COVID-19 в Грузии: 2176 новых случаев, 43 пациента скончались

Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности – AUUKUS. Об этом сообщает Би-би-си.

"Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал самыми современными возможностями, которые нам необходимы, для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз", - сказал президент США Джо Байден.

Австралия Великобритания и США обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое партнёрство должно противостоять региональному влиянию Пекина, особенно в спорном Южно-Китайском море, а также противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах, пишет Politico со ссылкой на американские источники.

Первым проектом AUUKUS станет оснащение Австралии атомными подводными лодками без ядерного оружия. Австралия получит от союзников технологии строительства, отказавшись от соглашения с Францией на 66 миллиардов долларов. Париж возмущён. "Это действительно удар в спину. Союзники так не поступают",— заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

В 2017 году Австралия объявила о контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на строительство 12 подлодок стоимостью более 60 миллиардов долларов. Это крупнейший оборонный контракт в истории страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Их установят на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии для нанесения ударов на большие расстояния , заявил австралийский премьер журналистам.

В рамках партнерства AUUKUS Австралия, Великобритания и США намерены также тесно сотрудничать в сфере кибертехнологий , искусственного интеллекта и квантовых технологий, говорится в заявлении о создании альянса.