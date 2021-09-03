В Грузии зарегистрировано три случая смерти вакцинированных от COVID-19 пациентов

В Грузии зафиксировано всего три случая смерти пациентов с COVID-19 среди полностью вакцинированных граждан. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей», – сказал Гамкрелидзе в ходе вебинара для журналистов.

Он не уточнил, какой вакциной были привиты умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в Грузии был зафиксирован 23 августа, пишет агентство «Новости-Грузия».

При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что вакцинация уменьшает риск заражения COVID-19, однако, прежде всего защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

«В медицине нет ничего абсолютного. В июне-июле у нас было примерно 5 тысяч случаев инфицирования среди привитых одной дозой вакцины и примерно 4 тысячи – среди дважды вакцинированных, однако большинство из дважды привитых [пациентов] были очень легкими, очень малой части потребовалась госпитализация», – сказал Гамкрелидзе.