текст можно прочитать, например, на сайте "Новой газеты".
Издания обратились к российским властям с шестью требованиями:
- Отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;
- Отменить соответствующие законы об "иноагентах" и нежелательных организациях;
- Прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;
- Прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов (упомянуто в том числе дело подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова);
- Соблюдать статью Уголовного кодекса России о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов";
- Соблюдать закон о СМИ и другие российские законы, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве.
20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – "иностранных агентов". Таким образом, в нём теперь числится 43 юридических и физических лица. Cреди них – несколько русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения – в российских судах и Европейском суде по правам человека.
Джемал Гамахария: «Кремлевский акт от 26 августа 2008 года принес абхазам не национальное возрождение, а угрозу ассимиляции и вымирания»
Российская политика по международному признанию Абхазии и Цхинвальского региона потерпела крах, – говорится в заявлении председателя Верховного совета Автономной республики Абхазия в изгнании Джемала Гамахария. По его словам, 26 августа – день оккупации и ползучей аннексии Абхазии.
«26 августа 2008 года фиктивным признанием независимости Абхазии и Цхинвальского региона Кремль, в первую очередь, грубо нарушил основополагающие нормы международного права, осуществил оккупацию указанных территорий, заложил основы политики продолжающейся ныне ползучей аннексии, которой придал новый импульс документ, подписанный между Москвой и Сухуми 12 ноября 2020 года – т. н. программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Абхазией на основе гармонизации законодательства. Признание «независимости» Абхазия – это попытка отрицания, тем самым узаконения результатов геноцида и этнической чистки, целенаправленно осуществленной против подавляющего большинства населения автономной республики.
По существу, Кремлевский акт от 26 августа 2008 года принес абхазам не национальное возрождение, а угрозу ассимиляции и вымирания; не демократию и реальную свободу, а уродливый и коррумпированный этнократический оккупационный режим, тотальное нарушение прав человека; не экономическое процветание, а разрушение экономической жизни и всеобщую нищету; не веру в будущее, а разочарование и безысходность… Территория, оккупированная Россией, не может иметь иной перспективы», – отметил Гамахария.
По его словам, обязательно исполнятся требования цивилизованного мира об отзыве признания и уважении территориальной целостности Грузии.
«Деоккупация и объединение Грузии неизбежны. Залогом к тому является поддержанная международным содружеством грузинская государственная политика восстановления доверия и примирения. От успеха этой политики зависит и спасение абхазов, пока еще находящихся в плену иллюзий», – говорит председатель Верховного совета Автономной республики Абхазия.
- После Августовской войны между Россией и Грузией самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
- Широкого международного признания Абхазия и ЮО не получили. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию и ЮО, была переживающая гражданскую войну Сирия.
- Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. Южная Осетия не имеет статуса и называется в официальных документах Цхинвальским регионом.
- В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия и Цхинвальский регион считаются оккупированными Российской Федерацией, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
- В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
19-летняя ковидинфицированная девушка умерла в Тбилиси после родов
В Тбилиси, в университетском госпитале им. И. Бокерия после родов умерла 19-летняя ковидинфицированная девушка.
Как сообщил агентству «Интерпрессньюс» клинический директор госпиталя Алекси Вачадзе, случай произошел поздно ночью. По его словам, состояние здоровья новорожденного удовлетворительное, его жизни опасность не угрожает.
«Случай произошел вчера, поздно ночью скончалась девушка, которая поступила в нашу клинику 30 июля с подтвержденной ковид-инфекцией. При поступлении в госпиталь у нее уже были остро выраженные проблемы, связанные с дыхательной системой. 1 августа потребовалось провести кесарево сечение. Ухудшение состояния затронуло другие системы органов, и, к сожалению, вчера она умерла. Состояние ребенка стабильное, проблем со здоровьем у него не отмечается, уже идет речь о выписке», – отметил Алекси Вачадзе.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались еще 73 пациента.
Пять человек погибли, 66 ранены в результате взрыва на складе боеприпасов на юге Казахстана
В воинской части на месте пожара и взрывов боеприпасов в Жамбылской области Казахстана найдено тело пятого погибшего, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
На утро пятницы в больницах продолжают находиться 28 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного акимата. Всего в больницы поступили с ранениями 66 человек. В пресс-службе добавили, что пунктах временной эвакуации находится 171 человек.
