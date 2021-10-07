ЕНД проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку Саакашвили

«Единое национальное движение» проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания политсовета партии заявила один из лидеров ЕНД Тина Бокучава, передает SOVA.

«В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять – о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси. Хотя у руставской тюрьмы практически в ежедневном режиме проходят акции, в том числе граждан Грузии, которые осознают, что заключение третьего президента и исполнение режимом Иванишвили мечты Путина – позор для страны и каждого отдельного ее гражданина. И они продолжат проводить акции – будь то у руставской тюрьмы или в любой другой локации», - заявила Бокучава.

Напомним, с утра 1 октября, накануне муниципальных выборов, третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал публиковать на своей страничке в Facebook статусы и видео, в которых утверждал, что вернулся на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. После того, как Саакашвили был помещен в руставскую тюрьму, он объявил голодовку.