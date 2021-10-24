Коронавирус в Грузии: 3 436 новых случаев заражения, 43 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 436 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,73%, за последние две недели – 9,06%, а за последнюю неделю – 9,13%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 692 240.

Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 208. В Имерети выявили 729 случаев заражения, в Кахетии – 539, в Самегрело и Земо Сванети – 235, в Квемо Картли – 221, в Шида Картли – 195, в Гурии – 98, в Аджарии – 87, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 68, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 742.

Выздоровели 4 483 человека, их общее число выросло до 630 961.

На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев коронавируса. Из них 6 041 пациент (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 490 больных тяжелое, 309 подключены к аппаратам ИВЛ. 957 граждан (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,4 тысячи.

По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.