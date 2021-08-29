Агентства: США нанесли ракетный удар в Кабуле, чтобы предотвратить теракт

В Кабуле в районе аэропорта произошел мощный взрыв. По свидетельствам очевидцев, речь идет о ракетном ударе. Ряд афганских СМИ сообщили, что ракета попала в жилой дом, есть погибшие и раненые, число которых уточняется.

Агентства Reuters и AP со ссылкой на собственные источники впоследствии сообщили, что удар по Кабулу нанесли военные США, а его целью были боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это же подтвердили источники New York Times. О том, что ракетный обстрел осуществили американцы, заявил и представитель контролирующего Кабул движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Утверждается, что удар был нанесен по автомобилю, в котором по направлению к аэропорту двигались предполагаемые смертники ИГ, чтобы совершить теракт.

Официальной информации американского командования пока нет.

Ранее власти США пообещали ответить на теракт в Кабуле 25 августа, в результате которого погибли более десяти американских военных, не успевших покинуть территорию Афганистана, и около двухсот человек из числа гражданского населения. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

28 августа американские военные нанесли авиаудар с дрона по объекту в Афганистане. Согласно заявлению властей США, в результате был убит один из организаторов терактов в Кабуле. Накануне президент США Джо Байден заявил о новой угрозе взрывов в афганской столице.

Военнослужащие США завершают операции по эвакуации из Афганистана. Многие союзники США - в том числе Британия, Германия, Франция - их уже завершили. Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан.