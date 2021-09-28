В Грузии открылась новая дорога в высокогорный регион Рача 

В Грузии завершилось строительство 51-километровой дороги в высокогорном регионе Рача на западе страны.

Дорога начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединяется с дорогой Амбролаури-Они в Рача, которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», сейчас время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге из Сачхере в Они можно будет доехать за час. А путь из Тбилиси в Они сократится на полтора часа: вместо шести часов это займет 4,5 часа.

Проект был профинансирован из госбюджета, его стоимость составляет более 111 миллионов лари (35.6 млн долларов). Над проектом работали четыре грузинские компании, было трудоустроено 900 человек.

В церемонии открытия новой дороги принимал участие премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Этой дорогой будет пользоваться не только население Рача, но и местные, и иностранным туристы. Как уже было отмечено, в Рача из Тбилиси можно будет доехать за три часа, что, согласитесь, является большим комфортом для наших граждан», – сказал Гарибашвили.

Большая часть асфальтобетонной дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря.