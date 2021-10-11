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Среди подростков в Грузии зафиксирована вспышка коронавируса
Специалисты вновь заговорили об увеличении случаев коронавируса среди подростков и связывают это с началом учебного процесса в классах и учреждениях дошкольного образования.
«После открытия школ и детских садов увеличилась обращаемость. Особенно это ощущается в течение последних нескольких дней. Сейчас клиника заполнена. Мы максимально стараемся оставить свободные койки», - заявил в эфире телекомпании «Имеди» директор детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
В клинике Цицишвили в настоящее время лечатся около 150 пациентов – это подростки и их родители. При этом 23 маленьких пациента находятся в реанимационном отделении.
В Тбилиси из-за коронавируса на 12 дней закрыли 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Сложная эпидситуация наблюдается и в Кахетии. Из-за распространения коронавируса семь государственных школ перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них 11 классов и 15 детских садов в городе Телави.
В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился. В Тбилиси за минувшие сутки выявили 465 новых случаев коронавируса, а в Кахетии - 294.
В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября родители учеников могли сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Саакашвили пообещал «выкинуть» правительство «Грузинской мечты» из кабинетов
«Я и Ника Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов», - написал из тюрьмы экс-президент Михаил Саакашвили, отвечая на сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Премьер заявил о противостоянии в самой крупной оппозиционной партии Грузии и
упрекнул соратников Саакашвили. По его словам, это они дали ему неправильную информацию о ситуации в Грузии, в итоге он попал в тюрьму, а нынешний председатель основанной им партии «Единое национальное движение» Ника Мелия делает «лицемерные заявления», требуя его освобождения, хотя на самом деле Мелия «больше всех этому рад».
Между тем Михаил Саакашвили заявляет, что слухи о его противостоянии с Мелия являются ложью. «Я и Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну вместе - я и Мелия», - написал Саакашвили в письме, которое журналистам зачитала член ЕНД Эка Херхеулидзе.
Она также назвала ложью утверждение Гарибашвили о том, что в тюрьме Саакашвили съел полкилограмма меда. По словам Херхеулидзе, использовать мед вместо сахара Саакашвили посоветовал врач.
«Саакашвили приобрел пять небольших баночек меда, по 50 граммов каждая. После того, как Миша узнал, что этим спекулируют и могут использовать, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки меда и попросил составить об этом акт с подписью», - сказала Херхеулидзе.
По ее словам, вся сегодняшняя встреча представителей оппозиции с Саакашвили была посвящена предстоящим выборам и он «мало говорит о своем здоровье, чтобы не терять время».
- Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября, в тот же день он объявил голодовку и уже 11-й день отказывается от приема пищи.
После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях. Об этом сообщает сегодня Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.
Обеспокоенность граждан в инспекции связывают с трагедией в Батуми, где 8 октября в центре города обрушился семиэтажный дом на 12 квартир. В катастрофе погибли девять человек, среди которых трое детей. Следствие связывает обрушение дома со строительными работами на первом этаже и в подвале здания, которые велись с нарушением правил.
Жители Тбилиси обращаются в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.
По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение в конструкции несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.
Инспекция уточняет, что согласно закону, при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения. Если осмотр покажет изменение несущей стены или общее нарушение норм безопасности, инспекция обяжет владельца восстановить конструкцию и вернуть ее в исходное состояние для обеспечения устойчивости.
Согласно закону, по истечении разумного периода времени подготовленное заключение по обеспечению устойчивости будет рассмотрено и пересмотрено.
В Дагестане 15-летний школьник убил одноклассника ножом
В Дагестане в понедельник в одной из школ Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника во время драки. Пострадавший умер в больнице. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Уточняется, что драка между учениками произошла в помещении школы №51 Махачкалы. Следственный комитет также завел уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и заместителя директора по воспитательной работе. На руководство частного охранного предприятия, обслуживающего школу, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Директор и завуч школы №51 уволены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.
Телеканал «Дагестан» сообщил о том, что на их оператора, который снимал видео возле школы, где произошло ЧП, напали. По предварительным данным, это были ученики старших классов. «Сейчас наш оператор с многочисленными гематомами находится в больнице», - говорится в сообщении телеканала.
