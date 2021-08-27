В Грузии назвали условия для возобновления очной учебы в школах и вузах

Эпидемиологи не рекомендуют возобновлять очные занятия в школах и вузах Грузии до тех пор, пока показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом не опустится до 4%, а число полностью вакцинированных педагогов превысит 80%. Об этом сегодня, 27 августа, заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Показатель выявляемости зараженных коронавирусом в Грузии за неделю составляет 10,4%, а за последние сутки – 9,43%, сообщает агентство «Новости-Грузия». Что касается вакцинации, по состоянию на 20 августа как минимум одной дозой привиты были до 40% школьных учителей. По словам Гамкрелидзе, при таком раскладе создать безопасную среду в школах и университетах просто невозможно.

«Думаю, что Министерство образования рассматривает этот фон, и учеба начнется дистанционно», - заявил Гамкрелидзе.

При этом он подчеркнул, что в вузах должны быть привиты как педагоги, так и студенты.

«У нас 150 тысяч студентов, которые молоды. [Штамм] «дельта» очень быстро распространяется среди молодых, легко можно им заразиться, поэтому, желательно, чтобы к началу учебы все университеты и школы были безопасными», - добавил Гамкрелидзе.

Учебный процесс в школах и большинстве вузов Грузии возобновится 15 сентября. До сих пор точно не известно, в какой форме будут проходить занятия – очной или дистанционной. Минобразования активно проводит информационную кампанию с целью популяризации вакцинации среди школьных учителей. Что касается вузов и профессиональных училищ, то здесь ситуация радикально противоположная – какой-либо статистики по привитым студентам и профессорам нет, процесс неорганизованный. Тем не менее, администрации некоторых учреждений ранее допустили, что допустят к очной форме обучения и работы только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников.