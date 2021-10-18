Коронавирус в Абхазии: 151 новый случай инфицирования, 3 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 505 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.

За два дня в гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента - мужчины 72, 69 и 64 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 96 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 972 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24 817 человек.