Ираклий Гарибашвили: «Национальное движение» хотело референдума и получило его

«Согласно имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают во всех муниципалитетах, но требуется голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу, и политическая сила, построенная на ненависти и лжи, получила решающее поражение», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Общественный вещатель.

Как отметил премьер-министр, этот день определит развитие столицы и регионов на ближайшие четыре года.

«Хочу вам сказать, что «Национальное движение» - главная деструктивная сила и главный источник дестабилизации нашей страны - сегодня полностью деморализовано и рухнуло. По имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом выигрывают во всех муниципалитетах, но нужен голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу и нанести решающее поражение политической силе, построенной на ненависти и лжи.

Друзья, это необходимое условие для окончательного установления политического спокойствия и стабильности в нашей стране, чтобы успокоить наш народ. Это также необходимое условие для необратимого экономического развития нашей страны, для решения социальных проблем нашего населения и в общем для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны», - сказал Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр призвал граждан зафиксировать свой выбор и внести свой вклад в развитие государства.