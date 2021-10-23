Григол Вашадзе после встречи с Саакашвили: Главное – человечность и дружба

Генеральная инспекция Минюста Грузии начала проверку после того, как экс-президент Михаил Саакашвили из окна тюрьмы поприветствовал участников акции в его поддержку. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Поводом для начала проверки послужило сообщение, согласно которому во время нахождения осужденного Михаила Саакашвили в душевой было разбито оконное стекло. В этой связи, по согласованию с адвокатами на 22 октября назначена беседа с экс-президентом. Юристы не исключают, что за нарушение тюремного устава на Саакашвили могут быть возложены определенные санкции.

«Вместо того, чтобы провести процесс по делу о 7 ноября, вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы провести предварительное заседание по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Саакашвили принял душ, почему во время принятия душа он был у окна и так далее. Все это комично. Гарибашвили так разозлился, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, поэтому начальник пенитенциарной службы навострил уши и приказал принять какие-то меры», - заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.

В четверг Саакашвили из окна тюрьмы приветствовал демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения №12, где он отбывает наказание. Кадры с экс-президентом распространили все грузинские СМИ.

Окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор. По информации Минюста, накануне политик попросил принять душ. Когда сотрудники тюрьмы ждали его у входа в душевую комнату, он «обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав».

Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».

Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 22-й день. Он согласился на прием назначенных врачами лекарств, однако пока отказывается от госпитализации, сообщает агентство «Новости-Грузия».