Вечером 26 августа загорелся склад боеприпасов в воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) в Жамбылской области Казахстана, за пожаром последовали взрывы. В Минобороны республики заявили о шести взрывах, прогремевших в результате возгорания.
На опубликованных в Сети видеозаписях видно, что взрыв произошел недалеко от трассы, соединяющей областной центр Тараз с крупнейшим городом страны Алматы.
Из близлежащих населенных пунктов областной центр Тараз были эвакуированы около 1,2 тысячи человек.
В Минобороны Казахстана заявили, что на складе хранились только инженерные снаряды, а длительный пожар связывали с горением тротила.
"Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов", – говорится в сообщении Минобороны республики.
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в серии твитов, что среди раненых было не менее 30 военнослужащих и сотрудников служб экстренного реагирования. Он добавил, что по факту пожара и взрывов ведется расследование.
О готовности уйти в отставку после взрывов на складе заявил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Отвечая на вопрос корреспондента казахского бюро Радио Свобода, он сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", добавив, что окончательное решение примет руководство страны.
Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
Депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначат послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Ее кандидатуру могут одобрить в ближайшее время, документы уже подготовлены, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что комитет обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде "в ближайшее время".
Ранее власти консультировались с Поклонской относительно ее дальнейшего трудоустройства, и депутат предпочла работу дипломатом, рассказали два источника, близкие к Кремлю.
Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
Ранее Поклонская опровергла данные о своем назначении главой Минприроды Крыма. Она подчеркнула, что не станет преждевременно называть свое новое место работы. Депутат отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму, связав это решение с переходом на другую интересную должность.
Кандидатуры на должность послов России рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Затем президент назначает дипломатов по согласованию с обеими палатами парламента. Также предварительное согласие на назначение посла должна дать принимающая сторона.
Сейчас послом России в Кабо-Верде работает 68-летний Владимир Соколенко, он занимает эту должность с 2018 года.
Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Независимость бывшая колония Португалии получила лишь в 70-х годах ХХ века. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 73 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 73 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7101.
За сутки в стране выявили 4031 новый случай коронавируса. Накануне провели 42 744 теста: PCR-тестов – 17 386, экспресс–тестов на антиген – 25 358.
Выздоровели еще 4585 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 536 202, выздоровевших – 473 502.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,43%, за последние 14 дней составляет 10,7%, за неделю – 10,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 418 человек, всего в Грузии использовано 1 095 069 вакцин.
СГБ Грузии опровергает информацию о связи предполагаемых членов ИГ с делом журналиста Габуния
Дело журналиста Георгия Габания никак не связано с пятерыми жителями Грузии, вступившими в ряды террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Оппозиционный телеканал «Мтавари» ранее сообщил, что «дело о ликвидации Габуния» упоминается в материалах следствия, начатого против пяти человек из-за связей с ИГ. Ни прокурор, ни адвокаты задержанных не смогли однозначно ответить на соответствующий вопрос, сославшись на то, что они не могут разглашать детали.
«Информация о том, что на электронных носителях, переданных адвокатам, якобы были записаны кадры брифинга Ники Гварамия, связанные с фактом подготовки убийства журналиста Георгия Габуния, не соответствует действительности. Это никак не связано с нынешним делом, и в электронных материалах, выданных адвокатам, записаны были только доказательства, связанные с обвиняемыми в терроризме», – говорится в заявлении СГБ.
Одновременно в ведомстве подчеркнули, что на момент передачи материалов адвокатов дело не содержало засекреченной информации. Таким образом, юристы свободно могли рассказать о деталях заинтересованным лицам или СМИ.
«Хотим еще раз подчеркнуть, что целенаправленная дезинформация вокруг вопросов государственной безопасности, включая мероприятия по борьбе с терроризмом и продолжающееся расследование уголовного дела, с одной стороны вредит имиджу СГБ и служит снижению общественного доверия к ведомству, а с другой – наносит серьезный ущерб безопасности страны», – заявляют в СГБ.
Во вторник СГБ Грузии сообщила о задержании пяти жителей Панкиссого ущелья, которые стали членами «Исламского государства» и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. По данным СГБ, обвиняемые присягнули на верность нынешнему лидеру ИГ и распространили соответствующее видео среди экстремистов. Как утверждается, они открыто передвигались по улицам и демонстрировали запрещенную террористическую символику. Силовики также заявляют, что выявили лидера группы, который называл себя представителем ИГ и эмиром в Грузии.
Накануне Тбилисский городской суд принял решение оставить всех пятерых обвиняемых в заключении до окончания следствия.
О подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния летом 2020 года заявил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова.
После этого в СГБ заявили, что настоящее имя мужчины – Магомед Гуциев. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем.
В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы, признав его виновным по статьям «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «преследование», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «незаконное пересечение государственной границы Грузии».
Гендиректор «Дождя» намерена отстаивать интересы всех «иноагентов»
Генеральный директор и совладелица телеканала "Дождь" Наталья Синдеева опубликовала на своей странице в фейсбуке большой комментарий относительно решения российских властей признать СМИ, которым она руководит, "иностранным агентом".
Синдеева отметила, что не считает таковым свой телеканал, а закон, который позволяет объявить журналистов и целые редакции "иноагентами", назвала "подлым" и "абсурдным".
"Иноагент, по сути, это человек или организация, которые действуют в интересах другого государства. Ни у меня, ни у нас нет никакого другого государства. Мы живём, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать своё дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян, которые, согласно Конституции, имеют право на свободу слова", - подчеркнула гендиректор "Дождя", добавив, что будет отстаивать интересы всех СМИ, признанных "иностранными агентами".
В августе Минюст России внёс телеканал "Дождь" в реестр "иностранных агентов" поскольку он цитировал материалы, подготовленные другими СМИ – "иностранными агентами".
До этого в реестр "иноагентов" были внесены множество неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – издания "Медуза", "МБХ медиа", "Открытые медиа", "Важные истории", "Проект" и другие. Также "иноагентами" объявлены несколько журналистов. После этого "МБХ медиа" и "Открытые медиа" прекратили свою работу. Радио Свобода и другие русскоязычные проекты медиакорпорации РСЕ/РC включены Министерством юстиции в список "иностранных агентов" в 2017 году. РСЕ/РС многократно заявляло о своём несогласии с этим решением.
Число жертв взрывов в Афганистане превысило 100 человек
В результате взрывов у ворот аэропорта в Кабуле погибли 103 человека, сообщает The Wall Street Journal. Также сообщается, что 150 человек получили ранения.
В числе жертв атаки – 13 американских военных, число пострадавших достигло 18, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство". Ее заявление процитировали несколько журналистов-расследователей, которые отслеживают деятельность "ИГИЛ", а также телеканал Sky News.
The Wall Street Journal передает, что один из взрывов произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron, где остановились в основном граждане Великобритании, которые ожидали эвакуацию из Афганистана.
CNN со ссылкой на источник сообщает, что есть пострадавшие среди жителей Афганистана. Официальный представитель талибов сообщил Al Jazeera, что среди погибших в результате взрыва есть иностранцы и дети.
Журналистка Fox News со ссылкой на источники пишет, что взрыв совершил смертник.
Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи на брифинге, посвященном ситуации в Кабуле, назвал угрозу "Исламского государства" в Афганистане "реальной" и предположил, что группировка может пойти на атаки с использованием смертников, автомобилей и ракет. По словам Маккензи, США уже эвакуировали из Кабула 104 тысячи человек, планируется вывезти еще 5 тысяч.
Президент США Джо Байден выступил с заявлением после теракта у ворот аэропорта в Кабуле. Он поручил Пентагону подготовить удары по руководству и объектам взявшей на себя ответственность за теракты группировки "ИГИЛ", где бы они ни находились.
"Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", – сказал Байден.
По его словам, теракты устроила ячейка террористической группировки "Исламское государство", действующая в Афганистане и Пакистане. Он отметил, что пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков "Талибана" и "ИГ" для проведения этой атаки.
"Мы ответим мощно и прицельно в то время и в том месте, которые мы определим сами", – сказал президент, не вдаваясь в подробности.
"Эти террористы из "ИГИЛ" не победят нас. Мы спасем американцев. Мы вывезем наших афганских союзников. И наша миссия будет продолжена, – заверил Байден. – Америку не запугать".
Президент США также назвал героями погибших в результате взрывов американских военных и почтил их минутой молчания.
Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, отметив, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что президент Дональд Трамп заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая.
"Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане – стране, которая никогда за всю свою историю не была единым государством", – сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.
