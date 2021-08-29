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Агентства: США нанесли ракетный удар в Кабуле, чтобы предотвратить теракт
В Кабуле в районе аэропорта произошел мощный взрыв. По свидетельствам очевидцев, речь идет о ракетном ударе. Ряд афганских СМИ сообщили, что ракета попала в жилой дом, есть погибшие и раненые, число которых уточняется.
Агентства Reuters и AP со ссылкой на собственные источники впоследствии сообщили, что удар по Кабулу нанесли военные США, а его целью были боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это же подтвердили источники New York Times. О том, что ракетный обстрел осуществили американцы, заявил и представитель контролирующего Кабул движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Утверждается, что удар был нанесен по автомобилю, в котором по направлению к аэропорту двигались предполагаемые смертники ИГ, чтобы совершить теракт.
Официальной информации американского командования пока нет.
Ранее власти США пообещали ответить на теракт в Кабуле 25 августа, в результате которого погибли более десяти американских военных, не успевших покинуть территорию Афганистана, и около двухсот человек из числа гражданского населения. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.
28 августа американские военные нанесли авиаудар с дрона по объекту в Афганистане. Согласно заявлению властей США, в результате был убит один из организаторов терактов в Кабуле. Накануне президент США Джо Байден заявил о новой угрозе взрывов в афганской столице.
Военнослужащие США завершают операции по эвакуации из Афганистана. Многие союзники США - в том числе Британия, Германия, Франция - их уже завершили. Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан.
Другие новости дня
Партия «Лело» выдвинула мажоритарных кандидатов по всему Тбилиси
Генеральный секретарь партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе выдвинул мажоритарных кандидатов во всех десяти округах Тбилиси.
По словам Бадри Джапаридзе, «Лело» предлагает Тбилиси выдающихся профессионалов.
«Мтацминда - Саба Буадзе; Крцаниси - Тазо Датунашвили; Ваке - Деа Метревели; Сабуртало - Вато Сургуладзе; Надзаладеви - Ника Черкезишвили Ли; Исани - Лана Галдава; Дидубе - Дито Абашидзе; Самгори - Гулико Зумбадзе; Чугурети - Каха Жгенти; Глдани - Тамар Адамия.
Это выдающиеся лидеры «Лело за Грузию», и они включаются в эту борьбу, чтобы убрать «Грузинскую мечту» из правительства в Тбилиси и положить конец однопартийному правлению, коррупции, кумовству в нашей стране, после 2 октября в первую очередь в Тбилиси и во всех местных органах власти. Мы добьемся стабильности, коалиционного управления и выведем нашу страну, наши города из кризиса. В данном случае мы предлагаем Тбилиси действительно выдающихся профессионалов, которые смогут внести очень весомый вклад в развитие Тбилиси и вывести его из положения, в которой его сейчас ввела «Грузинская мечта», - заявил Джапаридзе.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Грузинский боец Гига Чикадзе победил Эдсона Барбоза в главном поединке UFC Vegas 35
Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Гига Чикадзе одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 35, сообщает «Новости-Грузия».
Барбоза был девятым в списке лучших бойцов дивизиона, а Гига – десятым. Их бой проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился в третьем раунде победой Чикадзе техническим нокаутом.
Таким образом грузинский боец одержал седьмую победу в UFC при двух поражениях. Для бывшего профессионального кикбоксера, подписавшего контракт с UFC в 2019 году, это большое достижение. Таким образом, по количеству побед подряд он догнал действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александера Волкановски.
В Афганистане установлен лимит на снятие денег: не более $200 в неделю
Центральный банк Афганистана выпустил директиву, согласно которой все банки страны могут возобновить работу, но обязаны установить лимит на снятие гражданами денежных средств с личных счетов: не более 200 долларов в неделю. При этом клиенты банков могут без лимита осуществлять онлайн переводы.
Банки и пункты обмена валют перестали работать 15 августа, после того как Кабул заняли боевики движения «Талибан», признанного во многих странах мира, в том числе - в России, террористическим. Талибы обещали, что финансовые учреждения возобновят работу 25 августа, однако в назначенный день большинство из них не открылись. После этого сотни граждан вышли на улицы столицы Афганистана, требуя, чтобы им выдали хотя бы часть средств, оставшихся на банковских счетах.
Дзюдоист Реваз Чикоидзе завоевал серебро Паралимпиады в весе до 100 кг
Грузинский спортсмен Реваз Чикоидзе завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо среди слепых в весовой категории до 100 кг, сообщает «Новости-Грузия». В финале Чикоидзе уступил иранскому спортсмену Мохаммадрезу Хейроллахзаде из-за травмы.
Эта медаль стала второй для грузинских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Ранее сегодня Инна Калдани (до 70 кг) также завоевала серебряную медаль.
Всего на счету грузинских спортсменов три медали. 25 августа фехтовальщица Нино Тибилашвили также заработала серебро.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Талибы убили известного афганского исполнителя народной музыки
Бойцы террористического и запрещенного в России движения «Талибан» убили известного в Афганистане певца и музыканта Фавада Андараби. Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на сына музыканта.
По данным издания, талибы пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан 28 августа. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец умер на месте. В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировку «Талибан» и поддерживал тех, кто с ней борется.
Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
27 августа лидеры «Талибана» заявили, что при новом руководстве в Афганистане будет запрещена музыка в общественных местах. «В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить», – заявил газете The New York Times представитель талибов Забихулла Муджахид.
В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы: прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Россиянину, приплывшему с Кунашира в Японию, отказали в политическом убежище
Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. Он заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, чтобы попросить убежище в Японии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Саппоро.
В ведомстве отметили, что россиянина задержали за незаконный въезд, и сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии. Предполагается, что он мог проплыть около 25 километров, которые отделяют Кунашир от Хоккайдо, – на берегу неподалеку от Сибецу нашли гидрокостюм.
Газета Hokkaido сообщает, что россиянину отказали в политическом убежище, и он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Решение властей связано с том числе с тем, что Япония считает Курильские острова своей территорией. Предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции.
Как сообщает Газета.ru, 2 сентября россиянина экстрадируют на Сахалин. Ожидается, что его передадут консульству РФ уже на следующей неделе.
21 августа стало известно, что приплывший в Японию россиянин является жителем Урала, который получил «дальневосточный гектар» на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад переехал туда.
В одном из полевых ковид-госпиталей Тбилиси скончался пациент
В одном из полевых госпиталей Тбилиси скончался ковид-инфицированный пациент. По словам врачей, его состояние оценивалось как средней тяжести, но в какой-то момент сердце отказало.
«Пациент был мужчиной 1945 года рождения. Немедленно были начаты реанимационные мероприятия по протоколу, но сердцебиение восстановить не удалось», – рассказал руководитель полевого госпиталя, расположенного на улице Кавтарадзе.
Отмечается, что скончавшийся не был привит.
По состоянию на утро 29 августа в полевом госпитале на улице Кавтарадзе лечение продолжают 87 человек, сообщает SOVA.
«В течение дежурства два пациента были направлены в многопрофильные стационары в связи с ухудшением общего состояния. Двоих пациентов выписали. В настоящее время в нашем госпитале три пациента подключены к аппарату ИВЛ. Пациенты находятся под постоянным наблюдением. У нас еще не было случая, чтобы состояние пациента ухудшилось, и мы не смогли его перевезти в больницу», - сообщил руководитель учреждения.
Грузинская парадзюдоистка Инна Калдани завоевала в Токио серебряную медаль
Грузинская парадзюдоистка Инна Калдани завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио.
Инна Калдани победила в первой схватке мексиканку, а в полуфинале оказалась сильнее японской спортсменки. В финале Калгани встретилась с бразильянкой Мальдонадо, но, к сожалению, проиграла.
Сегодня же тяжеловес Реваз Чикоидзе поборется за паралимпийское золото. В финале он встретится с иранским парадзюдоистом.
Сборная Грузии уже завоевала две серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио, сообщает Общественный вещатель.
Азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции в Сотке
29 августа в 00:20 азербайджанские подразделения, используя огнестрельное оружие разного калибра, обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, в частности на Соткском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов, сообщает Министерство обороны Армении.
По данным армянского оборонного ведомства, в 02:25 к азербайджанским позициям подъехал автомобиль скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила стрельбу, позволив азербайджанской стороне эвакуировать своих раненых.
