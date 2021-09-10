Российский турист погиб у Шакуранского водопада в Абхазии

Оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала своих сторонников голосовать на предстоящих выборах в Госдуму России за список партии "Яблоко".

Об этом говорится в одобренном накануне заявлении ПАРНАС. ""Яблоко стала единственной допущенной к участию в этих выборах партией, отстаивающей близкие нам принципы демократии и свободы" - говорится в документе. В нём отмечается, что власти "сделали всё, чтобы не допустить к участию в выборах оппозиционные политические организации, популярных политиков и общественных деятелей демократического фланга", однако даже в этой ситуации, по мнению партии, игнорировать выборы нельзя. Отдельный призыв поддержать "Яблоко" направлен к сторонникам Алексея Навального, названного в документе "политическим узником".

ПАРНАС также опубликует список кандидатов по одномандатным округам, которых партия поддержит - в него войдут представители "Яблока" и самовыдвиженцы.

У сторонников Навального несколько иной подход к голосованию - по партийным спискам они призывают голосовать за любую, кроме "Единой России", партию, имеющую шансы на преодоление 5-процентного барьера, а по одномандатным округам - за кандидатов так называемого Умного голосования, то есть наиболее сильных, по их мнению, соперников кандидатов от "ЕР" вне зависимости от партии. В "Яблоке" такой подход критикуют.

ПАРНАС - оппозиционная партия, возглавляемая Михаилом Касьяновым. Она участвовала в прошлых выборах в Думу и набрала менее 1 процента голосов. В нынешних выборах ПАРНАС не участвует. В июне Минюст приостановил деятельность партии, сославшись на нарушения.