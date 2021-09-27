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«Талибан» отправил тысячи бойцов в пограничную с Таджикистаном провинцию
Движение "Талибан", которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахар "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз", сообщает Радио Азаттык.
Таджикские власти считают, что эти известия "немного преувеличены", однако заявляют, что они "контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы".
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, уточнив, что "десятки тысяч бойцов спецназа Армии Мансури Исламского Эмирата были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". Тахар граничит с Хатлонской областью Таджикистана.
Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан.
Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, "сформированное путем угнетения". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.
26 сентября один из представителей таджикских погранвойск в ГБАО на условиях анонимности сказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывают тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.
"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям и будут действовать в соответствии с реальностью", – сказал пограничник.
Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан. "Талибан" тогда отверг эти сообщения, заявив, что ни одной группе не будет дано разрешение войти с территории Афганистана на землю соседних государств. Однако в Таджикистане, похоже, скептически относятся к этим уверениям "Талибана" и приняли меры по усилению безопасности границ.
Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.
"Талибан" практически без боестолкновений захватил 15 августа Кабул и объявил Афганистан "Исламским Эмиратом". Спустя почти два месяца пока еще ни одна страна не признала вновь созданное талибами правительство.
Другие новости дня
В Абхазии сообщили об отставке председателя Верховного суда Мананы Делба
Квалификационная коллегия судей приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Мананы Делба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», решение принято на основании пункта 1 части 1 статьи 130, а также части 1 статьи 131 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти».
Отметим, что ранее Сухумский городской суд закончил рассмотрение иска руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гогия, уволенного Мананой Делба. Суд признал увольнение Гогия незаконным и обязал восстановить его в должности.
Манана Делба была избрана на должность председателя Верховного суда 21 марта 2018 года.
В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Российская делегация не приехала
Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открылась в понедельник в Страсбурге.
Как сообщил её глава Пётр Толстой, представители России примут участие в сессии дистанционно. Причиной отказа от поездки во Францию он назвал ограничения, связанные с коронавирусом. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорилось, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из так называемой красной зоны, в связи с чем им было разрешено свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.
Вакцина "Спутник V", которой, как утверждается, привиты российские депутаты, в ЕС не одобрена и следовательно прививка ею не берётся в расчёт. Въезд для россиян, не обладающих видом на жительство в ЕС, в большинство стран Шенгенской зоны по-прежнему закрыт или существенно ограничен.
Ожидается, что на сессии вновь будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации - в связи с аннексией Крыма. Российский политик Владимир Кара-Мурза в преддверии сессии призвал не признавать полномочия делегации в связи с фальсификациями на недавних выборах в Госдуму.
В повестке дня сессии на данный момент - выборы судьей Европейского суда по правам человека (включая представителя России), вопросы климата, оценка выборов в ряде стран (Россия в них не входит), армяно-азербайджанский конфликт.
Не исключено, однако, что сессия решит провести срочные дебаты и по другим вопросам, в их числе ситуация в Афганистане, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, преследования крымских татар в аннексированном Крыму и решение ЕСПЧ по делу об убийстве Александра Литвиненко, возложившее ответственность за это убийство на Россию.
Возле Мемориала Героев в Тбилиси прошла акция протеста беженцев из Абхазии
Члены организации «Беженцы для беженцев» собрались сегодня на площади Героев, чтобы потребовать увеличения социальной помощи ветеранам войны в Абхазии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полиция призвала митингующих покинуть территорию, после чего последовала потасовка между правоохранительными органами и организацией беженцев.
Во время инцидента полиция задержала председателя организации Ираклия Торуа. Через несколько часов он был освобожден под расписку и сообщил журналистам, что его обвинили в неподчинении требованию полиции.
Между тем председатель действующего в Тбилиси правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Руслан Абашидзе заявил, что «понимает протест вынужденных переселенцев по социальным вопросам».
По его словам, государство делает все возможное для реализации разных социальных программ для беженцев.
- Сегодня в Грузии отмечают День падения Сухуми – с утра к мемориалу на площади Героев несут венки и цветы члены правительства, дипломаты, рядовые граждане.
ФСБ сообщило о задержании в Уфе неонацистов, готовивших теракт
В Уфе задержаны пятеро членов неонацистской группировки. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, сообщает Interfax со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что задержанные – 2001-2003 годов рождения - планировали нападение с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. У них изъяли готовое к применению СВУ, девять единиц холодного оружия, самодельное взрывчатое вещество и инструкции по его изготовлению, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в пресс-релизе.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В Армении и Азербайджане отмечают годовщину начала Второй карабахской войны
Годовщину начала Второй карабахской войны отмечают сегодня в Армении и Азербайджане – военные действия начались 27 сентября прошлого года и продлились 44 дня.