В Минобороны сообщили, что с армянской стороны пострадавших нет.
Ранее армянские военные власти саморпровозглашенного Нагорного Карабах сообщили, что в районе 15:20 28 августа подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв прицельный огонь по боевым позициям Армии обороны, расположенным в направлении поселка Тагавард.
В Степанакерте отметили, что в результате обстрела огнестрельное ранение получил рядовой срочной службы Армии обороны Аргишти Шахназарян. «Огонь противника был подавлен ответными действиями частей Армии обороны», - заявили карабахские власти.
Коронавирус в Грузии: 2 669 новых случаев заражения, скончались 76 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 669 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,58%, за последние две недели – 10,49%, а за последнюю неделю – 10,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 543 118.
Около 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 004. В Аджарии выявили 385 случаев заражения, в Имерети – 327, в Кахетии – 247, в Самегрело и Земо Сванети – 183, в Квемо Картли – 181, в Шида Картли – 129, в Гурии – 66, в Мцхета-Мтианети – 75, в Самцхе-Джавахети – 57, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 251.
Выздоровели 6 177 человек, их общее число выросло до 482 732.
На данный момент в Грузии 53 109 активных случая коронавируса. Из них 7 571 пациент (более 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 637 пациентов тяжелое, а 376 подключены к аппаратам ИВЛ. 3 072 гражданина (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 42 466 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 113 человек.
Байден подтвердил, что ожидает новых нападений на аэропорт Кабула
Новое нападение на аэропорт Кабула может произойти в ближайшие часы. Об этом заявил Джо Байден. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.
Байден подчеркнул, что недавний удар по джихадистам из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» не будет последним. Ранее группировка взяла на себя ответственность за взрыв в кабульском аэропорту 26 августа. Тогда погибли около 200 человек, включая 13 американских солдат.
По словам Байдена, ситуация в Афганистане остается чрезвычайно опасной, но американские военнослужащие, под контролем которых находится аэропорт, продолжают эвакуацию мирных жителей. По данным военных, в пятницу удалось эвакуировать почти семь тысяч человек.
В свою очередь захватившее власть в Кабуле террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» заявило, что в ближайшее время возьмет под контроль аэропорт афганской столицы. Ранее талибы заявляли, что взяли контроль несколько входов, но Минобороны США эти сообщения отвергли.
«Талибан» также сообщил, что в ближайшие дни объявит о полном составе правительства. Ранее исламисты намеревались включить в кабинет министров представителей разных политических сил.
- Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
Предполагаемая дочь Путина не ответила на вопрос, видела ли она его
Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую журналистское расследование опознало как предполагаемую внебрачную дочь российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Розовой публикует портал SRSLY.
А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Розова сказала, что задала бы Путину вопрос «почему?».
В 2020 году издание «Проект» опубликовало расследование о Розовой и о ее матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Розовой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.
В разговоре с SRSLY Розова заметила, что после публикации в «Проекте» испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по ее словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Розовой, она использовала как инструмент для новых знакомств, способ заработка и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.
SRSLY не публикует ни одной фотографии Розовой, на которой можно было бы рассмотреть ее лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Розова сказала, что маска для нее – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, ее стали узнавать в общественных местах.
- В нескольких случаях поездки Розовой по России совпадали с поездками Путина, свидетельствуют ее социальные сети.
- В материале «Проекта» утверждалось, что мать Розовой Светлана Кривоногих – давняя знакомая президента России и могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, «феноменально похожую» на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование «эпистолярным жанром» и «провокационной желтизной».
- О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России «иноагентом» и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
- Официально Владимир Путин разведен. В расторгнутом браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери – Мария и Катерина. Предположительно, речь идет о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.
Чечня и Ингушетия – в топе рейтинга по росту числа преступлений среди российских регионов
Чечня, Тыва и Ингушетия стали лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за семь месяцев этого года.
В Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%, в Туве - 23,8%, Ингушетии - 19,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические (рейтинг включает данные по аннексированному Россией Крыму) материалы о состоянии преступности.
В десятку рейтинга также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан и Камчатка.
Снижение темпов прироста зарегистрированных преступлений отмечается в в Коми, Смоленской области, Еврейской автономной области, Рязанской и Новосибирской областях.
- В июне Чечня уже оказывалась лидером среди российских регионов по росту количества зарегистрированных преступлений. За полгода с января по май их число в республике выросло на 41 процент. Глава Чечни Кадыров неоднократно называл республику «самой безопасной».
- Четыре республики СКФО оказались в конце рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2020 года. У Кабардино-Балкарии 77-е место в рейтинге. На нем же она была и в прошлом году. Ингушетия оказалась на 79-м месте, поднявшись на три позиции. Следом идет Северная Осетия (80-е место), потеряв две строчки в рейтинге. На 81-м месте, как и в прошлом году, разместилась Карачаево-Черкесия.
США выводят войска из аэропорта Кабула. Британия закончила эвакуацию
Соединенные Штаты начали вывод войск из аэропорта Кабула. Об этом сообщило Минобороны США. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщает, что число американских военнослужащих сократилось до четырех тысяч с 5800.
После захвата Кабула запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских военных миссии стран Запада начали эвакуацию своего персонала и сотрудничавших с ними афганцев. В общей сложности США и союзники вывезли из Афганистана более 117 тысяч человек. Согласно условиям талибов, иностранные военные должны покинуть аэропорт до 31 августа.
Германия, Франция, Испания завершили вывоз людей.
В субботу, 28 августа, об окончании эвакуации заявила Великобритания. Британский посол в Кабуле Лори Бристоу заявил, что за последние две недели британские военные вывезли из страны почти 15 тысяч человек.
Сам Бристоу должен был покинуть Афганистан вскоре после захвата Кабула «Талибаном», но остался в дипмиссии. Британские СМИ писали, что в один из дней посол лично выдавал визы афганцам.
По данным Минобороны королевства в Афганистане вынуждены остаться более тысячи человек, которые должны были покинуть страну при содействии Лондона.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание Sky News пишет, что, по словам Джонсона, признание власти талибов должно обеспечиваться гарантией свободно покинуть страну.
Ранее также стало известно, что американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Тогда погибли примерно 200 человек, включая 13 солдат США. По данным Пентагона, в результате атаки на востоке страны убиты два высокопоставленных члена группировки. Мирные жители не пострадали, утверждают США.
Источник Reuters при этом выразил сомнение в том, что в результате атаки могли пострадать высокопоставленные джихадисты. Собеседник агентства допустил, что в ближайшее время США смогут продолжить военные операции.
Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано покинуть подходы к объекту.
В свою очередь талибы сообщили, что в ночь на субботу, 28 августа, взяли под контроль несколько входов в аэропорт. Пентагон эти заявления отверг и заявил, что доступ на территорию аэропорта по-прежнему под контролем американцев.
Источники Би-би-си сообщают, что афганцев, желающих покинуть страну, заставляют покинуть территорию перед входом в аэропорт. Беженцы опасаются, что им придется переходить границы соседних государств через блок-посты талибов. Многие местные жители опасаются репрессий со стороны исламистов.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
Монах храма Тавкветула на юге Грузии обругал матом журналистов
Монах храма Тавкветула на юге Грузии оскорбил нецензурными словами членов съемочной группы телеканала «Формула» и выдворил журналистов с территории комплекса, сообщает «Новости-Грузия».
Тавкветула – пещерный храм и мужской монастырь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (VIII-IХ в.в.). Он находится в селе Мирашхани Аспиндзинского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети). Это место особо чтимо, сюда приезжают сотни паломников.
«Формула» утверждает, что на территории монастыря, который является объектом культурного наследия, незаконно строится трапезная. Когда журналисты телеканала прибыли на место, чтобы перепроверить информацию, монах Иоанн встретил их агрессивно.
Отвечая на вопрос о нанесении ущерба объекту культурного наследия, он заявил: «Что значит культурное наследие? Вы говорите об охране памятника? Памятник поставят вашим матери и отцу, когда они умрут, а это церковь – живой организм». Впоследствии он потребовал, чтобы члены съемочной группы ушли. При этом он грубо выразился в их адрес. Самым безобидным из оскорблений было «дегенерат».
Телекомпания поинтересовалась в пресс-службе патриархии Грузии о возможном реагировании на указанный факт. До сих пор на запрос журналистов не ответили.
В Донбассе получили ранения девять украинских военных
Девять украинских военнослужащих получили ранения во время обстрела города Авдеевка в Донбассе с неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщили представители Украины в Трехсторонней контактной группе.
Киев утверждает, что обстрел велся из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 миллиметров соответственно. Такое вооружение запрещено минскими соглашениями.
Из-за обстрела на несколько дней ограничено движение поездов в Донецкой области.
Сообщений о пострадавших с обеих сторон нет. Накануне было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военный. Миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольных Украине территориях 20 гаубиц, восемь танков и шесть реактивных систем залпового огня, размещенных в жилых кварталах. Это является нарушением договоренностей.
В свою очередь представители сепаратистов сообщают, что украинские вооруженные силы обстреляли в Донецкой области город Ясиноватая и поселок Минеральное. Как утверждается, в Ясиноватой получили повреждения четыре жилых дома.
Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает и заявляет, что не является стороной конфликта.
Посол ЕС: Спасибо, Грузия, за поддержку эвакуации из Афганистана
Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель поблагодарил власти Грузии за содействие эвакуации людей из Афганистана, сообщает SOVA. Он опубликовал пост в сети микроблогов Twitter.
«Спасибо, Грузия, за вашу решительную поддержку эвакуации из Кабула, которая позволила странам-членам ЕС быстро и безопасно осуществить транзит и пересадку через аэропорт Тбилиси».
Ранее с аналогичным заявлением выступила посол США в Грузии Келли Дэгнан.
В администрации правительства страны заявили, что Тбилиси присоединился к управлению гуманитарными и эвакуационными процессами в Афганистане. Грузинская сторона согласилась на обращение нескольких международных организаций, а именно – Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB) с просьбой о помощи в эвакуации своего персонала и в процессе временного размещения на территории Грузии.
«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Эвакуация пассажиров, прибывающих из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 000 пассажиров)».
В правительстве добавили, что в Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов альянса. Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который, в случае необходимости, будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле.
В правительстве определили условия помощи виноградарям, пострадавшим из-за града в Кахетии
Виноградари из Кахетии, урожай которых был полностью уничтожен в результате стихии 26 августа, получат разовые компенсации от государства - по 3 тысячи лари (примерно 960 долларов) на 1 гектар. Об этом сегодня, 28 августа, заявил глава Минсельхоза Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Вечером 26 августа град прошел в трех муниципалитетах грузинского винодельческого региона – Кварельском, Телавском и Гурджаанском. За несколько дней до начала «Ртвели 2021» без урожая остались десятки фермеров примерно в 25 селах. Град повредил виноградники на площади в 4,6 тысячи гектаров.
«Виноградари смогут сдать поврежденный виноград – по 80 тетри за 1 килограмм «Ркацители» и по 1 лари за 1 килограмм «Саперави»… Те виноградари, урожай которых был полностью уничтожен, получат единовременную компенсацию в виде 3 тысяч лари на восстановление виноградников и выращивание винограда», - сказал Давиташвили.
Кроме того, в рамках программы «Внедри будущее» виноградари смогут за счет государства закупить саженцы лозы, а также получить гранты на установку ирригационных систем.
«Для нас также важно заменить разрушенные сады, урожай в которых будет невозможен в ближайшие годы», - пояснил Давиташвили.
В целом министр оценил произошедшее, как «беспрецедентно крупное стихийное бедствие» и «катастрофу». Тем не менее, по его словам, власти смогли адекватно ответить и «мгновенно» принять решения о выделении «максимальной помощи» пострадавшим.
Соответствующий вопрос ранее сегодня обсуждался на встрече в координационном штабе «Ртвели 2021». Помимо Давиташвили, участие в ней принимали губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили и начальник департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили.
За сутки на Северном Кавказе умерли 99 человек с коронавирусом
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, Ставропольском крае - 23, в Дагестане - 20, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии по пять, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Северной Осетии и Адыгее по три, в Ингушетии - два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 16 786 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 361 (74 154 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 250 (66 220)
- Дагестан + 187 (47215)
- Чечня + 141 (200 87)
- Калмыкия + 103 (27 796)
- Кабардино-Балкария + 86 (29473)
- Северная Осетия + 68 (20 666)
- Ингушетия + 71 (19 441)
- Адыгея + 59 (179 06)
- Карачаево-Черкесия + 47 (23 888)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 34 6895 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 28 августа, выявлено 68 63 541 заболевших коронавирусом.
В Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате пожара на складе боеприпасов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге страны.
Инцидент произошел в четверг вблизи города Тараз около границы с Киргизией, на территории войсковой части, где размещена инженерно-саперная бригада. Там, согласно сообщению Министерства обороны Казахстана, хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арысе, где в 2019 году так же случились пожар и взрывы.
По последним данным министерства по чрезвычайным ситуациям, число жертв пожара возросло до 13. Среди погибших - сотрудники МЧС, служащие войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.
Около 13% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 361 310 человек, что составляет 12,7% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Только одну дозу вакцины получили 760 899 человек или более 26,6% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 28 августа, в целом в Грузии сделали 1 122 209 уколов. В течение последней недели в среднем в стране делали по 25 тысяч уколов в день. Накануне провели более 26,7 тысячи прививок от COVID-19.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщает «Новости-Грузия».
Белорусский Верховный суд ликвидировал независимую Ассоциацию журналистов
Белорусский Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщила сама организация. Причиной названо повторное нарушение законодательства об общественных объединениях.
Организация работала с осени 1995 года, была членом Международной федерации журналистов, а в 2004 году удостоена Европарламентом премии имени Сахарова «За свободу мысли».
БАЖ постоянно вела мониторинг нарушений свободы высказывания и прав СМИ, в том числе во время прошлогодних президентских выборов. По данным ассоциации, в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся 25 представителей СМИ. Одному из них, медиаменеджеру и правозащитнику Андрею Александрову, который долгое время был заместителем председателя ассоциации, предъявлено обвинение в государственной измене.
Согласно заявлению Минюста, организация ликвидирована за то, что не устранила нарушение, ща которое получила письменное распоряжение. Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий написал в фейсбуке, что ассоциация физически не могла принять меры после предупреждения, так как за день до его получения офис организации был взломан, обыскан и опечатан, о чем министерство было проинформировано.
После ликвидации БАЖ в республике остался работать официальный Белорусский союз журналистов. Организация в августе приостановила участие в Международной федерации журналистов, обвинив ее в ангажированности.
- В августе прошлого года Лукашенко в шестой раз был объявлен президентом по итогам выборов в стране. В Минске и крупных городах до зимы продолжались акции протеста. Десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы или покинули страну, несколько человек погибли в ходе разгона демонстраций милицией.
- К лету 2021 года белорусские власти практически разгромили независимую прессу в стране. Крупнейшее интернет-издание Tut.by было признано экстремистским. Было запрещено спортивное издание Tribuna.by, созданное как подразделение российского Sports.ru.
- В ежегодном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ», страна занимает 158-е место из 180.
США сообщили о ликвидации организатора теракта в Кабуле
Американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил.
Согласно сообщению, в результате атаки в провинции Нангархар на востоке страны убит член «Исламского государства», предположительно, организовывавший взрывы. Мирные жители, как предполагается, не пострадали.
Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть подходы к объекту.
- В теракте в Кабуле погибли по меньшей мере 185 человек, в том числе дети и 13 американских военных. Вскоре после случившегося президент США Джо Байден в телеэфире пообещал подготовить удары по руководству и объектам ИГ, где бы они ни находились.
Коронавирус в Грузии: 4 247 новых случаев заражения, скончались 74 человека
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 247 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 45,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,42%, за последние две недели – 10,61%, а за последнюю неделю – 10,23%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 540 449.\
Более 41% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 755. В Аджарии выявили 456 случаев заражения, в Имерети – 447, в Кахети – 389, в Самегрело и Земо Сванети – 304, в Квемо Картли – 295, в Шида Картли – 254, в Гурии – 121, в Мцхета-Мтианети – 102, в Самцхе-Джавахети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.
От ковида умерли еще 74 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 155.
Выздоровели 3 053 человека, их общее число выросло до 76 555.
На данный момент в Грузии 56 693 активных случая коронавируса. Из них 7 546 пациентов (более 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 624 пациентов тяжелое. 3 128 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 46 019 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 112 человек, в самоизоляции остаются более 54,5 тысячи.
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