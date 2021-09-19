Эпидемиологи недовольны снижением темпов вакцинации в Грузии

Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе недоволен тем, что в стране снизились темпы вакцинации от коронавируса. В интервью телекомпании «Рустави-2» Гамкрелидзе назвал «неутешительными» данные по вакцинации за последние четыре дня.

«В целом эпидемическая ситуация очень медленно, но стабилизируется. Единственное, что стало наглядно вчера и позавчера - это, к сожалению, сокращение ежедневного количества прививок. Раньше у нас традиционно было снижение показателя на выходных, но теперь и в пятницу, и в четверг было видно, что темп вакцинации снижается, и это очень плохо», - сказал Гамкрелидзе.

По данным на 19 сентября, всего в стране сделано 1 646 441 прививок. Одной дозой вакцинировано 945 291 гражданин, это 33, 1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24, 6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.

Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую связано с высоким показателем вакцинации и контролем за соблюдением действующих ограничений.

«Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям, при относительно высоком уровне вакцинации», - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиолог предупредил, что жители Грузии «не должны расслабляться», так как снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Вчера - 56, позавчера 53 человека. В конце августа показатель смертности превышал 75 человек в сутки: 29 августа - 76, 30-го - 78, 31-го - 79 погибших. Только за август, на который пришелся пик четвертой волны распространения коронавируса, в Грузии от коронавируса скончались более 1300 человек.