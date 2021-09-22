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Улицы Батуми затопило из-за сильного дождя. ФОТО, ВИДЕО
Улицы курортного города Батуми затопило из-за сильного дождя. Особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены остановленные во дворах жилых домов и корпусов автомобили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Есть сложности с передвижением транспорта. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.
Дождь особенно усилился сегодня на рассвете, около 4 утра. По информации местного водоканала «Батумис цкали», на горячую линию поступило более 50 сообщений от жителей, которым срочно требовалась помощь.
С утра мобилизованы представители соответствующих служб мэрии города.
«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищают сток в море», – заявляют в компании.
Другие новости дня
«Тут нет петухов». Кадыров пригласил Байдена в Чечню
Глава Чечню Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, чтобы убедить его в том, что там «нет петухов».
Это стало реакцией на упоминание Чечни во время выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН, пишет «Настоящее время».
«Я могу только пригласить его [Джо Байдена] в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской республике нет петухов и даже такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Ранее Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. Его заявление прозвучало во время сессии Генассамблеи ООН.
«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», – отметил президент США. По его мнению, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.
По словам Кадырова, США озлоблены на все мусульманские государства и «вспахивают арабский мир авиабомбами».
«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с чего вдруг начал упоминать Чеченскую республику», – написал глава Чечни.
О пытках, которым в Чечне подвергают людей, заподозренных в гомосексуальности, стало известно с начала 2017 года. О преследованиях рассказал бывший житель Грозного Амин Джабраилов (он стал первым этническим чеченцем, который публично сделал это под своим именем), а также уроженец Омской области Максим Лапунов, который некоторое время жил в Грозном. И Лапунов, и Джабраилов были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее сбежавшая от домашнего насилия и «лечения» бисексуальности уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием расследовать дело похищенной родственниками Халимат Тарамовой. Кадыровцы похитили девушку, сбежавшую из дома, из шелтера правозащитников в Махачкале 10 июня.
Министр информации Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, называл преследования ЛГБТ в республике «сущей брехней». Но отмечал: «Сегодня ни Кавказ, ни Чеченская республика ни ментально, ни как либо по-другому, ни идеологически, ни физиологически не воспринимают гомосексуализм, потому что он как явление не имеет места сегодня в Чеченской республике».
Скандал с прослушкой дипломатов: посла Грузии вызвали в ЕС
Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в головной офис ЕС в Брюсселе. Об этом журналистам сообщил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как сообщалось ранее, Служба госбезопасности Грузии, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла Харцеля. В Брюсселе заявили, что намерены предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом.
«Вам уже известна реакция Брюсселя относительно прослушки. Мы очень серьезно это воспринимаем. Возникают вопросы, так как дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы не считаем естественным, чтобы такой близкий друг и партнер, как Грузия, принимал участие в подобных действиях. По этой причине накануне посол Грузии был вызван на встречу в головной офис ЕС в Брюсселе – для того, чтобы разъяснить позиции и наметить последующие шаги», – заявил сегодня Карл Харцель.
На прошлой неделе скандал прокомментировал и посол Германии Хуберт Книрш, также фигурировавший в «слитых» материалах. Он отметил, что понятие прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода.
Под Киевом неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского
В Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Шефир не пострадал, пишет "Украинская правда".
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, нападение произошло около 10 часов утра вблизи села Лесники. Отмечается, что в машину попало 10 пуль. Сейчас на месте работают оперативно-следственные группы. Ведётся розыск стрелявших.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала "Интерфаксу", что в водителя попали три пули.
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения, поделиться сведениями с правоохранительными органами.
Сам президент Владимир Зеленский находится сейчас в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН и проводит переговоры с рядом мировых лидеров.
В офисе Зеленского, комментируя обстрел машины Шефира, нападение связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов". Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал произошедшее "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".
Гарибашвили заявил Эрдогану о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках Генассамблеи ООН встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
«Речь коснулась событий, развивающихся в регионе. По заявлению Ираклия Гарибашвили, важнейшей целью Грузии является поддержка мира и стабильности в регионе и страна готова выполнить свою миротворческую функцию для долгосрочного мира и стабильности в кавказском регионе», – говорится в сообщении.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ираклий Гарибашвили передал ему просьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
МИД Грузии обвинили в «открытом вмешательстве во внутренние дела Абхазского государства»
Заявление МИД Грузии, в котором осуждается проведение на территории Абхазии выборов в Госдуму России, – «открытое вмешательство во внутренние дела Абхазского государства». Об этом говорится в комментарии МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Ранее в Тбилиси заявили, что открытие избирательных участков в Абхазии и Южной Осетии – деструктивный шаг Москвы, направленный против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Участие в выборах в законодательный орган власти РФ – законное право граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации или граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, а также граждан Российской Федерации, временно пребывающих в стране. Реализация указанными категориями граждан своего избирательного права никак не нарушает фундаментальные международно-правовые нормы и не вступает в противоречие с Уставом ООН», – говорится в заявлении абхазского МИДа.
