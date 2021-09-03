Джим Риш: «Решение правительства отказаться от помощи ЕС вызывает вопросы»

«Решение правительства отказаться от помощи ЕС и от установленных Евросоюзом условий, вызывает вопросы о будущем Грузии и верховенстве закона, необходимом для защиты каждого гражданина», – заявил член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

В интервью «Голосу Америки» сенатор сказал, что обе партии должны работать над созданием лучшей политической среды.

«Обе партии должны соблюдать дух соглашения от 19 апреля и работать над созданием более мирной и сотруднической политической атмосферы в Грузии, в том числе путем проведения чистых и справедливых выборов в органы местного самоуправления 2 октября», – заявил сенатор.

Вместе с тем, Джим Риш называет решение «Единого национального движения» подписать соглашение слишком запоздалым, пишет Общественный вещатель.

«Хорошо, что «Единое национальное движение» наконец увидело преимущества соглашения от 19 апреля, но этот жест слишком мал и запоздалый. Отказываясь подписать документ на протяжении нескольких месяцев, «Единое национальное движение» сотрясло соглашение, что способствовало решению «Грузинской мечты» выйти из соглашения», – заявил сенатор Риш.