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ЕНД проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку Саакашвили
«Единое национальное движение» проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания политсовета партии заявила один из лидеров ЕНД Тина Бокучава, передает SOVA.
«В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять – о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси. Хотя у руставской тюрьмы практически в ежедневном режиме проходят акции, в том числе граждан Грузии, которые осознают, что заключение третьего президента и исполнение режимом Иванишвили мечты Путина – позор для страны и каждого отдельного ее гражданина. И они продолжат проводить акции – будь то у руставской тюрьмы или в любой другой локации», - заявила Бокучава.
Напомним, с утра 1 октября, накануне муниципальных выборов, третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал публиковать на своей страничке в Facebook статусы и видео, в которых утверждал, что вернулся на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. После того, как Саакашвили был помещен в руставскую тюрьму, он объявил голодовку.
Другие новости дня
Суд в Варшаве признал приоритет польского права над правом ЕС
Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны. Такое решение принял польский Конституционный суд.
Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами «Неконституционный трибунал» и «Мы европейцы».
Критики Варшавы считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвали утверждения о выходе страны из ЕС популизмом.
СМИ пишут, что решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грандов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 миллиардов евро. Варшава уже представила план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.
- В марте с запросом о проверке превосходства европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд нашел нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы.
- По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.
- Реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.
ЦРУ создаст центр противодействия китайской угрозе
Американское Центральное разведывательное управление создает новое структурное подразделение - «Центр операций по Китаю». Оно займется противодействиям вызовам и угрозам со стороны правительства КНР. Об этом сообщил глава разведывательной службы Уильям Бернс.
«Центр операций по Китаю» создан для ответа на «глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области работы спецслужбы», - говорится в пресс-релизе на ее сайте. В заявлении Бернса Китай назван самой важной геополитической угрозой США в XXI веке. Отмечается, что противодействовать ЦРУ будет не народу Китая, а коммунистическому правительству страны.
В январе администрация предыдущего президента США Дональда Трампа назвала геноцидом преследование уйгуров в Китае. «Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности», – говорилось в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Вашингтон обвиняет Пекин в промышленном шпионаже и атаках на демократию. И демократические, и республиканские политики регулярно отмечают необходимость усилить противодействие Китаю.
Сообщение о создании нового центра пришло через несколько дней после того, как руководители американской контрразведки разослали резидентурам сообщение о провале десятков информаторов разведки по всему миру, передает The New York Times. В 2017 году газета сообщала, что только с 2010 по 2012 год китайским властям удалось обезвредить и убить более десятка информаторов ЦРУ.
- Уильям Бернс отметил, что ЦРУ по-прежнему продолжит уделять «пристальное внимание» другим важным угрозам, включая «агрессивную Россию, провокационную КНДР, враждебный Иран и терроризм».
- Еще одно новое подразделение спецслужбы займется новыми вызовами, в том числе - глобальным потеплением и пандемиями.
Сандра Рулофс, мать и дети Саакашвили требуют встречи с ним
Бывшая первая леди Сандра Рулофс, мать и дети Михаила Саакашвили требуют встречи с ним. Об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Грузии Георгий Гелхаури.
Как пояснил адвокат, соответствующее заявление уже написано, но пока не удовлетворено.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с украинским политиком Лизой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- После ареста Саакашвили Ясько приехала в Грузию и встретилась с ним. Сандра Рулофс же заявила, что не знала о планах Саакашвили создать новую семью.
Сегодня еще один адвокат Саакашвили, Бека Басилая заявил, что администрация руставской тюрьмы отказывается выдать дополнительный матрас экс-президенту Грузии. Сообщается, что матрас, выданный заключенному, слишком тонкий.
Адвокаты также говорят, что политик находится в «информационном вакууме», поскольку в его камеру до сих пор не принесли запрошенный телевизор.
Сегодня в тюрьме Саакашвили навестил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели. Он попросил политика прекратить голодовку, но Саакашвили отказался.
Южная Осетия завтра останется без света из-за ремонтных работ на ЛЭП
Самопровозглашенная республика Южная Осетия в течение завтрашнего дня останется без света из-за ремонтных работ на линии электропередачи. Об этом агентству «Рес» сообщили в компании «Энергоресурс».
«Подача электроэнергии будет прекращена с 9.00 утра до 18.00 вечера пятницы в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Северный портал», - уточнил собеседник агентства.
В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света.
Североосетинские школы взяли под усиленную охрану из-за сообщения о готовящемся нападении
В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов взяли под усиленную охрану школу во Владикавказе из-за распространенном накануне вечером сообщении о готовящемся нападении по «пермскому» сценарию. На входе в учебное заведение выставили наряды полиции и Росгвардии. Они ведут визуальное наблюдение за теми, кто заходит на территорию школ, а также досматривают сумки взрослых людей.
Накануне вечером в мессенджерах было распространено письмо под именем Георгия Плиева, в котором обещалось устроить бойню в СОШ-30. В письме даже был указан контактный телефон с призывом звонить всех желающих. Это сообщение вызвало панику в родительских чатах, классные руководители сообщали, что решение отправлять детей в школу или нет оставляют за родителями.
Спустя пару часов стало известно, что силовики практически сразу же установили и допросили 16-летнего Георгия Плиева. В мессенджерах даже был распространен скан его паспорта. Однако никакого отношения к авторству письма, а также к указанной школе, он не имел. Подросток был перепуган случившимся и находился в шоковом состоянии. По одной из версий, это могла быть злой шуткой его неприятелей.
«Авторы письма могли не знать подростка. А его данные и контактный телефон взять из социальных сетей. Злоумышленники взламывают электронную почту конкретного человека, и с нее рассылают письмо с угрозами. Подобные вбросы уже фиксировались в других регионах и, по всей видимости, делаются для того, что дестабилизировать ситуацию», – заявил Кавказ.Реалии источник в североосетинском МВД.
Сейчас оперативники ФСБ и МВД республики устанавливают авторов письма. Также накануне правоохранительными органами было принято решение об охране всех школ республики. С утра у владикавказской школы №30 было крайне мало учеников. У входа дежурили полицейские и росгвардейцы, а также сотрудники правоохранительных органов в гражданском.
Портал «ОсНова» пишет, что посещаемость владикавказских школ по сравнению со вчерашним днем упала сразу же на 69%.
- Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял 6 человек. Еще 28 были ранены при стрельбе и при выпрыгивании с окон верхних этажей. Перед этим он опубликовал манифест о своих намерениях.
- После пермской трагедии власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы почти более 1,6 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто «склонен к социально опасному и деструктивному поведению».
Задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия
Грузинские СМИ сообщили о задержании Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе – обвиняемых в убийстве 22-летнего Николоза Кварацхелия.
В МВД Грузии информацию подтвердили. В заявлении ведомства говорится, что Челидзе и Кавиладзе задержали в пригороде Тбилиси – Цхнети.
Против Челидзе и Кавиладзе дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц). Им грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.
Николоз Кварацхелия был основателем грузинской платформы Feedc для обмена и поиска местных новостей. Его убили 15 сентября на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси.
Убийца скрылся с места происшествия на автомобиле вместе с поджидавшим его соучастником. Молодого человека с множественными ранениями на его же автомобиле отвезли в больницу имени Хечинашвили. Несмотря на проведенную операцию, утром следующего дня он скончался. Убийство вызвало в Грузии волну общественного возмущения.
СМИ писали, что отец Ники, криминальный авторитет Гия Кварацхелия был причастен к гибели вора в законе Давида Какулия, дети которого могли организовать убийство. При этом у самого Ники не было никаких связей с криминальным миром.
Сергей Лавров надеется, что Грузия подключится к формату «3+3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата «3+3» с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
Лавров указал на то, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении. В соответствии с документом в данном регионе развернут российский миротворческий контингент, пишет ТАСС.
«Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют совместные шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия. От этого также выиграют Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи этих трех республик. Мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат «3+3» – три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция», – сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции.
«Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов», – добавил глава МИД РФ.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Нобелевским лауреатом по литературе стал Абдулразак Гурна
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британско-танзанийский писатель Абдулразак Гурна.
Нобелевский комитет отметил "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, который тогда был британской колонией, в семье мусульман арабского происхождения. Долгие годы живёт в Британии, профессор Кентского университета, литературовед - исследователь англоязычной постколониальной литературы.