В Сухуми говорят, что Абхазия и Россия, развивая союзнические отношения на прочной договорно-правовой основе, «в полной мере соблюдают свои международные обязательства».
«Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Едва ли следует считать проведение голосования по выборам депутатов Государственной Думы России угрозой для Тбилиси и полагать, что это каким-то образом нарушает права граждан Грузии. Грузинским властям пора перестать спекулировать своей «территориальной целостностью» и разыгрывать из себя невинную жертву. Рассчитываем, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающий уважительное отношение к Республике Абхазия», – сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму были приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
МИД Грузии обратился к международному сообществу с призывом должным образом оценить незаконные шаги Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии и эффективно отреагировать на них.
Власти Грузии также заявили, что не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и Севастополе.
Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу
Самые популярные направления у россиян - Сербия и Германия
Российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, которую цитирует агентство "Интерфакс", наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей. В эту цену, помимо перелёта и проживания, входят запись на вакцинацию и медицинская страховка.
Отмечается при этом, что в Сербии иностранцев вакцинируют препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm бесплатно, в то время как в Германии прививки платные. Так, в Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech обойдётся в 580 евро, а в Баден-Бадене укол препаратом от Johnson & Johnson стоит 870 евро.
В сентябре ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В организации засомневались в соблюдении надлежащих норм при производстве препарата.
В этом же месяце в России несколько раз обновлялся рекорд по количеству суточной смертности от коронавируса. За последние сутки от болезни и её последствий скончались 812 человек.
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признаёт аннексию Крыма Россией
Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
МИД Турции ранее отказался признать выборы в Госдуму в аннексированном Крыму. Их результаты не имеют юридической силы для Анкары, поскольку она считает незаконным присоединение украинского полуострова к России, подчеркнули в министерстве.
В Кремле решение Турции не признавать выборы назвали неприемлемым, а в МИД России пообещали сделать соответствующие выводы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял , что Турция не признаёт и никогда не будет признавать аннексию Крыма Россией.
В апреле на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган сказал, что Анкара поддержит инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Крыма. Он также добавил, что Анкара и Киев продолжат работу по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Через два дня после переговоров Эрдогана и Зеленского в Стамбуле, Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этой стране.
Инцидент в Дманиси: в «Грузинской мечте» не признают свое участие
В МВД Грузии заявляют о начале расследование инцидента в Дманиси, где сегодня во время драки были ранены двое сторонников оппозиции. В ведомстве пока не уточняют, по какой статье начато расследование и собираются ли кого-либо задерживать, передает «Новости-Грузия».
Инцидент, после которого двое активистов оппозиции доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел сегодня в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Представители объединенной оппозиции обвинили представителей правящей партии в том, что они устроили драку во время встречи оппозиционных кандидатов с избирателями в Дманиси.
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал инцидент в Дманиси – он считает, что правящая партия не имеет к этому отношения.
Ранее лидер оппозиции Ника Мелия заявил, что руководство «Грузинской мечты» «должно ответить» за ранение активистов оппозиции. Между тем Кобахидзе назвал «дегенератом» человека, который сделал это.
«То, что случилось в Дманиси, этому нет оправдания и это совершенно неприемлемо. Ответственность за это возьмут люди, которые в этом виноваты. Когда имеет место эксцесс, а этот инцидент был эксцессом, в такое время это является ответственностью конкретного лица. Почему я должен брать за это ответственность на себя? Их ранил какой-то человек, какой-то дегенерат. Это вы должны взять ответственность за ту постоянную ненависть, насилие, зло, которое ежедневно транслируется по вашим телеканалам», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.
Еще один представитель «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе считает, что виновники конфликта должны быть наказаны. По его словам, все должны воздержаться от любого рода провокаций, и у них нет оправданий.
Между тем в штабе партии «Грузинская мечта» в Дманиси заявляют, что с их стороны не было никаких провокаций, и они хотят, чтобы выборы прошли в мирной обстановке.
