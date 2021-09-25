Более 60% учителей в Грузии сделали прививку от коронавируса

65% учителей, а также административного персонала государственных и частных школ Грузии прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.

Как отмечают в ведомстве, в последние месяцы в сотрудничестве с грузинским представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) среди педагогов проводилась информационная кампания по вопросам прививок. «В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9% до 65%, и их количество растет с каждым днем», - заявляют в министерстве.

С целью содействия ходу вакцинации во всех центрах иммунизации в Грузии открыты дополнительные кабинеты для представителей сектора образования. Там педагоги могут сделать прививки без предварительной регистрации любой вакциной, доступной в стране.

К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год 2021-2022 начался в школах Грузии в дистанционном формате. Ожидается, что к очной форме занятий учреждения вернутся 4 октября.

Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. Массовый характер кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 24 сентября в стране сделали 1 715 073 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 751 410 человек, что составляет 26,3% взрослого населения страны, передает «Новости-Грузия».