Известность Гурна получил как автор романов "Память об отъезде", "Рай", "У моря" и других. На русский язык они не переводились. Абдулразак Гурна - 4-й уроженец Африки, ставший Нобелевским лауреатом в области литературы.
Грузинская православная церковь просит Саакашвили прекратить голодовку
Грузинская православная церковь (ГПЦ) просит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
По данным Патриархии, сегодня в тюрьме Саакашвили навестил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.
«Архиепископ Михаил Ботковели передал Михаилу Саакашвили благословение и приветствие Его Святейшества и, как бывает во всех подобных случаях, от имени церкви попросил прекратить голодовку, поскольку это нехристианское действие», — говорится в заявлении Патриархии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», встреча Ботковели с Саакашвили продолжалась около трех часов. Как отмечается, секретарь Илии Второго также провел переговоры с адвокатами экс-президента. Сам Ботковели после встречи не сообщил каких-либо деталей журналистам.
Накануне некоторые сторонники экс-президента обратились к ГПЦ и Илие Второму с просьбой уговорить Саакашвили прекратить голодовку.
Для поездки за границу жители Грузии смогут повторно привиться другой вакциной
Вакцинированные граждане Грузии смогут повторно привиться другой вакциной для поездки за границу. Они смогут выбрать тот препарат, который признан страной назначения. Об этом стало известно после заседания Национального совета по иммунизации.
«Для этих лиц мы можем допустить повторную вакцинацию запрошенной гражданами вакциной… Это может быть Pfizer или любая другая вакцина, которую признает страна, в которую едет гражданин. Для этого они должны обратиться к прививочному учреждению. При этом у них должен иметься документ, подтверждающий цели, то есть саму поездку, на основании которого они будут вакцинированы», – заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.
Отметим, что ряд стран, в том числе в Евросоюзе, не признает препараты китайского производства Sinopharm и Sinovac, которые применяются в Грузии. Соответственно, граждане Грузии отныне смогут дополнительно вакцинироваться вакциной Pfizer для поездки в эти государства. Привиться другим препаратом граждане смогут спустя 28 дней после первой вакцинации.
В Абхазии запретили доступ к сайтам для майнинга через VPN
Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной республики Абхазия продлил срок ограничений на доступ в Интернет для майнеров до 31 марта 2022 года. Председатель ведомства Беслан Халваш издал соответствующий приказ 6 октября.
Кроме того, операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.
В интервью «Апсныпресс» Беслан Халваш пояснил, что в борьбе с майнингом операторы «выходят на новый технический уровень».
«Будут закрываться VPN. В старом приказе у нас это не обозначено, поскольку не было технической возможности закрывать VPN. У нас появилось новое оборудование, которое выводит нас на другой технический уровень борьбы с этим видом деятельности», – сказал Халваш.
Он добавил, что именно с подготовкой технического оснащения операторов связи и связана задержка с продлением прошлого приказа, срок которого истек 1 июня 2021 года. Однако, несмотря на технические несовершенства, первый приказ, по мнению главы Госкомсвязи, дал определенный эффект.
«Первый приказ на том техническом уровне, что у нас был, сработал неплохо. Для того времени он отработал нормально. Он имел определенный эффект, но люди, которые занимаются майнингом, перешли на новый технический уровень, и мы сами не должны отставать, чтобы с этим бороться. Я не исключаю, что и сейчас майнеры будут искать новые пути обхода, чтобы и дальше незаконно заниматься добычей криптовалют. Но и мы тоже будем технически совершенствовать свои методы борьбы с незаконным майнингом», – сказал Халваш.
- VPN, или виртуальная частная сеть (англ. Virtual Private Network), часто используется для обхода блокировок, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному сайту или сервису.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Дефицит электроэнергии приводит к веерным отключениям и к авариям в энергосистеме.
Истёк срок давности по делу об убийстве Анны Политковской
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Таким образом, заказчики преступления, имена которых следствие до сих пор не назвало, официально ушли от ответственности, отмечает "Новая газета". "Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик – это политика. И, судя по всему, большая политика", – написал заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов.
Несмотря на это, редакция издания намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имени заказчика. Дети убитой журналистки также по-прежнему рассчитывают, что заказчик преступления будет установлен, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Вопрос о его освобождении от ответственности по срокам давности может решить только суд, заявила адвокат.
На канале "Новой газеты" в ютьюбе выложен фильм "Как убили Анну". Там много новой, до этого не публиковавшейся информации и о расследовании убийства, и о том, какие были последние дни Анны Политковской.
Тело журналистки с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный – в голову, когда Политковская вошла в лифт. Там же был найден брошенный пистолет Макарова и гильзы.
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.
Ранее по делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.
Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников не ясны, а кто являлся заказчиком, не установлено. В "Новой газете" уверены, что произошедшее могло быть связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, многие репортажи журналистки были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне. Политковская открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.
Европейский союз в 15-ю годовщину убийства Анны Политковской вновь призвал правительство России обеспечить, чтобы все виновные в преступлении были привлечены к ответственности в рамках открытого и прозрачного судебного процесса. Брюссель ожидает, что Москва выполнит свои национальные и международные обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, говорится в заявлении представителя Евросоюза. В документе также выражается поддержка гражданскому обществу, независимым СМИ и журналистам в России, которые сталкиваются с беспрецедентным давлением властей.
В Украине несколько чиновников отстранили от работы из-за выезда Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) проводит служебную проверку факта пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили, несколько чиновников отстранены от должностей. Об этом «Украинской правде» сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – сказал он.
По словам Демченко, на данный момент несколько должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, спикер ГПСУ отметил, что не может предоставить такую информацию, так как она является конфиденциальной.
Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что «в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны».
- Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. 1 октября его арестовали.
Владимиру Путину – 69 лет. Его поздравили Бжания и Бибилов
Президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет.
Как рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина сегодня есть рабочие планы, но по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.
«Так бывает чаще всего», – пояснил представитель Кремля.
С днем рождения Путина поздравили лидеры самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Абхазский президент Аслан Бжания пожелал российскому лидеру «крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания».
«Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Убежден, при наличии столь прочного фундамента динамика отношений между нашими народами будет только нарастать», – говорится в поздравлении.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов также пожелал Путину «крепкого здоровья, жизненной энергии, новых успехов, побед и свершений во благо Российского государства и его многонационального народа».
«Вашими усилиями и поистине подвижнической деятельностью в качестве главы государства Российская Федерация вернула себе статус одной из ведущих держав, неизмеримо возросли авторитет России и ее влияние в международных делах, что открыло историческую перспективу и для нашей страны, судьба которой неразрывно связана с Российской государственностью на протяжении столетий. В сознании народа Южной Осетии с Вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне», – сказано в поздравлении.
По информации российских СМИ, Путина с днем рождения также поздравили лидеры Турции, Азербайджана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Главу югоосетинского Минфина Азу Хабалову освободили от должности
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении Азы Хабаловой от должности министра финансов.
«Временно возложить исполнение обязанностей министра финансов Республики Южная Осетия на Тибилову Фатиму Анзоровну – заместителя министра финансов Республики», – говорится в указе, который уже вступил в силу.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Хабалова два месяца не появлялась на публике. Сообщалось также, что на неё возлагают ответственность за итоги казначейской проверки югоосетинского бюджета, проведенной российскими аудиторами. Депутаты югоосетинского парламента требовали предоставить им этот засекреченный документ.
Навальный стал лауреатом немецкой премии за вклад в свободу СМИ
Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, стал лауреатом германской премии в области СМИ "M100 Media Award". Её торжественное вручение состоялось 6 октября в Потсдаме. От имени Навального награду принял его соратник Леонид Волков.
Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Как сообщает "Немецкая волна", ранее её лауреатами становились гендиректор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, французский сатирический журнал Charlie Hebdo, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер и другие. Присуждением премии Навальному её учредители, как говорится в их заявлении, "подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом", также вручение премии российскому оппозиционеру признано напомнить о политзаключённых в России - их, по данным правозащитников, около 400, включая самого Навального.
Выступая на церемонии, председатель Свободной демократической партии, которая сейчас ведёт переговоры о возможном участии в правящей коалиции, Кристиан Линднер, сказал: "Мы в Германии иногда жалуемся на притеснения плюрализма или ограничения свободы слова, но какими мелкими кажутся наши жалобы на фоне происходящего в России". Он выступил в поддержку предложения команды Навального о персональных санкциях против российских коррупционеров.