Британские СМИ: агенты РФ похитили данные о вакцине AstraZeneca
Британское правительство "крайне серьёзно" относится к любым сообщениям о кибератаках и похищении интеллектуальной собственности. Так представитель премьер-министра Великобритании ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности сообщение газеты The Sun о том, что агенты российских спецслужб похитили формулу производства вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией AstraZeneca.
Представитель британского премьера подчеркнул, что не будет по существу комментировать материалы, связанные с работой спецслужб. Обвинений в адрес России он не выдвинул.
Таблоид The Sun, а вслед за ним ряд других британских СМИ, накануне вечером сообщил, что, по его данным, спецслужбы информировали членов британского кабинета о том, что в прошлом году некий российский агент лично похитил данные о вакцине у компании AstraZeneca, в том числе и данные о её производстве, которые, как утверждает газета, были использованы для создания российской вакцины "Cпутник V".
Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.
В прошлом году сообщалось о кибератаках, которые, по мнению западных спецслужб, осуществляли российские хакеры с целью получить информацию о вакцинах.
В Российском фонде прямых инвестиций прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, могли ли российские шпионы украсть данные о вакцине, назвал The Sun "ненаучным изданием".
Члены правительства Грузии выразили соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения дома в Батуми
В Кафедральном соборе Батуми сегодня прошла гражданская панихида по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Батуми.
Соболезнования родным и близким погибших выразили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и члены правительства.
Глава Кабмина заявил, что «произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье».
В Грузии сегодня день траура по погибшим в Батуми. Государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране.
Часть жилого дома обрушилась на улице 26 Мая в Батуми 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей.
Выжил 37-летний Звиад Тавдгиридзе – спасатели достали его из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции.
Кроме того, из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его выписали из больницы в тот же день.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Новым канцлером Австрии после отставки Курца стал Шалленберг
Александр Шалленберг официально приведён к присяге как новый канцлер Австрии - после отставки его коллеги по Австрийской народной партии Себастьяна Курца в связи с коррупционным скандалом.
В кабинете Курца 52-летний Шалленберг был министром иностранных дел. После своего назначения он отметил, что будет "тесно сотрудничать" с Курцем, который остаётся лидером крупнейшей парламентской партии. Критики считают, что Курц останется "теневым канцлером" и будет оказывать большое влияние на политику нового кабинета.
Отставка Курца предотвратила распад правящей коалиции. "Зелёные", партнёры Народной партии по правительству, настаивавшие на уходе бывшего канцлера, останутся в кабинете Шалленберга.
35-летний Курц ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала. Прокуратура расследует платежи, которые осуществлялись за счёт средств министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов, благосклонных к правящей партии. Сам Курц заявляет, что не имел никакого отношения к этой схеме.
На фоне лидеров многих других стран ЕС Курц рассматривался как один из наиболее лояльно настроенных по отношению к Кремлю европейских руководителей. Пока ничто не указывает на то, что политика Шалленберга будет принципиально иной. Новым главой МИД Австрии станет профессиональный дипломат Михаэль Линхарт.
Абхазский вице-президент принял делегацию из села Адзюбжа
Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба принял делегацию из села Адзюбжа.
Ранее сообщалось, что делегация требует отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей. Называлось и время ультиматума – 15:00 по местному времени.
Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, Бадра Гунба заверил делегацию, что будет принято решение, которое удовлетворит ветеранов.
«Президента (Аслана Бжания – ред.) в стране сейчас нет, но нас выслушали и заверили, что будет принято удовлетворяющее нас решение», – рассказал по итогам переговоров ветеран Дмитрий Абухба.
По его словам, ранее и Аслан Бжания подчеркнул, что примет законное решение на основании результатов проверки генеральной прокуратуры.
«Сегодня генпрокурор дал заключение о том, что перед президентом будет поставлен вопрос о целесообразности нахождения Дмитрия Дбар на своей должности. Я лично думаю, что президент примет правильное решение. Все присутствующие на встрече у вице-президента подтвердили, что по возвращению из Москвы, глава государства примет законное решение», – считает Абухба.
Сегодня стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
«Однако с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности», – сказал Агрба.
Генпрокурор также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и оскорбления представителей власти. По словам Агрба, имеются доказательства и по факту стрельбы из автомата у здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинба.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Грузинская полиция раскрыла убийство британца Томаса Кеннеди
Убитый в Гори 7 октября иностранец оказался гражданином Великобритании 28-летним Томасом Кеннеди. О деталях инцидента сообщают грузинские СМИ.
По информации телекомпании «Мтавари», Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.
Тело погибшего было обнаружено 8 октября у села Квахврели Горийского муниципалитета. Пастух заметил тело в реке и сообщил в службу неотложной помощи «112». Погибшего из воды вытащили спасатели.
Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.
Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В итоге, по информации МВД, иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Мтквари (Кура), а обвиняемые скрылись с места происшествия.
Власти Филиппин поздравили Марию Рессу с Нобелевской премией
Власти Филиппин в понедельник поздравили журналистку Марию Рессу - известную своей критикой президента Родриго Дутерте - с присуждением ей Нобелевской премии мира. О том, что Ресса, вместе с главным редактором российской "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, стала лауреатом премии, было объявлено в четверг.
С поздравлениями выступил пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке. Он отметил, что в администрации президента "счастливы", что гражданка Филиппин впервые стала Нобелевским лауреатом, и поздравляют её с этим. При этом пресс-секретарь отметил, что в статусе Рессы ничего не меняется - она осуждена по обвинению в клевете, а также находится под следствием по другим уголовным делам. Пресс-секретарь Дутерте при этом заявил, что присуждение премии филиппинской журналистке - знак того, что на Филиппинах процветает свобода прессы.
Мария Ресса - основательница новостного сайта Rappler, который получил мировую известность благодаря, в частности, своим разоблачениям "фабрик троллей", работающих на Дутерте. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы, сейчас она отпущена на свободу под залог, однако в случае, если суд оставит вердикт в силе, может вернуться в тюрьму. Против неё также выдвинуты другие обвинения.
- На сайте Кремля нет официальных поздравлений от имени Владимира Путина в адрес Дмитрия Муратова. При этом физиков Жореса Алферова и Виталия Гинзбурга Путин с Нобелевскими премиями поздравлял. С поздравлениями Муратову выступил в день, когда были объявлены лауреаты премии мира, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он говорил не от имени лично президента, а обобщённо, отметив, что Муратов "привержен своим идеалам", "талантлив" и "смел". "Мы его поздравляем", - заявил Песков. На вопрос, планирует ли Путин поздравить Муратова с премией, представитель Кремля сказал: "Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени". С тех пор прошло уже более трёх суток.
- Нобелевский комитет присудил премию мира журналистам с Филиппин и России, отметив, что отмечены "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".
Гарибашвили: Грузии, Армении и Азербайджану нужна новая платформа
Для более тесного сотрудничества Грузии, Армении и Азербайджана необходимо создание новой региональной платформы, заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, подводя итоги своего визита в Армению.
«У меня был очень успешный визит в Армению. Моя инициатива, чтобы мы начали сотрудничать в регионе и была создана новая платформа, в рамках которой мы – три страны начнем тесное сотрудничество, и в этом процессе у Грузии важная роль», – заявил премьер.
Он напомнил, что в июне при посредничестве Грузии были освобождены армянские военнопленные, а Азербайджан получил карты минных полей.
Как отметил премьер, Грузия и впредь будет активно исполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- В конце сентября Гарибашвили посетил Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Из России депортировали гражданина Грузии, сбежавшего от конвоя в аэропорту
Сотрудники российской полиции задержали гражданина Грузии, который скрылся из аэропорта Внуково перед депортацией.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, иностранный гражданин уже депортирован из Российской Федерации – в какую страну, не сообщается (у России нет прямого авиасообщения с Грузией).
По данным полиции, 30 сентября гражданин Грузии, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково. Мужчина запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля и уехал на нем. При этом автомобиль протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося остановить злоумышленника. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.
Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила журналистам, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
Гарибашвили: «Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, состояние здоровья голодающего в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили – удовлетворительное.
Глава Кабмина также заявил журналистам, что Саакашвили своей личной банковской картой купил в тюрьме семь упаковок мёда.
«Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда. Это я говорю с полной ответственностью», – сказал Гарибашвили.
Ранее о том, что голодающий Саакашвили начал принимать продукты питания – мед и сок, сообщили в пенитенциарной службе. Врач Саакашвили рассказал, что тот выпил чай с одной ложкой меда, но вернул мед администрации тюрьмы после того, как информация просочилась в СМИ.
Врач также заявил о значительном ухудшении здоровья политика из-за голодовки. Адвокат Саакашвили, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия информацию опроверг.
Масштабная акция с требованием освобождения политика запланирована 14 октября в центре Тбилиси.
Нобелевскую премию по экономике присудили за работы по экономике труда
В Стокгольме объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Половину премии получит канадско-американский акономист Дэвид Кард за "эмпирический вклад в экономику труда". Вторая половина премии разделена между американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом - "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Дэвид Кард - профессор Калифорнийского университета в Беркли. Он известен как исследователь концепции минимальной оплаты труда, а также влияния иммиграции на экономику. На идеи Карда, в частности, опираются сторонники повышения минимальной установленной государством ставки оплаты труда, утверждая, что такое повышение - вопреки распространённому мнению - не приведёт к росту безработицы.
Ангрист - профессор Массачусетского технологического института, Имбенс - профессор Стэнфорда. Их основные труды также связаны с экономикой труда и с эконометрикой.
Нобелевская премия по экономике не предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году – по случаю 300-летия основания банка - с официальным названием премия “памяти Альфреда Нобеля”. Её размер, однако, такой же, как и других Нобелевских премий. Её присуждением завершилась так называемая Нобелевская неделя. В этом году среди лауреатов есть россиянин - это главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира.
Задержанный в Турции россиянин может быть связан с осужденным в Грузии Гуциевым
Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали накануне шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже и подготовке атак на иностранцев.
РИА Новости пишет, что все шестеро задержанных – россияне, выходцы из Чечни.
Ранее представители чеченской диаспоры в Турции заявили, что один из задержанных связан с заказными убийствами. Об этом сайту Кавказ.Реалии рассказал чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов.
«Его зовут Беслан, второе имя - Изнаур. В местном чеченском телеграм-канале Security Turkey про него недавно писали», – заявил Халитов и добавил, что с Бесланом его познакомил Васамбек Боков, арестованный в Грузии за подготовку заказного убийства.
«Боков (настоящее имя – Магомед Гуциев – ред.) в месяц Рамадан пригласил меня к себе домой и там познакомил меня с Бесланом через видеосвязь. Меня удивило, что этот Беслан хвастался знакомством с «Патриотом» (Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чеченской республики – ред.)», – сообщил блогер.
Халитов утверждает, что арестованный в Турции Беслан предлагал деньги за сведения о нем и связан с властями Чечни. Эту информацию подтверждает связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии. Официальных комментариев от правоохранительных органов Турции пока не поступало.
По словам Халитова, ему сообщили, что за его голову предполагаемому киллеру обещали триста тысяч долларов. Блогер выразил готовность сотрудничать с полицией и дать показания.
- Летом 2020 года гендиректор оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния. Он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков действовал по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желал отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
- Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. После этого в СГБ заявили, что настоящее имя мужчины – Магомед Гуциев. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем.
- В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы, признав его виновным по статьям «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «преследование», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «незаконное пересечение государственной границы Грузии».
- Как сообщалось ранее, управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, как минимум у одного из задержанных найден российский паспорт.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
Медведев: контакты с руководством Украины бессмысленны, РФ умеет ждать
Украина является "вассалом" стран Запада, её руководители - несамостоятельные, невежественные и необязательные люди, поэтому вести переговоры с руководством Украины для Москвы "бессмысленно". Такое мнение высказал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности. Статью под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" он опубликовал в газете "Коммерсантъ".
Медведев обрушился с беспрецедентно резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского - не назвав его при этом по имени. Он назвал Зеленского "несчастным" и "вывернутым наизнанку человеком". Прямо намекнув на еврейские корни Зеленского, Медведев выступил с утверждением, что тот "отказался от своей идентичности" и "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", а его деятельность сравнил с ситуацией, "когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС".
Сославшись на недавнюю статью своего начальника, президента Владимира Путина, Медведев заявил, что Украина находится "под прямым иностранным управлением", и, следовательно, России нет смысла иметь с ней дело - "дела нужно вести с сюзереном". При этом, по мнению Медведева, США "ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией". Спустя два предложения, впрочем, Медведев высказывает иную мысль: "Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной".
Также Медведев обвинил руководство Украины в коррупции, упомянув и "офшоры", хотя и удержавшись об упоминания так называемого "Архива Пандоры", в котором содержались данные об офшорных компаниях, связанных с Зеленским (как и с представителями российского руководства).
Завершается статья вопросом "что делать в этой ситуации?" "А ничего" - отвечает Медведев, добавляя, что необходимо "дождаться появления на Украине вменяемого руководства". "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые" - пишет бывший президент.
Медведев не в первый раз пишет статьи о российско-украинских отношениях, причём его предыдущую статью, написанную в конце 2014 года, эксперты трактовали как относительно мягкую.
Из недавнего расследования Русской службы Би-би-си следует, что Медведев постепенно теряет влияние в российском руководстве. Он даже не возглавлял список "Единой России", лидером которой формально является, на выборах в Госдуму. Кремль его статью пока не комментировал.
Пока нет комментариев и украинской стороны.
- Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году, после свержения президента Украины Виктора Януковича, аннексии Россией Крыма и начала конфликта в Донбассе, в котором Россия прямо поддержала сепаратистов. Украина признала Россию "страной-агрессором". При этом дипломатические и экономические отношения между странами сохраняются.
COVID-19 в Грузии: 1530 новых случаев, 23 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 23 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9269.
За сутки в стране выявили 1530 новых случаев коронавируса. Накануне провели 17 711 тестов: PCR-тестов – 6678, экспресс–тестов на антиген – 11 033.
Выздоровели еще 1848 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 635 583, выздоровевших – 602 372.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,64%, за последние 14 дней составляет 6,25%, за неделю – 7,6%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3442 человека, всего в Грузии использовано 1 874 845 вакцин.
Ранее специалисты не исключили начала пятой волны коронавируса в Грузии с текущей недели.
В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников МВД
В отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД самопровозглашенной республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба.
Речь идёт о заместителе министра внутренних дел, командире Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Раще Цвижба и заместителе командира СОБРа Дадыне Чачхалия (*).
По словам Адгура Агрба, следствие ведется по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия, которая предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
Агрба также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и оскорбления представителей власти.
По словам генпрокурора, имеются доказательства и по факту стрельбы из автомата у здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинба.
Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
«Однако с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности», – сказал Агрба.
* Новость обновлена – в парламенте Адгур Агрба заявил, что дело возбуждено в отношении двух заместителей главы МВД.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Голодающий Саакашвили обещает «дотянуть живым» до второго тура местных выборов
Генеральный директор телеканала «Мтавари», адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия опроверг информацию о значительном ухудшении здоровья политика из-за голодовки.
Накануне врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику сложно ходить и немного трудно говорить. Ника Гварамия после сегодняшней встречи с Саакашвили сказал, что не заметил изменений и состояние здоровья заключенного стабильное.
Гварамия ознакомил журналистов с заявлением Саакашвили, в котором экс-президент призывает сторонников сконцентрироваться на втором туре местных выборов, который пройдёт 30 октября.
«Я сделаю все, чтобы даже в условиях голодовки дотянуть живым до 30 октября», – говорится в заявлении Саакашвили.
В эти минуты политика в руставской тюрьме навещают его мать Гиули Аласания и дети – Николоз и Эдуард.
В палате детской больницы в Батуми обрушился подвесной потолок
В одном из отделений Батумской Центральной больницы матери и ребенка обрушился подвесной потолок. В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал.
Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители пациентов вызвали полицию в поликлинику.
Как сообщила Общественному вещателю директор клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена после расследования.
