Гамкрелидзе прогнозирует новые пики смертности от коронавируса в Грузии

Число новых случаев заражения COVID-19 в Грузии постепенно будет снижаться, однако пик смертности в стране наступит через 2-3 недели. Об этом заявил сегодня, 29 августа, директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Новости-Грузия».

«Эпидситуация достаточно сложная. Несмотря на то, что все указывает на то, что это четвертую волну мы преодолеваем. Прогноз обнадеживающий, однако мы не должны успокаивать себя. Если говорить коротко, мы проходим пик заболеваемости и, вероятно, постепенно будем спускаться вниз, если в стране не возникнет какого-либо серьезного бустера», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Гамкрелидзе пояснил, что даже когда ситуация с распространением заболевания относительно стабилизируется, число летальных случаев некоторое время будет оставаться высоким.

«К сожалению, на каждую тысячу новых случаев в среднем будет 10-15-17 фактов смертей. Это медицинский закон и в данном случае закономерность течения этого заболевания. К сожалению, у нас большие цифры по смертности в последние недели, что в основном связано с увеличением числа заболевших. Количество случаев [заражения] стабилизируется, однако показатель смертности, к сожалению, пока что останется, поскольку в клиниках достаточно много больных, я имею в виду отделения интенсивной терапии и реанимации. Так всегда происходит – определенный пик смертности наступает примерно через 2-3 недели после пика новых случаев», - заявил он.