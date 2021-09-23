COVID-19 в Грузии: 1653 новых случая, 47 пациентов скончались

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Генсеком ООН Антонио Гутерришем. Глава грузинского Кабмина поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря и поблагодарил его за поддержку Грузии в борьбе с пандемией.

Как сообщили в пресс-службе Гарибашвили, премьер-министр особо подчеркнул личную поддержку ООН и генерального секретаря в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил, что правительство Грузии ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта.

«По словам Ираклия Гарибашвили, доклад Генерального секретаря ООН о внутренне перемещенных лицах и беженцах из абхазского и цхинвальского регионов Грузии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека являются наиболее важными механизмами для поддержания гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии на высоком уровне», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, основное внимание было уделено безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Была подчеркнута роль ООН в Женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате.

Глава правительства также рассказал о важности участия ООН в процессе восстановления формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали.

По словам Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии привержено политике мирного урегулирования конфликта, направленной на «деоккупацию грузинских территорий и восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации».

Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Общественный вещатель.