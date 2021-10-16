Коронавирус в Абхазии: 160 новых случаев, один – летальный

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 637 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 67 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.