«Подвесной потолок упал. Находились четыре пациента, и ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент не причинил вреда. Дети в безопасности. Часть ушла домой, а часть перевезли в поликлиники района. Приехали из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование», – заявила Тамар Бахтадзе.
В Грузии день траура по погибшим при обрушении дома в Батуми
В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Ранее об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Государственные флаги приспущены сегодня на всех административных зданиях по всей стране.
В Батуми на улице 26 Мая 8 октября около 12:00 обрушилась часть жилого дома. Девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, один пострадал.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Тысячи поляков участвовали в акциях за сохранение Польши в Евросоюзе
В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, протестовали против решения Конституционного судa о приоритете польской конституции над законодательством Евросоюза. Как сообщает "Немецкая волна", в Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади под лозунгами "Мы остаемся!", "Мы – Европа!".
Подобные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и некоторых других городах.
Конституционный суд Польши на днях постановил, что законодательство Польши имеет верховенство над законодательством ЕС. Судьи отметили, что отдельные положения законов Евросоюза противоречат Конституции Польши.
К проведению протестных акций призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас", – написал он в твиттере.
Жертвами отравления алкоголем под Оренбургом стали 34 человека
Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 34, сообщило областное правительство. Из 24 пациентов местных больниц 11 отравившихся находятся в удовлетворительном состоянии, шестеро — ожидают выписки. У двоих отравившихся состояние здоровья - средней тяжести, семеро - в тяжелом состоянии, еще четверо — на искусственной вентиляции лёгких, девять пациентов получают амбулаторное лечение. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание "Коммерсантъ".
В Орске, где приобретался смертельно опасный алкоголь, по улицам передвигаются автомобили с громкоговорителями предупреждая об опасности спиртных напитков не только в пластиковых, но и стеклянных бутылках.
Власти региона организовали продажу продуктовых наборов в обмен на алкогольную продукцию, купленную ранее.
Информация об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем поступила в ночь с 6 на 7 октября. В Орске выявлен пункт производства, розлива и хранения алкогольных напитков, откуда следователи изъяли более 3 тысяч бутылок и оборудование для производства контрафакта.
Заместителю госсекретаря США Нуланд разрешили приехать в Россию
В Москву для переговоров сегодня прибудет заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Чтобы её визит в Россию стал возможным, США исключили из санкционных списков одного россиянина.
О том, что Виктории Нуланд запрещен въезд в Россию, стало известно в 2019 году. Ее внесли в "черный список", составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников, и с тех пор она не могла въезжать на территорию России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" подтвердила, что Нуланд разрешили приехать в Москву в обмен на согласие Вашингтона отменить санкции против ряда российских чиновников. Позже в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Захарова уточнила, что ответ был симметричным - из санкционных списков исключили по одному человеку с каждой стороны. Имени россиянина, которого вывели из-под санкций США, Захарова не назвала.
Ранее "Коммерсантъ" писал, что в обмен на визит Нуланд российский МИД требовал выдачи визы специалисту ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову. Он не мог получить американскую визу с 2019 года.
Российские официальные лица критически относились к деятельности Виктории Нуланд с момента её назначения на пост помощника госсекретаря в 2013 году. Наибольшую известность в России она приобрела после поддержки участников Евромайдана на Украине в 2014 году. Нуланд неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в отношении России. В своей статье, написанной в июне 2020 года, она заявила, что успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона.
Зураб Датунашвили посвятил свою победу на чемпионате мира Михаилу Саакашвили
Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили (87 кг), выступающий за Сербию, стал чемпионом мира на турнире в Норвегии.
Датунашвили победил в финале Кирилла Маскевича из Беларуси, до этого победил российского борца Милада Алирзаева, в четвертьфинале – действующего чемпиона Грузии Лашу Гобадзе, а в полуфинале – датского борца Турпана Бисултанова.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», свою золотую медаль Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
В соцсети Зураб Датунашвили выложил фото, где он с медалью и в поясе чемпиона позирует в майке с надписью «Free Saakashvili».
Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили же требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась «в гнездо коррупции и кумовства».
Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной.
В августе Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
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