Ранее Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы". Церемония её вручения состоялась на днях. На ней выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который раскритиковал страны Запада за недостаточное внимание к соблюдению прав человека в России и в том, что они в отношениях с авторитарными странами нередко ставят прагматические и экономические соображения выше моральных. Речь получила высокие оценки соратников Навального.
- Личные блоги сторонников Навального и ютьюб-канал "Навальный LIVE" привлекают сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Российские власти пытаются заблокировать связанные с Навальным информационные ресурсы.
Председатель Верховной Рады Украины Разумков отправлен в отставку
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отправлен депутатами в отставку. Её инициировала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
За отставку проголосовали больше депутатов, чем ожидалось - 284 при необходимых 226. Её поддержало не только большинство членов фракции "Слуга народа", но и ряд других депутатских групп, включая сторонников Юлии Тимошенко. Против были сторонники Петра Порошенко и считающаяся пророссийской "Оппозиционная платформа за жизнь".
Отставку Разумкова, который был одним из ближайших соратников Зеленского во время его избирательной кампании в 2019 году и возглавлял список "Слуги народа" на выборах в Раду, называют следствием его конфликта с Офисом президента. Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.
Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова.
Он также намекнул на недавнее расследование так называемого "Архива Пандоры", в котором говорилось об офшорах, предположительно связанных с президентом Зеленским. "Всегда тяжело подниматься и идти против системы. Но если это единственный правильный выбор, то его нужно делать", - заявил Разумков. О своих дальнейших политических планах он пока не объявлял.
Ожидается, что уже сегодня Рада может избрать нового председателя - по всей видимости, им будет представитель "Слуги народа" Руслан Стефанчук, ранее бывший заместителем Разумкова.
Привиться бустерной дозой в Грузии смогут пожилые, медработники, лица с хроническими заболеваниями
Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна для жителей Грузии старше 50 лет, медработников, лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила замглавы Минздрава Тамар Габуния.
Вакцинироваться третьей дозой граждане смогут спустя шесть месяцев после введения второй дозы вакцины, уточнила она. Желающие получить бустерную дозу не будут ограничены в выборе – им предлагают все вакцины, доступные в стране.
Габуния также сообщила, что вакцинироваться от коронавируса в возрастной группе от 12 до 15 лет пока смогут лишь подростки с хроническими заболеваниями.
На инаугурации Кадырова заметили карту мира без Грузии
Инаугурация главы Чечни Рамзана Кадырова прошла в государственном дворце приемов в Грозном на фоне карты мира со множеством ошибок. На это обратили внимание пользователи соцсетей и журналисты.
К примеру, на карте «пропали» Грузия и Венгрия, а акватории Каспийского и Черного морей «пересохли» и были обозначены как суша.
На карте Россия была выделена зеленым цветом, но в её границах не оказалось острова Сахалин – его, предположительно, «передали» Японии.
Украине Россия «вернула» аннексированный Крым. Часть Украины в районе Киева при этом была помечена на карте зеленым цветом.
Как сообщали государственные чеченские СМИ, церемония инаугурации проходила «в уникальном торжественном зале, который до сих пор нигде не транслировали». В Грозном и в Кремле ошибки на карте в новом зале в резиденции Кадырова не комментируют.
- Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года и занимает руководящий пост уже четвертый срок подряд – он дважды назначался президентом России и дважды избирался. За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в регионе. Появлялись сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях ЛГБТ-людей. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.
- Церемония вступления в должность главы республики «совпала» с празднованием Днем города Грозного, который с 2007 года приурочен к дате рождения Кадырова.
Билеты на футбольный матч Грузия-Греция раскупили за один день
Лимит исчерпан – билеты на матч Грузия-Греция отборочного тура чемпионата мира 2022 года полностью проданы, – сообщает Федерация футбола Грузии.
«Все билеты на матч проданы. Ждем вас 9 октября на новой арене в Батуми», – говорится в сообщении.
Общественный вещатель напоминает, что на футбольный матч Грузия-Греция допустят 33% зрителей от общей вместимости стадиона.
Как ранее заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, болельщики будут допущены на стадион при соблюдении определенных условий. В частности, им необходимо предоставить документ о вакцинации; отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа или теста на антиген, проведенного за последние 24 часа; или справку о том, что лицо переболело коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.
В Грузию с официальным визитом прибыл президент Черногории
Президент Черногории Мило Джуканович прибыл с официальным визитом в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси его встретили заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия и представители администрации президента.
Это – первый визит президента Черногории в истории дипломатических отношений между двумя странами, установленных в 2007 году.
Запланированы переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В ходе визита президент Черногории возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за единство Грузии, а также ознакомится с ситуацией у разделительной линии в регионе Шида Картли.
В сирийском Идлибе захвачена штаб-квартира полевого командира Мурада Маргошвили
Члены запрещённой в России влиятельной в сирийском Идлибе вооруженной группы "Хайат Тахрир аш-Шам" захватили штаб-квартиру чеченского полевого командира Муслима Шишани (Мурад Маргошвили, внесён Госдепом США в список террористов, находится в базе розыска Интерпола).
Как пишет портал Кавказ.Реалии, в конце июня лидеры "Хайат Тахрир аш-Шам" предъявили ультиматум чеченскому командиру с требованием объединиться под их командованием или покинуть Сирию.
В начале октября некоторые российские паблики подтвердили данное сообщение. На сайтах самих боевиков распространялись видео, где показано, как боевики заходят в офис.
Корреспондент OGN Билал Абдул-Карим считает, что ХТШ хотели бы арестовать Муслим Шишани, но его популярность не позволит им это сделать.
Муслим Шишани (Мурад Маргошвили) – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй чеченской войны. Он является амиром (командиром) группировки "Джунуд аш-Шам", джихадист.
- В 2018 году Муслим Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
В Баку задержали митингующих, требовавших отпустить политзаключенных
В Баку 5 октября около десяти человек вышли на протест к зданию тюремной больницы с требованием отпустить члена Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямаддина Ахмедова, объявившего 6 октября двухнедельную голодовку, пишет Open Caucasus Media.
Участники акции скандировали "Свободу политическим заключенным!", в руках они держали плакаты с фотографиями других политзаключенных, пишет Настоящее время.
Полиция попросила собравшихся разойтись из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Однако вскоре после этого сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, включая журналистов. Большинство из них отпустили в тот же день, двоих членов партии Фуада Ахмадли и Фарида Нагибейли оставили в отделе полиции на сутки и оштрафовали на 41 доллар за "нарушение порядка".
Корреспондентка Toplum TV Зарифа Новруз рассказала, что полицейские попросили ее разблокировать телефон и удалить все видео о протесте. Журналистка Meydan TV Айсель Умудова сообщила, что сотрудники полиции сломали ей очки. Они потащили ее и других коллег к машине, "повредили ей руку и бросили лицом в машину".
Этот был первый протест оппозиционной партии после конфликта в Нагорном Карабахе, отмечает издание.
- Власти Азербайджана в марте ввели жесткое наказание для обвиненных в "нарушении противоэпидемических, санитарно-гигиенических или изоляционных" правил. Этот закон предусматривает штраф в размере около трех тысяч долларов и до трех лет лишения свободы за такие нарушения, как пренебрежение ношением маски в общественных местах. Признанным виновными в распространении вируса грозит до пяти лет тюрьмы.
- В июле в Баку на фоне обострения отношений Азербайджана и Армении прошли протесты, в них принимали участие сотни человек. Полиция после этого задержала более 20 активистов ПНФА. Госдепартамент США тогда призывал Баку не использовать действия против COVID-19 для того, чтобы заставить замолчать гражданское общество и оппозицию, критикующих правительство.
- Еще одна акция в Баку прошла 9 сентября. Демонстранты требовали освободить активиста оппозиционной партии "Мусават" Тофига Ягублу, которому дали 4 года и три месяца колонии строгого режима по делу о хулиганстве. Полицейские во время акции задержали около 30 человек.
В штаб-квартире партии канцлера Австрии прошли обыски
В кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Об этом сообщает Die Presse.
По данным газеты, обыски прошли в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их подозревают в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии.
Кроме того, в отношении Курца и его соратников ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Также объектами этого расследования являются бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин, исследовательница общественного мнения Сабина Байншаб и медиагруппа Österreich.
В мае стало известно, что Себастьяна Курца подозревают в коррупционной деятельности в связи ложными заявлениями в парламентской комиссии. Заявления были сделаны в отношении коррупционного скандала "Ибица-гейт", который спровоцировал правительственный кризис в 2019 году. Тогда канцлер заявил о своей невиновности.
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