В Грузии сообщили о двузначном росте ВВП в августе

В августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост реального ВВП Грузии составил 10.3%, а в среднем за первые восемь месяцев 2021 года — 12%. Таковы предварительные оценки, опубликованные Национальной службой статистики (Грузстат).

В августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост наблюдался в следующих отраслях: производство; финансовая и страховая деятельность; торговля; поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; гостиницы и рестораны; транспорт и складирование; искусство, развлечение и отдых.

Тенденция к снижению наблюдалась в строительной и горнодобывающей отраслях.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, на фоне закрытых границ и остановки многих сфер экономической деятельности, Грузия пережила падение экономических показателей на уровне минус 6%.

В апреле текущего года в Грузстате сообщили о рекордном росте экономики (+44.8%). В мае рост ВВП составил 25.8%, в июне 18.7%, в июле – 9.9%