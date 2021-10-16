В Пентагоне рассказали детали визита министра обороны США в Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин в эти выходные начнет с Грузии свое турне по странам Европы. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В Тбилиси глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе. Стороны обсудят сотрудничество Грузии и США в области безопасности и вопросы расширения сотрудничества в Черном море. При этом в Пентагоне отмечают, что визит Остина должен «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнуть важность стратегического партнерства США и Грузии в решении проблем региональной и глобальной безопасности».

Из Тбилиси Остин отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Затем министр обороны США продолжит встречи в Бухаресте с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром национальной обороны Николае Чукэ.

Свое турне Остин завершит в Бельгии, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО.

«Министерство обороны неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном черноморском регионе, и секретарь с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы укрепить приверженность Вашингтона безопасной, стабильной и богатой Европе», - подчеркивают в Пентагоне.