В ближайшие три года Россия потратит на оборону почти 11 триллионов рублей
Расходы России на национальную оборону в 2022 году составят более трех с половиной триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем в году текущем, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
В проекте также указано, что в 2024 году сумма, выделенная на нужды армии и военно-промышленного комплекса, будет увеличена еще на 300 миллиардов. Всего оборонные расходы России в ближайшие три года составят 10,8 триллиона рублей.
Во вторник правительство России одобрило проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы до 1 октября.
США впервые ввели санкции против платформы по обмену криптовалют
США впервые ввели санкции в отношении платформы по обмену криптовалют SUEX. Об этом сообщило Министерство финансов США.
В заявлении Минфина говорится, что криптобиржа через филиалы в России позволяла делать незаконные платежи при кибератаках. Для этого было задействовано как минимум восемь типов программ-вымогателей.
По данным американских властей, более 40 процентов известных транзакций SUEX были связаны с незаконными организациями. Такие криптобиржи способствуют незаконной деятельности для получения собственной незаконной прибыли, сообщает Минфин США.
С момента образования в 2018 году SUEX перевела криптовалюту на сумму на сотни миллионов долларов – в основном в биткоинах. В 2020 году платежи хакерам-вымогателям, мошенникам и операторам даркнета превысили 400 миллионов долларов – это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом.
Внебиржевой брокер криптовалюты SUEX юридически зарегистрирован в Чехии, но в стране не присутствует. Биржа работает в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других регионах России и на Ближнем Востоке. SUEX утверждает, что может конвертировать активы в криптовалюте в наличные в этих филиалах и выводить в физические активы, такие как недвижимость, автомобили и яхты.
Гарибашвили принял участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в открытии генеральных дебатов 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Общественный вещатель.
К участникам генеральных дебатов обратились Генеральный секретарь ООН, президент Генеральной ассамблеи, президент США Джозеф Байден, президент Бразилии и другие лидеры.
Основная тема генеральных дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - «Укрепление устойчивости стран через надежду для выздоровления людей от нового коронавируса, устойчивого восстановления экономики, реагирования на потребности планеты, уважения прав людей и возрождение сути Организации Объединенных Наций».
Глава правительства Грузии выступит перед участниками 76-й сессии Генассамблеи 24 сентября.
Перед открытием недели высокого уровня, от имени Генерального секретаря ООН был проведен официальный прием для лидеров государств-участников, на котором присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В грузинскую делегацию во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму
Центризбирком по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, «Единая Россия» получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.
В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди».
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
В новый состав депутатов от «Единой России» в этом году вошел политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины.
От «Справедливой России – за правду» в Госдуме среди прочих будет Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов «ДНР».
По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошел Анатолий Вассерман, известных по телевизионным играм «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.
Движение за права избирателей «Голос» (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. В МВД рассказали, что получили более 750 заявлений с жалобами на ход голосования. ЦИК подтвердил 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах.
СМИ: жестокой убийство в Марнеули началось с 20 лари
Телекомпания «Пирвели» рассказала о деталях жестокого убийства в Марнеули (регион Квемо Картли).
МВД Грузии сегодня сообщило о задержании в Марнеули троих человек – двое из них обвиняются в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, еще один их знакомый – в том, что знал о случившемся, но не проинформировал полицию.
По данным телекомпании, конфликт начался из-за 20 лари (7 долларов). 28-летний Джавип Човдаров работал водителем маршрутного такси на линии Ипнари-Марнеули и возил пассажиров на рынок. В тот день шофер попросил одну из женщин, у которой скопился долг за поездки, заплатить ему 20 лари. Женщина позвонила своим родственникам, которые проживали в Марнеули, и попросила их вмешаться в ситуацию. Двое мужчин встретили маршрутку возле рынка.
В тот день, 18 сентября, водитель пропал с территории рынка. Члены семьи безуспешно его разыскивали. По данным следствия, похитители связали мужчину по рукам и ногам, вывезли из Марнеули, а затем утопили в одном из оросительных каналов, привязав к его телу тяжелый предмет.
Мать убитого рассказала журналистам, что на теле были найдены повреждения, что свидетельствует о том, что до того, как убить, ее сына избили.
Посольство РФ: заявление Лондона о «третьем участнике» безосновательны
Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами, заявили во вторник в посольстве РФ в британской столице. Как сообщил «Интерфакс», в посольстве назвали «смехотворным» заявление британской стороны о прибытии и выезде «некоего лица» из Великобритании.
В посольстве подчеркнули, что «российская сторона по-прежнему
открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных
ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически
мотивированного «назначения» виновных».
Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении
россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.
Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество «новичок» против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.
В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не
будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.
Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН
Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. Это первое выступление Байдена на Генассамблее ООН в качестве президента.
Прямую трансляцию вел телеканал «Настоящее время».
По словам президента США, его администрация намерена продвигать ориентированное на дипломатию мировоззрения. Байден отметил, что Вашингтон восстановил важные партнерства со многими странами и Евросоюзом. «Мы снова присутствуем на международных форумах, прежде всего в ООН», - подчеркнул Байден. Президент также отметил восстановление сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.
Военная мощь Соединенных Штатов может быть использована, но только в последнюю очередь. «Оружие не поможет в борьбе с пандемией», - сказал Байден, отметив важность научных разработок против COVID-19.
Байден также рассказал о важности климатических вопросов и напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату.
Также президент упомянул погибших в аэропорту Кабула американских солдат. «Мы знаем, как противостоять террористическим группам», - сказал Байден и отметил, что безопасность должна быть обеспечена не военными операциями, а улучшением жизни людей.
Вашингтон в партнерстве с G7 намерен оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете, отметил президент США.
Говоря об арабо-израильском конфликте, Байден отметил, что выступает за так называемое двугосударственное решение. По словам президента, Израиль должен мирно соседствовать с палестинским государством.
Комментируя права ЛГБТ, Байден отметил, что равные права должны быть у всех людей «будь то в Чечне, будь то в Камеруне». Также Байден упомянул белорусских протестующих, которые отстаивают свои права.
«Я здесь впервые за 20 лет на этой трибуне, когда США не ведут никакой войны. Обеспечить лучшее будущее можно уже сегодня», - сказал Байден.
- «Это важная и значимая неделя для президента Байдена и его лидерства на мировой арене, а также для продвижения некоторых важных приоритетов в плане национальной безопасности Америки и мира и процветания во всем мире», – заявили ранее в Белом доме.
- Такая позиция контрастирует с доктриной «Америка прежде всего», которой придерживался предшественник Байдена Дональд Трамп.
- В прошлом году заседание Генассамблеи прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В этом году участники собрались в очно, но из-за ограничений по коронавирусу состав групп-участников сокращен.
- Власти Нью-Йорка призвали всех участников вакцинироваться. Пользователи соцсетей обсуждают, что противник вакцинации президент Бразилии Жаир Болсанару, по всей видимости, не мог попасть в ресторан из-за отсутствия прививки и ел пиццу на улице.
В Дманиси двое активистов оппозиции получили ножевые ранения
Двое активистов оппозиции были ранены холодным оружием в Дманиси (регион Квемо Картли) сегодня во время встречи с избирателями. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода», депутат парламента Каха Окриашвили, передает «Новости-Грузия».
По его словам, на оппозиционеров напали те люди, которые год назад, во время проведения парламентских выборов, также проявляли агрессию, когда Окриашвили баллотировался в мажоритарные депутаты от округа Дманиси. Тогда Окриашвили избирался в составе блока «Сила в единстве».
«В селе Гантиади, во время предвыборной встречи, напали на активистов оппозиции и нанесли им ножевые ранения. Нападавшие – те же люди, которые в 2020 году на парламентских выборах нападали на меня и на моих сторонников. Это Зураб Окмелашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили и его сын, Давид Дауташвили. Оба раненых сторонника оппозиции перевезены в больницу. Есть видеозапись, подтверждающая этот факт. Обращаюсь к соответствующим структурам - ожидаем задержания виновников и скорейшего реагирования», - заявляет Окриашвили.
«Наш кандидат проводил в селе встречу, там были в основном женщины. Туда пришли 20-30 человек от «Мечты». Они устроили драку. Нож использовал сын кандидата от правящей партии, он тяжело ранил двух человек», - сказал Окриашвили. «Они проигрывают выборы и поэтому решили прибегнуть к таким действиям», - считает оппозиционный политик.
В МВД журналистам заявили, что пока выясняют подробности случившегося.
Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия разместил на своей странице в Fаcebook фотографию пострадавшего активиста. «В Дманиси «зондер-бригада» напала на нашего кандидата и ранила двух его сторонников. Мы не простим вам этого», - пишет Мелия, обращаясь к лидерам правящей партии.
Россия планирует увеличить финпомощь Южной Осетии и Абхазии в 2022-2023 годах
Россия в 2022 и 2023 годах планирует увеличить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии.
Как пишет ТАСС, об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Согласно документу, увеличение финансовой помощи Южной Осетии как в 2022-м, так и в 2023 году составит 786,2 млн рублей. Уточняется, что средства направляются на «реализацию соглашений, заключенных в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года».
Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического развития, согласно документу, в 2022 году планируется увеличить на 410 млн рублей, в 2023 году - на 401,5 млн рублей.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета, средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее заключенных РФ с Южной Осетией и Абхазией.
Грузия не признаёт прошедшие в Крыму выборы в Госдуму РФ
Власти Грузии не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
В Тбилиси подчеркивают, что голосование проходило с грубыми нарушениями международного права и законодательства Украины, пишет СОВА.
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года», – сказано в заявлении.
В МИД вновь подчеркнули, что Грузия подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
Ранее Министерство иностранных дел осудило проведение выборов в Госдуму в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США.
- Турция также не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «подобные заявления» в ведомстве «никогда не остаются без внимания».
- В Крыму прошло уже не первое голосование на российских выборах после аннексии. Результаты голосования на выборах в Думу в 2016 году в Крыму также не были признаны Западом - на практике это означало, например, то, что избранные в Крыму депутаты Думы не могли включаться в российские делегации в международных парламентских ассамблеях.
Патрушев: кое-где на Западе легализуют браки с животными
Секретарь Совета безопасности России, один из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина, Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что на Западе "организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей".
По словам Патрушева, на Западе происходит "планомерный подрыв нормальных гендерных отношений", отца и мать "переименовывают в родителей номер один и два", а кое-где "дело доходит до легализации браков с животными". Где именно, по его мнению, происходит последнее - Патрушев не уточнил.
Браки с животными не легализованы ни в одной стране Запада. Журналист Илья Шепелин предположил, что источником информации для главы Совбеза стал сатирический сайт фейковых новостей "Панорама". Он в 2018 году сообщал, что суд в Швеции якобы разрешил брак женщины и коня, после чего "новость", не имеющую отношения к реальности, перепечатал ряд других сайтов.
Тема якобы имеющей место легализации зоофилии или педофилии в странах Запада нередко звучит в заявлениях российских политиков, выступающих за "традиционные ценности". Известность получило высказывание депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлёва о том, что в Дании любой желающий якобы может изнасиловать в борделе черепаху.
Большая часть интервью Патрушева посвящена критике стран Запада и их внешей политики. В частности, в нём звучат обвинения в адрес США в том, что они "агрессивно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств" и в том, что они "являются основными зачинщиками беспорядка в мире". Звучит и критика в адрес англичан, которые якобы хотят "под новой вывеской «глобальной Британии» старыми методами строить свою империю". "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнёт" - говорит секретарь российского Совбеза. "Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов" - сетует он. Патрушев критикует также Японию, ЕС и Украину.
- Патрушев не единственный российский руководитель, цитирующий фейковые новости. Президент России Владимир Путин, например, использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Не называя её имени, он заявил, что "кто-то осмеливается публично говорить", что "несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране". Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила.
Великобритания обвинила третьего россиянина по делу об отравлении Скрипалей
Следствие в Великобритании выдвинуло обвинения в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России.
По данным Скотленд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ (Главное управление Генштаба, военная разведка) Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвинёнными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В её результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.
О Сергее Федотове, он же Денис Сергеев, первым сообщили более двух лет назад расследователи из группы Bellingсat. Они же первыми раскрыли предполагаемые реальные имена Петрова и Боширова. Двое людей, представившихся Петровым и Бошировым, тогда появились в эфире RT и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. С тех пор они не появлялись на публике.
Би-би-си позднее выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Утверждается, что Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.
Он прилетел в Британию в марте 2018 года в тот же день, что и "Петров" с "Бошировым". Сам он в Солсбери не ездил, а находился в момент отравления в Лондоне. Полиция утверждает, что располагает доказательствами того, что все трое россиян несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки. Ранее об этом писал Bellingcat, ссылаясь на данные биллинга мобильного телефона Сергеева. "Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции. Как сообщает Би-би-си, Сергееву, как ранее Чепиге и Мишкину, заочно предъявлен ряд обвинений, в том числе в заговоре с целью убийства.