В Азербайджане сегодня – День памяти. По всей территории страны в полдень была объявлена минута молчания. Рано утром в мечетях, церквях и синагогах на территории Азербайджана прошли богослужения в память о погибших в ходе боевых действий.
Президент Ильхам Алиев обратился к нации и заявил, что ровно год назад «Армения совершила военную провокацию против Азербайджана», а азербайджанская армия «начала контрнаступательную операцию». Алиев говорит, что его страна, одержав победу в войне, восстановила справедливость и международное право. Он подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт остался в истории.
«В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах». Этот вопрос решен. Это говорю я – президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами», – сказал он.
Алиев поблагодарил Турцию за «самую большую поддержку» в период 44-дневной войны. По его словам, война «еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство». В обращении Алиев сообщил, что в день памяти в Баку будет заложен фундамент Мемориального комплекса памяти жертв карабахской войны и Музея победы.
Президент Армении Армен Саркисян в обращении к нации призвал сограждан двигаться вперед, чтобы выйти из создавшейся ситуации.
«Спустя год после войны, кроме тысяч погибших и раненых, у нас еще есть сыновья, которые находятся в плену или пропали без вести. Сегодня мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести. Мы должны суметь, с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперед», –написал Саркисян в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром посетил военный пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы отдать дань памяти жертвам прошлогодней 44-дневной войны в Нагорном Карабаха.
Накануне армянская оппозиция в память о жертвах войны в Карабахе провела в Ереване факельное шествие.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- По официальным данным, опубликованным в конце августа, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны было убито 3777 человек, из которых 3702 – военные, а 75 - мирные жители. Еще 243 человека пропали без вести. После установления режима прекращения огня Азербайджан объявил о 2895 жертвах.
COVID-19 в Грузии: 663 новых случая, 27 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 27 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8844.
За сутки в стране выявили 663 новых случая коронавируса. Накануне провели 13 277 тестов: PCR-тестов – 5975, экспресс–тестов на антиген – 7302.
Выздоровели еще 2383 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 607 155, выздоровевших – 578 881.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,99%, за последние 14 дней составляет 6,48%, за неделю – 6,01%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6617 человек, всего в Грузии использовано 1 749 457 вакцин.
Выборы в Германии: на первом месте - социал-демократы
На выборах в Бундестаг - нижнюю палату парламента Германии - подсчитаны все голоса. Больше всего мест в Бундестаге, согласно предварительным данным, будет у социал-демократов (СДПГ ) - 206 из 735. Социал-демократы набрали более 25 процентов голосов и существенно увеличили своё представительство.
На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза. У него 196 мест и более 24 процентов голосов по партийным спискам. Это самый низкий результат в истории.
Обе эти партии формируют нынешнее правительство Германии. По итогам выборов очевидно, что новое правительство тоже будет коалиционным, однако сохранение так называемой "большой коалиции" аналитики называют маловероятным. Среди возможных коалиций аналитики называют "Светофор" (СДПГ-Зелёные-Свободные демократы) и "Ямайку" (ХДС/ХСС-Зелёные-Свободные демократы). Шансы лидера СДПГ Олафа Шольца на пост канцлера выглядят более предпочтительными.
Всего в Бундестаге будут представлены, как и сейчас, 6 партий. Выросло представительство "Зелёных" (14,8 процентов голосов и 118 мест) и Свободных демократов (более 11 процентов и 92 места), упало - "Альтернативы для Германии" (10 процентов и 83 места) и "Левых" (4,9 процентов и 39 мест - несмотря на непреодоление 5-процентного барьера, партия всё же прошла в парламент за счёт победы в одномандатных округах).
Результаты подсчёта голосов в целом соответствуют опубликованным ранее данным экзитполов общественных телерадиокомпаний страны.
Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте – почтовое голосование было открыто ещё в середине августа.
По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик ещё в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте. В своей должности она останется до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство — создание правящей коалиции может затянуться на месяцы.
В Южной Осетии выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за два дня (24-25 сентября) выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Всего было проведено 582 исследования, из них положительные – 119», –уточнила она.
По словам Кочиевой, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 933 человека, 46 человек сняты с учета. Количество инфицированных с начала пандемии составило 5867 человек, 4934 выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
«Мы призываем граждан республики соблюдать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Идет рост заболевших и это было прогнозируемо, учитывая, что открылись учебные учреждения, люди вернулись из отпусков. Все должны понимать, что без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм болезнь не остановить. Игнорирование всегда приводит к такой ситуации и каждый должен нести ответственность», – подчеркнула Кочиева.
По её словам, в Южной Осетии нет дефицита тестов на COVID и расходных материалов.
«Наш комитет ежедневно делает анализы со всей республики, но есть определенный человеческий ресурс и лимит, и даже здесь мы всегда находим выход из ситуации, несмотря на имеющиеся проблемы в организационном характере в медучреждениях. Эти вопросы мы будем ставить, так как никаких сил не хватит, если не навести порядок. А агрессия и возмущения в адрес нашего ведомства абсолютно беспочвенны, мы выполняем свою работу даже больше, чем позволяет человеческий ресурс», - заявила главный санитарный врач.
Ранее сообщалось, что жители Южной Осетии выстраиваются в очереди за тестами на коронавирус.
Сегодня же стало известно, что цхинвальские школы №6 и 9, а также средняя школа в селе Захори Ахалгорского района будут закрыты на карантин из-за выявленных среди педагогического коллектива случаев заболевания коронавирусом. Ранее на карантин закрылась цхинвальская школа №5.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Абхазию.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера, он примет участие «в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости».
Запланирована встреча с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, а также переговоры в расширенном составе с участием членов правительств.
На де-факто границе по реке Псоу Бибилова встретили абхазский вице-президент Бадра Гунба и глава МИД Даур Кове. В состав югоосетинской делегации входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев и советник президента Дмитрий Атрощенко.
- День Победы и Независимости отмечают в Абхазии 30 сентября. К 30 сентября 1993 года, после 13 месяцев вооруженного конфликта абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
В день падения Сухуми в Грузии приспущены государственные флаги
Сегодня, 27 сентября исполняется 28 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших в вооруженном конфликте в Грузии приспущены флаги над административными зданиями, в том числе администрацией правительства.
Чтобы почтить память погибших во время военных действий, члены Кабмина и рядовые граждане сегодня по традиции посещают Мемориал погибшим в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.
Падение Сухуми стало финалом длившегося 13 месяцев вооруженного конфликта. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией республики, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
В Ереване оппозиция провела факельное шествие в память о жертвах войны в Карабахе
В Ереване вечером в воскресенье оппозиционный блок «Айастан» организовал шествие с факелами и свечами в память о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В нем, по официальным данным участников, погибли больше 6,5 тысячи человек с обеих сторон, в том числе - 3777 с армянской.
Участники шествия с площади Гарегина Ндже на юго-западе города прошли к военному кладбищу «Ераблур» в предместье Еревана, где захоронены многие жертвы боевых действий в Карабахе, передает Армянская служба Радио Свобода. Шествие возглавил лидер «Айстана», второй президент Армении Роберт Кочарян. Политических выступлений на мероприятии не было.
Обострение вооруженного конфликта на территории непризнанной армянской республики Нагорный Карабах, которую мировое сообщество признает частью Азербайджана, началось 27 сентября 2020 года с наступления азербайджанских войск. 10 ноября он завершился подписанием соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном. Согласно ему Азербайджан восстановил контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области и над частью непризнанной республики.
Итоги войны вызвали политический кризис в Армении, закончившийся досрочными парламентскими выборами. На них уверенную победу одержала партия действовавшего премьер-министра Никола Пашиняна, результат позволил ему самостоятельно сформировать правительство.
27 сентября в 11 часов утра в Армении и непризнанном Карабахе будет объявлена минута молчания в память о жертвах 44-дневной войны. В 12 часов минута молчания пройдет в Азербайджане, по центральным улицам Баку пройдет марш. Телеканалы покажут обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. В анонсе этого события государственным агентством АЗЕРТАДЖ политик назван «победоносным главнокомандующим».
Экзит-поллы не выявили победителя на парламентских выборах в Германии
Ни одной из участвовавших в выборах в немецкий парламент политических партий, вероятнее всего, не удалось набрать достаточного числа голосов для самостоятельного формирования правительства. Таковы результаты первых после закрытия избирательных участков экзит-поллов. Их публикует объединение общественных телерадиокомпаний страны.
Согласно первым результатам, две политические силы - объединение христианских демократов и Социал-демократическая партия Германии набрали около 25 процентов голосов. »Союз 90/Зеленые» получили 15 процентов. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» и Свободная демократическая партия - приблизительно по 11 процентов голосов. Еще около пяти процентов досталось «Левым». Такие результаты предполагают, что правительство придется формировать коалиции как минимум из двух участников выборов.
Избирательные участки закрылись в 19 часов по московскому времени. Первые предварительные официальные результаты ожидаются в ночь на понедельник. Они могут значительно отличаться от опросов с участков. Предполагается, что около половины избирателей в этом году могли проголосовать по почте - почтовое голосование было открыто еще в середине августа.
По итогам выборов 2021 года впервые за 16 лет правительство будет сформировано без действующего канцлера, Ангелы Меркель. 67-летний политик еще в 2018 году анонсировала завершение карьеры. Она не пришла на избирательный участок и проголосовала по почте.
На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла
Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло сегодня, 26 сентября, на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 19:07 по тбилисскому времени к юго-востоку от города Они (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия), в 7 километрах от села Ири.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Рамзан Кадыров поставил «мировой рекорд» на выборах
В чеченских государственных СМИ появилась информация о том, что глава республики Рамзан Кадыров поставил мировой рекорд по количеству полученных на выборах голосов в процентном соотношении. При этом они ссылаются на зарегистрированное в Сочи Международное агентство регистрации рекордов Interrecord.
Кадыров, по подсчетам ЦИК, получил на выборах 99,7 процента голосов при явке в 94,42 процента избирателей. Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно, сообщает Кавказ.Реалии.
Накануне Кадырова поздравил с победой президент России Владимир Путин.
«Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы [Рамзан Кадыров] начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику , и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», - сказал президент.
Когда в ходе разговора Кадыров докладывал ему о результатах голосования за депутатские мандаты, он не мог сдержать смех.
«У нас в республике «Единая Россия» получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще ниже. Это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы работы», - сказал Кадыров.
- В Чечне, в отличие от других регионов, не зафиксировано ни одного нарушения на избирательных участках. На «Карте нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в России иностранным агентом. – Прим. ред.) нет сообщений о происшествиях. Тем не менее правозащитники утверждают, что процесс голосования был полностью сфальсифицирован.
- Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.
В Швейцарии поддержали легализацию однополых союзов
Швейцарцы, по предварительным данным, поддержали на референдуме легализацию однополых браков. За такие союзы высказались почти 65 процентов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую телекомпанию.
Новый закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью искусственного оплодотворения. Сейчас донорской спермой в Швейцарии могут только гетеросексуальные семьи.
Правозащитная организация Amnesty International назвала итоги голосования «вехой на пути к равенству». Представители правой Швейцарской народной партии заявили о своем разочаровании. По их мнению, легализация однополых браков негативно скажется на благополучии детей.
Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии
Лидер оппозиционной партии «Гирчи - Больше cвободы» Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии. Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.
«Гирчи – Больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.
Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии, за ним следует Бека Хергиани, сообщает «Новости-Грузия».
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.
Спасатели завершили эвакуацию туристов из Тушетии
Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из высокогорной Тушетии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Операция началась накануне, 25 сентября. Из-за большого числа желающих покинуть край, процесс растянулся на два дня. Рейсы выполнялись на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в город Телави.
«В результате рейсов, выполненных двумя вертолетами, в общей сложности из Тушетии в Телави доставлены были более 200 лиц, в том числе туристы и несовершеннолетние», - сообщили в ведомстве.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
- Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой, сообщает «Новости-Грузия».
Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Об этом сообщила звукозаписывающая компания, работавшая с артистом.
Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по количеству альбомов, ставшими хитами. Музыканты выпустили 33 альбома, общий тираж превысил 110 миллионов копий.
Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов, четыре из которых возглавили британские чарты.
Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now; Down, down; Rockin' All Over the World.
Ланкастер покинул группу в 1985 году. В 2013-2014 годах артист участвовал в концертах воссоединившегося на время оригинального состава группы.
Кобахидзе о возвращении Саакашвили: «Он не осмелится»
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, третий президент Грузии не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса.
По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».
Против экс-президента в Грузии обвинительные приговоры вынесены сразу по нескольким делам. Ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину и призвал всех граждан, проживающих за границей, последовать его примеру, сообщает SOVA. Он заявил, что пойдет на риски и уверен, что грузинский народ его освободит.
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в стране 2 октября. Оппозиция называет их референдумом.
Полиция Украины обыскала квартиру начштаба чеченского батальона
Сотрудники украинской полиции обыскали квартиру начальника штаба добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Идрисова. Об этом он сам сообщил Кавказ.Реалии. Идрисов подчеркнул, что обыск в его квартире проводили без какого-либо постановления.
«Позвонили в дверь, я открыл. Двое из патрульной полиции в форме, еще четверо в штатском. Один показал удостоверение, сказал – уголовный розыск. Я не успел прочитать фамилию и звание», – сказал он.
По его словам, сотрудники полиции интересовались наличием оружия в квартире. Они обыскали квартиру, изъяли мобильный телефон, которым Идрисов не пользуется несколько лет, и покинули квартиру.
«Нет протокола обыска, изъятие не оформили», – добавил начштаба чеченского добровольческого батальона.
Он отметил, что свои действия полицейские объяснили покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль был обстрелян из автомата в пригороде Киева 22 сентября. Идрисов добавил, что адвокат, представляющий его интересы, готовит запрос в Дарницкий суд Киева о наличии решения об обыске.
- Совет национальной безопасности и обороны в мае текущего года в отношении ввел санкции в отношении Идрисова и других бойцов батальона шейха Мансура, а также в отношении более семисот выходцев из республик Северного Кавказа и Закавказья. Это означает, что они могут быть выдворены из Украины. Идрисов обжаловал решение о санкциях в Верховном Суде Украины.
- Ранее сообщалось, что бойцы чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура заявляют о попытках украинских спецслужб поставить под сомнение и отменить их статус участников боевых действий.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 131.
По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском Крае - 28, в Карачаево-Черкесии - пятеро, в Северной Осетии и Чечне - по четверо, в Дагестане - трое, в Калмыкии и Ингушетии - по двое, в Кабардино-Балкарии зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 19 407 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 352 (84 446 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 221 (73 031)
- Дагестан + 119 (51 407)
- Кабардино-Балкария + 70 (31 585)
- Северная Осетия + 68 (22 673)
- Калмыкия + 67 (30 182)
- Чечня + 66 (22 347)
- Ингушетия + 66 (21 258)
- Адыгея + 52 (19 452)
- Карачаево-Черкесия + 50 (25 245)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 381 626 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 сентября, выявлено 7 420 913 заболевших коронавирусом.
В Грузии заявили о необходимости изменения стратегии вакцинации от COVID-19
«Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена», - считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот – мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться», - сказал он сегодня журналистам.
Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране проводили в среднем по 20 тысяч прививок, то теперь этот показатель не превышает 13 тысяч.
Как указывает Гамкрелидзе, «относительно хорошая» ситуация с вакцинацией в Тбилиси, где привито более 40% взрослого населения, а также в Аджарии – более 30% взрослого населения. Остальные регионы, по его словам, отстают.
Главный эпидемиолог страны говорит о важности активизации населения, особенно пожилых граждан, подчеркивая, что от этого будет зависеть тяжесть пятой волны. «Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет смертность (…) В течение трех этих месяцев активизация особенно важна», - заявил он.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
- По состоянию на 26 сентября полный курс вакцинации в Грузии прошли 772 240 человек, что составляет 27% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 970 307 человек или 34,2% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 26 сентября в целом в Грузии сделали 1 742 547 уколов. Из них 12 402 прививок от COVID-19 провели накануне, сообщает «Новости-Грузия».
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из Тушетии
Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из высокогорного региона Тушетии. Еще 50 человек были перевезены вертолетом Управления пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в аэропорт Телави, сообщает Общественный вещатель.
«Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет совершено еще два полета. Жителей и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их вывозят вертолетом», - рассказал губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.
24 сентября оползни повредили автомобильную дорогу в Тушетии, из-за чего в высокогорном регионе застряли группы туристов, в том числе иностранных, и местные жители, которые не могут выехать по своим делам. МВД Грузии начало эвакуацию граждан вертолетами пограничной полиции.
Мали планирует сотрудничество с ЧВК из России несмотря на протесты Франции
Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК из-за пустоты, возникшей после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране и завершить операцию «Бархан».
Ранее несколько в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. Тогда Бамако заявил, что вели переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей достигнуто не было. Москва сообщила, что не имеет отношения к обращению малийских властей к ЧВК.
После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. Такую позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.
Ранее Франция решила сократить число своих военных в Мали – с пяти тысяч до нескольких сотен, но пока не начала вывод войск. По данным AFP, Париж опасается, что сделка с «ЧВК Вагнера» может подорвать антитеррористическую операцию Франции в этой стране.
«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ЧВК. Наемничество в России запрещено.
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