Грузия принимает эвакуирующихся из Афганистана сотрудников международных организаций
Правительство Грузии примет в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле. Об этом говорится в заявлении на сайте администрации правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве. Через Тбилисский международный аэропорт уже осуществляются чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. Так как различные международные организации и государства-партнеры осуществляют экстренную гуманитарную эвакуацию сотрудников и членов их семей из Афганистана, «Грузия, как достойный член международного сообщества, решила подключиться к этому процессу, на основании консультаций со своими партнерами», сказано в сообщении.
Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. При их ввозе и размещении учитываются правила ковид-безопасности.
Конкретно в Грузию эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB).
«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Перевозка пассажиров, эвакуированных из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 тысяч пассажиров). В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов НАТО.
Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле», - сказано в сообщении на сайте администрации правительства.
Ранее представитель МИД Грузии заявил, что Грузия не собирается принимать в качестве беженцев жителей Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.
На прошлой неделе в Тбилиси из Кабула с помощью международных партнеров были доставлены 23 гражданина Грузии, которые работали в Афганистане по контракту в американских и канадских организациях.
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы у аэропорта в Кабуле
В результате двух взрывов, прогремевших в четверг у международного аэропорта Кабула, погибло по разным данным от 11 до 60 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена) .
Первый взрыв прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй – у отеля Barron, расположенного также недалеко от аэропорта.
Среди погибших есть американские военные: Bloomberg сообщает о двенадцати морских пехотинцах США, Fox News – o десяти. Ранения получили около 140 человек.
Взрыв у входа в аэропорт осуществил террорист-смертник. Точное количество жертв террористической атаки пока не названо.
16 августа в ответ на критику решения вывести американские войска из Афганистана Джо Байден сказал, что США ответят на гибель своих граждан или военных в Афганистане «разрушительно» и быстро. Теперь конгрессмен Даг Коллинз, единственный военный священник в Палате представителей США, призывает Байдена к действию.
«Мы дали ясно понять «Талибану», что любая атака, любое нападение на наши силы или вмешательство в нашу работу в аэропорту будет встречено быстрым применением силы», - президент Байден, одну неделю назад», - написал Коллинз в «Твиттере».
На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые пытались попасть на эвакуационные рейсы из Кабула.
«Эти люди хотели безопасности и свободы. Это совершенно отвратительное нападение в чрезвычайно напряженной ситуации», – прокомментировала произошедшее канцлер Германии Ангела Меркель.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что временно прекращает вывоз людей из-за того, что в аэропорт невозможно зайти.
- В середине августа контроль над Афганистаном установило запрещенное в России (признано в РФ террористическим) движение «Талибан». С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа. К 31 августа, как ожидается, американские военные покинут Афганистан, что, по всей вероятности, будет означать окончание эвакуационных рейсов.
С 27 августа регистрация на первую дозу Sinopharm в Грузии временно будет ограничена
«С 27 августа 2021 года администрирование первой дозы вакцины Sinopharm будет ограничено (как по предварительному бронированию, так и в порядке живой очереди) до получения государством дополнительной партии данного препарата», - информацию об этом распространяет Центр по контролю заболеваний.
По их сообщению, ограничение не распространяется на тех лиц, которые уже забронировали первую дозу до 27 августа этого года.
«Процесс вакцинации граждан второй дозой вакцины Sinopharm проходит без задержек. Желающие пройти вакцинацию должны будут забронировать первую дозу вакцин Pfizer, Astrazeneca и Sinovac», - отмечается в информации NCDC.
Представители грузинской оппозиции встретились с членами офиса Шарля Мишеля
Представители грузинской оппозиции провели встречу с членами офиса Шарля Мишеля посредством телемоста из представительства ЕС в Тбилиси.
Оппозиция заявляет, что на встрече обсуждались текущие события в стране и соглашение от 19 апреля. Как заявили после встречи представители оппозиции, в случае отказа власти выполнить основные пункты, изложенные в соглашении от 19 апреля, ЕС пересмотрит вопрос финансирования.
По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, посыл ЕС очень четкий - не будет прогресса в выполнении соглашения, к сожалению, Грузия не получит макрофинансовую помощь, особенно в сфере правосудия, которая напрямую указана в документе.
По словам представителя партии «Для Грузии» Натии Мезвришвили, во время встречи шел разговор о том, что невыполнение условий вызовет определенную реакцию со стороны Евросоюза, сообщает Общественный вещатель Грузии.
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