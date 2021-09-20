В России и Украине одновременно проводятся крупные военные учения

Российские военные начали крупные маневры при участии сухопутных подразделений и Черноморского флота в Южном военном округе.

Одновременно на Украине, во Львовской области, стартовали совместные украинско-американские учения Rapid Trident-2021.

В российских учениях задействованы около 10 тысяч военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и техники. Они проводятся на полигонах в Ростовской области, Чечне, самопровозглашенной Южной Осетии и аннексированном Крыму. По данным пресс-службы Черноморского флота, около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море из пунктов базирования в Новороссийске и аннексированном Севастополе Маневры продлятся до 26 сентября.

Украинско-американские учения Rapid Trident-2021 будут проходить до 1 октября. По данным Министерства обороны Украины, в них примут участие около 6 тысяч человек. К военнослужащим из стран-организаторов присоединятся также представители Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Литвы, Молдавии и других. Всего привлечены контингенты из 15 стран.

Одновременно сообщается, что 22 сентября на всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2021». Как отметили в Генштабе Вооруженных сил страны, планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава.

В Киеве, комментируя прошедшие ранее в сентябре крупные совместные учения России и Беларуси, заявляли, что они могут нести угрозы для безопасности всего региона. РБК Украина публикует в понедельник интервью с командующим Объединенных сил ВСУ Украины, генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Он, среди прочего, замечает, что российские власти могут в любое удобное для них время перейти к реальным боевым действиям на юге Украины. «В настоящее время признаков создания на полуострове (в Крыму) наступательных группировок войск не обнаружено. Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором», - приводит слова Наева РБК.

Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в агрессии в отношении Украины, а присоединение Крыма называют восстановлением исторической справедливости. И в Москве, и в Минске, говоря о завершившихся совместных учениях «Запад-2021», подчеркивали, что они носят сугубо оборонительный характер. Президент России Владимир Путин назвал маневры логичными, упомянув в этой связи «наращивание НАТО своего присутствия вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ».