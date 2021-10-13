В Абхазии ответили Зурабишвили и заявили, что не нуждаются в деэскалации

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали заявление, сделанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили. На совместной пресс-конференции с президентом Австрии она заявила, что Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) должна получить право передвигаться по территориям Абхазии и Южной Осетии для деэскалации ситуации.

В Сухуми проблему допуска МНЕС в Абхазию назвали «надуманной», добавив, что не испытывают необходимости в деэскалации.

«Грузинские власти и руководители Миссии прекрасно понимают, что в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат МНЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. Не сомневаемся, что об этом осведомлены и представители Австрии, принимающие участие в работе Миссии.

Пытаясь «обосновать» необходимость допуска МНЕС в Абхазию власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить «деэскалации ситуации». Абсурдность подобного заявления очевидна для любого стороннего наблюдателя. В Республике Абхазия соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти. Очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо "деэскалации"», – сказано в заявлении.

В абхазском МИДе считают, что грузинские власти вводят в заблуждение своих западных партнеров и им «следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между двумя странами».

«Не представляется конструктивной и крайне пристрастная позиция европейских друзей Грузии. Рассчитываем, что в подходах к Республике Абхазия возобладает реалистичный курс, основанный на прагматизме и ясном осознании существующих политических реалий», – говорится в заявлении.