Известно также, что Сергеев под именем "Федотова" несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Он бывал и в Чехии вместе с "Петровом" и "Бошировым" - этих двоих в стране обвиняют в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году.
Представитель британской полиции подтвердил, что следствие расследует и возможную причастность группы сотрудников ГРУ к преступлениям за пределами Британии.
Отравление Скрипалей и обвинения в адрес сотрудников ГРУ привели к серьёзному кризису в отношениях между Лондоном и Москвой. Россия категорически отрицает причастность к отравлению.
Связали и сбросили в оросительный канал – убийство в Марнеули
МВД Грузии задержало в Марнеули (регион Квемо Картли) трех человек: 29, 35 и 40 лет, которые обвиняются в жестоком убийстве.
По данным следствия, 29-летний O.T. и 35-летний О.Г. 18 сентября, руководствуясь мотивом мести, связали своего знакомого 28-летнего Дж.Ч. по рукам и ногам. Затем его отвезли в одно из сел Марнеули, привязали к нему тяжелый предмет и сбросили в оросительный канал, в результате чего он погиб.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», следствие установило, что еще один знакомый задержанных, ранее судимый, стал свидетелем преступления, однако не стал сообщать об этом полиции.
О.Т. и О.Г. обвиняются в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет.
Третий задержанный – 40-летний С.А., обвиняется в укрытии информации об особо тяжком преступлении – ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.
МВД расследует факты незаконного лишения свободы, совершенного группой лиц по предварительному сговору, умышленного убийства, совершенного в группе при отягчающих обстоятельствах, и непредставления сообщения об особо тяжком преступлении, предусмотренном подпунктом «а» части 3 статьи 143, частью статьи 109 2 «д» Уголовного кодекса Грузии по статье 376 (2).
Бжания: граждане Абхазии смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке
Москва и Сухуми подготовили проект соглашения по облегченной процедуре получения абхазскими гражданами российского гражданства, заявил на пресс-конференции президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
«Достигнута договорённость о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих два гражданства», – отметил он.
По словам Бжания, его распоряжение «О подписании соглашения между республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства» от 25 августа текущего года уже направлено российской стране. «Нам потребовался год для решения этого вопроса», – добавил он.
Бжания говорит, что есть понимание с российской стороной о том, что «граждане республики Абхазия имеют право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».
«Сам порядок подачи заявления по приему российского гражданства, перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявления будут определяться указом президента Российской Федерации – после того, как будет подписано соглашение», – заявил абхазский лидер.
Отметим, что накануне Россия официально оформила соглашение о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Ранее проект соглашения одобрил президент России Владимир Путин.
Грузия и ОАЭ начнут переговоры по свободной торговле
Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая находится с рабочим визитом в ОАЭ.
«Грузия будет одной из первых стран региона, которая начнет переговоры по соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Важно, что переговоры начнутся без специального исследования, так как, учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам», – заявила Турнава после встречи в министерстве экономики ОАЭ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», между Грузией и ОАЭ растущая торговая динамика. По словам Турнава, ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему количеству грузинской продукции появиться на рынках этого государства.
У Грузии уже есть соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем.
До вступления в силу Brexit, Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.
Переговоры о свободной торговле уже ведутся с Сербией, планируется начать такие переговоры с Индией. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.
Турция заявила, что не признает выборы в российскую Госдуму в Крыму. МИД РФ ответил, что «делает выводы»
Турция не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму.
"Результаты выборов в Госдуму в Крыму, прошедшие 17-19 сентября, не имеют юридической силы для Турции", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Турция, как указывают в ведомстве, по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, пишет Настоящее время.
США, Евросоюз и Великобритания ранее также выпустили заявление о непризнании выборов на территории Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса. В самой Украине по факту состоявшихся в Крыму выборов завели уголовное дело о государственной измене (часть 1 статьи 111 УК).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Турции заявила, что "подобные заявления" в ведомстве "никогда не остаются без внимания". "Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений", – сказала она.
Голосование в России проходило три дня. Избиратели с Донбасса могли голосовать двумя способами: онлайн – через портал "Госуслуги". Такой возможностью, по словам члена СПЧ Кирилла Вышинского, воспользовались около 150 тысяч человек. Остальные ездили в Ростовскую область: для этого специально организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов.
МИД Украины напомнил, что в Крыму и на Донбассе проживают украинские граждане. Привлечение их к голосованию существенно исказит результаты выборов в Госдуму. Украинские дипломаты призвали не признавать избранный состав Думы легитимным.
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