Премьер Грузии поздравил миллиардера Иванишвили с праздником «Бидзинаоба»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением относительно возможного возвращения на родину экс-президента Михаила Саакашвили. По её словам, в стране тиражируются беспорядки, а власти на этом фоне ведут себя неправильно. Текст заявления президента публикует СОВА.

«В стране происходит тиражирование беспорядков… И это тогда, когда страна больше всего нуждается в спокойствии, чтобы завтрашние выборы прошли в открытой, справедливой и свободной обстановке.

Независимо от того, правдива она или ложна, эта тема нарушает предвыборную обстановку, спокойствие, и усиливает напряженность и без того напряженного и уставшего общества. Демонстрирует предпосылки для еще большей поляризации.

Спекулирующие на эту тему, выходит, не думают ни о стране, ни о выборах, а только делают ставку, как они говорят, на 3 октября, на уличную демонстрацию, на дестабилизацию. На словах они призывают граждан к участию в выборах, а действиями зарождают сомнение, что вместо выборов ведутся другие приготовления.

С другой стороны, реакция власти – не такая, как полагается, не такая, как ждет общество, которая могла бы успокоить и вернуть его к предвыборным настроениям. Комментарии должны исходить не от партии, а от государственных органов, которые обязаны привести доказательства в пользу того, правда это или ложь. Насмешки – не ответ, когда кто-то ставит под сомнение эффективность государственных институтов станы.

Правительство несет ответственность за предотвращение всех попыток дестабилизации и напряженности во время предвыборного периода, за погашение всех очагов. Правительство своими заявлениями не должно способствовать поляризации.

Ответственность за поддержание мирной и свободной избирательной среды лежит на правительстве.

Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности.

Стабильность страны — наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся», — заявила Зурабишвили.