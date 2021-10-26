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Каха Каладзе: Уверен, что на завтрашнюю акцию выйдет много людей
«Уверен, что на завтрашнюю акцию выйдет много людей», - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Общественный вещатель Грузии.
«Это будет наша заключительная встреча на протяжении всей избирательной кампании, чтобы я представил Тбилиси мои планы, видения, как я вижу развитие города, какие проекты нам необходимо реализовать для того, чтобы сделать этот город более упорядоченным, чистым, зеленым и здоровым», - заявил Каха Каладзе.
В то же время на вопрос, тратятся ли средства на завтрашнюю акцию, Каха Каладзе заявил, что тратятся определенные средства.
«Когда мы приводим человека, конечно, мы обеспечиваем питание. Это делает партия и это официальные расходы. Вы можете все это увидеть. Проведение акции обходится дешевле, чем «Национальному движению», - заявил Каха Каладзе.
Другие новости дня
Всемирно известного певца Паату Бурчуладзе не впустили в оперный театр Кутаиси
Всемирно известного грузинского оперного певца Паату Бурчуладзе не впустили в здание Кутаисского оперного театра. Такое сообщение распространил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гига Шушания. По его данным, Паата Бурчуладзе, который накануне публично выступил в Кутаиси в поддержку оппозиции, хотел осмотреть театр, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня по поручению мэра Кутаиси двери оперного театра закрыли Паате Бурчуладзе. Это то же самое, если бы Месси приехал осмотреть стадион кутаисского «Торпедо» и его бы не впустили. Я и представить не мог, что они побьют новый рекорд после вчерашней позорной акции сторонников мэра Кутаиси возле тюрьмы в Рустави», - написал Шушания в социальной сети.
О случившемся на своей странице в Facebook сообщил и сам Паата Бурчуладзе. По словам оперной звезды, он пришел в театр, чтобы встретится с музыкантами и представителями администрации, чтобы ознакомить с их проблемами кандидата в мэры от оппозиции Хатию Деканоидзе, однако в театре неожиданно объявили карантин.
«В связи со случившимся из Кутаисского оперного театра мне звонят мои дорогие друзья. Сегодня я хотел, чтобы музыканты и менеджмент театра ознакомили Хатию Деканоидзе со своими проблемами, поэтому мы пришли в театр, зная, что там была назначена репетиция. А там очень странно совпало, что как только стало известно о нашем приходе, неожиданно был объявлен карантин, решено было провести дезинфекцию, и театр закрыли. Почему-то и руководитель театра не захотел со мной встречаться.
Не волнуйтесь, друзья мои, это тоже пройдет, и я обязательно приду к вам, и буду поддерживать вас, как смогу», - пишет Бурчуладзе.
Паате Бурчуладзе через СМИ ответила художественный руководитель Кутаисского оперного театра Ирина Ломинадзе. Согласно ее объяснению, она лично не встретилась с Паатой Бурчуладзе, так как для нее неприемлема та политическая сила, которую он поддерживает. Ломинадзе также отметила, что никто не просил у нее организовать или согласовать встречу Бурчуладзе с труппой театра.
Паата Бурчуладзе приехал в Кутаиси, чтобы поддержать оппозицию на местных выборах. Накануне он выступил с речью на презентации коалиционного городского правительства, которое представила кандидат в мэры от оппозиции, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.
Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от госпитализации в тюремную больницу. В правительстве при этом продолжают настаивать на том, что он может быть помещен в клинику при пенитенциарном учреждении №18 в Тбилиси (т.н. «глданская тюрьма»), сообщает SOVA.
«В любом случае, я откажусь от перевода в глданскую тюрьму», - говорится в обращении Саакашвили, которого после выхода из пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави озвучил его адвокат Ника Гварамия.
По словам экс-президента, он намерен оставаться в руставской тюрьме, «каким бы ни было» состояние его здоровья. «Я предпочитаю оставаться там, где нахожусь сейчас, до тех пор, пока не закончится эта ситуация – или моя смерть, или моя свобода», - заявил Саакашвили.
Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что в случае необходимости экс-президент может быть помещен в больницу при «глданской тюрьме». В свою очередь адвокаты говорят, что в указанной больнице нет необходимых аппаратов МРТ и компьютерной томографии. Они требуют госпитализировать Саакашвили в одну из мультифункциональных клиник гражданского сектора.
Третий президент Грузии был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 26 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.
При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку называют «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».
В отношении Саакашвили в тюрьме ввели новые ограничения – депутат
По информации исполнительного секретаря партии «Единое национальное движение», депутата Кобы Накопия, администрация Руставской тюрьмы №12 провела ремонт и затемнила окна на этаже Михаила Саакашвили, чтобы сторонники не могли видеть экс-президента с улицы.
Вместе с тем, как отметил Накопия в беседе с журналистами, всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить из тюрьмы письма Саакашвили, пишет «Интерпрессньюс».
По мнению Накопия, представители правящей «Грузинской мечты» уже боятся писем, написанных Саакашвили, поэтому, допустив его перевод в гражданскую больницу, «они впадут в панику».
«Всем известно, что Михаилу Саакашвили не разрешают осуществлять телефонные звонки, и они боятся его голоса. Все окна затемнили, покрасили и закрыли так, чтобы с улицы его не увидел ни один сторонник. За один день они провели ремонт. А теперь всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить его письма… Понятно, что они боятся его голоса и отложили процессы, чтобы люди не увидели его. Он сам иногда шутит над своей каллиграфией, и сейчас правящая «Грузинская мечта» боится уже и писем, написанных его рукой. Представьте, в какой они будут панике, если допустят его перевода в гражданскую больницу», – отметил Коба Накопия.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
DW: Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили
Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника, сообщил корреспондент DW из зала суда.
Как пишет издание, в конце июля свидетель – 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр – уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним – его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет тому назад.
Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду – якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.
Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.
По сведениям портала The Insider, «Вадим Соколов» – на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.
Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов – были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.
В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены Минюстом РФ в список «иностранных агентов». Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск, пишет DW.
Алиев и Эрдоган заложили фундамент дороги «в рамках Зангезурского коридора»
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз–Джабраил–Зангилан–Агбенд, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
«Алиев и Эрдоган сначала в Физулинском районе Азербайджана ознакомились с ходом строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Затем лидеры двух стран заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд в рамках Зангезурского коридора», – отмечается в информации.
Как пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан», автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии.
«Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», – говорится в сообщении.
Сегодня Алиев и Эрдоган также открыли международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны в прошлом году.
Заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре прошлого года после войны в Карабахе, предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.
Баку и Анкара в этом контексте постоянно говорят о «Зангезурском коридоре», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией через Сюникскую область Армении.
Ильхам Алиев в контексте «Зангезурского коридора» часто указывает даже на территориальные претензии Азербайджана.
«Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад», – сказал он в апреле текущего года.
«Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли», – заявил Алиев, выступая на военном параде в Баку в декабре прошлого года.
Армянская сторона заявления Азербайджана о «Зангезурском коридоре» опровергает, отмечая, что коридора нет, а речь идёт лишь о региональной транспортной разблокировке.
В Армении новый рекорд смертей от ковида: за сутки скончались 57 человек
В Армении за прошедшие сутки зарегистрирован новый рекорд смертности от ковида.
Согласно Министерству здравоохранения, от коронавирусной инфекции скончались 57 пациентов. Еще два пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.
Согласно тому же источнику, за сутки было выявлено 1517 новых случаев коронавируса, выздоровели 1050 человек.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 298 тысяч случаев коронавируса. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, составило 6,112. Еще 1263 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.
Как пишет Радио Азатутюн, за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе от коронавируса скончались два пациента.
Нерабочие дни установлены в Южной Осетии с 1 по 7 ноября
В Южной Осетии с 1 по 7 ноября установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
Сообщается, что решение принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции».
Нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы. Органам государственной власти, иным органам и организациям предписано определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.
В Южной Осетии – вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели строгие ковид-ограничения.
За время пандемии выявлено 8387 случаев коронавируса, 6150 человек выздоровели, 137 скончались. За минувшие сутки подтверждено еще 100 новых случаев заражения.
Цукерберг: расследование о проблемах Facebook – клевета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал расследование американских СМИ о работе компании. Он сказал, что это "скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину".
Накануне американские СМИ опубликовали ряд материалов под общим названием "Досье Facebook", основанных на интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хаген и слитых ею внутренних документах.
Вот что стало известно из полученных данных:
- Соцсеть удаляет лишь 5% высказываний, разжигающих ненависть. В 2020 году Марк Цукерберг заявил в Конгрессе, что удаляется 94% подобной информации.
- В 2020 году Марк Цукерберг лично принял решение цензурировать публикации местной оппозиции Вьетнама. Этого требовала правящая Коммунистическая партия. Вьетнам – один из самых прибыльных азиатских рынков компании, работа Facebook здесь приносит 1 млрд долларов в год. В США Цукерберг активно проявляет себя как поборник свободы слова.
- Перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Сразу после инструменты были отключены, хотя в соцсети продолжали распространяться слухи о фальсификациях на выборах и посты с подстрекательством к насилию.
- В Facebook есть VIP-пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента. Более того, некоторые руководители соцсети могут единолично решать, нарушил ли тот или иной пользователь (например, политик или знаменитость) правила Facebook.
Бывшая сотрудница Фрэнсис Хаген считает, что, управляя компанией, Цукерберг больше думает о прибыли, а не о людях. В итоге под угрозой оказывается безопасность пользователей.
На что основатель Facebook заявил: "Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента, или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка. Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса".
Суд в Амстердаме постановил вернуть золото скифов из крымских музеев Украине
Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым. О решении передаёт общественное телевидение Нидерландов.
Конфликт вокруг экспонатов выставки "Крым - золото и тайны Черного моря", которая проходила в Нидерландах, длится с 2014 года. Украинское правительство передало принадлежащие крымским музеям экспонаты выставки скифского золота в распоряжение министерства культуры и киевского Музея истории Украины и потребовало вернуть их на Украину.
Крымские музеи настаивали, что согласно соглашению о проведении выставки, золото должно вернуться на территорию аннексированного Россией полуострова.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло почти что пять лет, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
Японская принцесса потеряла статус из-за замужества с простолюдином
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Из-за этого она лишилась своего титула и статуса члена императорской семьи, сообщает газета "Никкэй".
Мако – племянница императора Нарухито. С Комуро она познакомилась в университете в 2012 году. О помолвке пара сообщила спустя пять лет. Но тогда Мако и Комуро отложили свадьбу из-за скандала: оказалось, что у матери жениха есть долг в 4 млн йен (34 тыс долларов).
В августе 2018 Комуро уехал в США: он поступил в юридическую школу Фордхэмского университета. Вернулся жених на прошлой неделе.
Регистрация брака прошла без пышных церемоний и банкета. Мако отказалось от положенной ей, как принцессе, компенсации 153 млн йен (1,35 млн долларов) для проведения торжественной свадьбы. ВВС News отмечает, что она стала первой принцессой, которая пренебрегла традициями.
После церемонии молодожены впервые за четыре года предстали перед прессой. Они произнесли вступительную речь и раздали письменные ответы на пять выбранных вопросов от СМИ.
Журналисты отмечают, что принцесса могла отказаться от устных ответов из-за психического расстройства: она очень тяжело переживала скандал, связанный с долгом свекрови. Пару регулярно критикуют в таблоидах, на ток-шоу и в социальных сетях.
Родители Мако – наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико – заявили, что выбор их старшей дочери стал "беспрецедентным случаем для императорской семьи", добавив, что надеются, Мако будет счастлива в браке.
Поскольку у членов японской императорской семьи нет паспорта, Мако должна подать заявление на получение документов. После этого предполагается, что пара переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.
- По японским законам, выходя замуж за простолюдина, статуса член императорского дома лишаются лишь принцессы, от принцев такого не требуется.
Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны в прошлом году.
На торжественной церемонии открытия президентам вручили символические ключи от Физулинского аэропорта.
Ильхам Алиев дал указание о строительстве в Физули аэропорта в январе 2021 года и заложил первый камень в основание здания. Срок на строительство был отведен всего полгода. Первый тестовый полет в аэропорт был осуществлен уже 22 августа.
Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 тысячи метров, а ширина – 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани составляет 200 пассажиров в час.
Распоряжением премьер-министра Азербайджана Али Асадова от 16 октября аэропорту Физули присвоен статус международного, информация об этом была направлена в соответствующие международные организации. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила аэропорт в список международных аэропортов с кодом FZL.
Физули – небольшой город, где на момент развала СССР жили порядка 17 тысяч человек. Он перешел под контроль Азербайджана 17 октября 2020 года, а в ноябре того же года в город приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев и лично установил флаг Азербайджана на территории бывшего военного городка армянских сил.
Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), контролировавшей город с 1993 по 2020 год, он назывался Варанда и входил в состав Гадрутского района НКР.
В рамках визита Эрдогана в Азербайджан, лидеры двух стран президенты также примут участие в церемонии закладки фундамента «Умного агропарка» в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции. Кроме того, в присутствии лидеров двух стран будет дан старт работам по прокладке дорог Ахметбейли–Горадиз–Миндживан–Агбенд и Ахметбейли–Физули–Шуша.
Умер первый демократически избранный президент Южной Кореи
Сериал «Игра в кальмара» — большая аллюзия на проект умершего президента
Первый избранный на свободных выборах президент Южной Кореи Ро Дэ У умер на 89 году жизни в госпитале в Сеуле. Он официально извинялся за личную коррупцию в эфире национального телевидения, и был приговорён к 25 годам тюрьмы за взятки и участие в военном перевороте. О его смерти сообщает агентство "Рёнхап".
Ро — кадровый военный, участник войны в Корее 1953 года и Вьетнамской войны. Он дослужился до звания генерала и принял участие в военном перевороте 1979 года, организованным его старым другом и однокашником Чон Ду Хваном.
Он участвовал в подавлении протестов в Кванджу в 1980 году, при которых погибли не меньше 165 человек, занимал посты государственного министра и министра национальной безопасности и военных отношений. Правивший страной Чон назвал его своим преемником. Однако перед передачей власти Ро, на фоне массовых протестов, руководил демократическими преобразованиями в стране, разрешив свободные прямые президентские выборы, с допуском к ним оппозиции.
На первых выборах явка составила 89 процентов, Ро победил на них, набрав чуть меньше 36 процентов голосов. На своём он добился вступления Южной Кореи в ООН в 1991 году, подписал соглашение о ненападении с КНДР и установил дипломатические отношения с Советским Союзом и Китаем.
Президент отвечал за организацию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года и официально объявил об их открытии. Строительство многих объектов на играх вели заключённые трудовых лагерей, в которые власти насильно заключали бездомных и алкоголиков. Сотни из них погибли. Аллюзии на эти события содержатся в популярном корейском сериале "Игра в кальмара" (по-русски об этом можно прочитать здесь). Он не принимал участия в следующих выборах.
Вскоре после отставки Ро со слезами на глазах извинился за участие в коррупционных схемах. За время президентства он успел скопить на своих счетах 654 миллиона долларов, — рассказывает Reuters. За это, за переворот 1979 года и за убийство демонстрантов в Кванжу он был приговорён к 22 с половиной годам тюрьмы. Его предшественник Чон был приговорён к смертной казни. Обоих из них помиловали и освободили в 1997 году.
- С 1980 года четыре политика из восьми занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.
СМИ: Армения и Азербайджан могут подписать в Москве новые документы
В Армении активно обсуждают слухи, циркулирующие в местных и российских СМИ, о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашинян–Алиев–Путин, в ходе которой стороны подпишут новые документы.
По информации издания «Алик Медиа», 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут два новых документа при посредничестве и участии президента России Владимира Путина.
«Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армения-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 1920-х годов», – сообщило СМИ, добавив, что второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе.
Премьер-министр Никол Пашинян накануне на обсуждении проекта бюджета на 2022 год в Национальном собрании выступил с объемной речью. При этом он не ответил на вопросы депутатов и покинул парламент через недоступную для журналистов зону, пишет Радио Азатутюн.
Его пресс-секретарь также отказалась от комментариев. Мане Геворкян сослалась на субботнее заявление МИД о том, что встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется, но обсуждаются предложения о различных встречах.
На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у депутатов информация о том, какие договоренности были достигнуты в ходе последней трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, депутат правящей фракции Грачья Акопян ответил: «У меня нет информации, потому что Мгер Григорян встречался во время последнего заседания нашей фракции или за день до этого. А после этого у нас пока не было возможности встретиться и обсудить этот вопрос, так что на данный момент у меня нет информации».
А на вопрос, не беспокоит ли его то, что правительство может подписать документ подобного масштаба без предоставления информации депутатам, Грачья Акопян ответил: «Не беспокоит, потому что мы постоянно задаем свои вопросы членам правительства и получаем ответы на волнующие нас вопросы, и до сих пор нас удовлетворяли ответы на эти вопросы, потому что согласно данным нам ответам у нас нет причин для беспокойства. Мы ждем содержания документа, которое нам представит правительство. Я не хочу комментировать то, что в данный момент представляют другие СМИ, СМИ других стран».
Оппозиционеры о возможном документе узнали из прессы. В отличие от провластных депутатов, их эти публикации обеспокоили. Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян говорит, что они не будут ждать официальных сообщений и пойдут по пути не критики постфактум, а предотвращения.
«Даже если идет какой-то переговорный процесс, он должен быть открытым или, по крайней мере, проходить с привлечением основных политических игроков, основных фигур в обществе и диаспоре. Власть не может продолжать свой тайный образ действий», – подчеркнул Минасян.
Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» говорит, что из открытых источников они изучили карты периода с 1920-х годов до распада Советского Союза. Оппозиционный депутат утверждает, что поспешность опасна для армянской стороны и здесь нужен глубокий профессиональный анализ.
«Одно дело – название, как называется или какую цель имеет условный документ о мире, другое дело – что включено в его содержание. Поэтому наша главная задача – в результате обсуждений понять на самом деле подход власти, какими принципами она руководствуется и какие расчеты лежат в их основе», – сказал Абраамян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- В январе текущего года Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии транспортных связей в Карабахе.
В Грузии выявили поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты
Несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ПЦР-тестов были пресечены в Тбилиси и Имерети. К ответственности привлечены девять человек, один из обвиняемых задержан. Об этом сегодня сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», следствие установило, что мошенники заключили сделку с туристической компанией и изготовляли поддельные ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-тестов для граждан, выезжающих за границу. Услуга стоила 70 евро.
В результате следственных действий были изъяты поддельные документы и печати, а также компьютерная техника, использованная для их изготовления.
Следствие ведется по статье 362 Уголовного кодекса Грузии — изготовление или использование поддельного документа, печати, штампа или бланка. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
В августе текущего года по обвинению в изготовлении поддельных справок о вакцинации в Грузии задержали 7 человек.
COVID-19 в Грузии: 4762 новых случая, 43 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 43 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9831.
За сутки в стране выявили 4762 новых случая коронавируса. Накануне провели 48 090 тестов: PCR-тестов – 12 443, экспресс–тестов на антиген – 35 647.
Выздоровели еще 3953 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 698 944, выздоровевших – 639 564.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,9%, за последние 14 дней составляет 9,05%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4927 человек, всего в Грузии использовано 1 955 943 вакцины.
Молдова впервые подписала контракт на закупку газа не с «Газпромом»
Молдавская госкомпания Energocom на фоне отсутствия договоренностей с российским "Газпромом" подписала контракт на поставку в Молдову одного миллиона кубометров газа с польской госкомпанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.
Это первая в истории страны закупка газа из альтернативных "Газпрому" источников. По какой цене Кишинев договорился покупать газ, не уточняется, пишет Настоящее время.
"Пробная закупка проводится, чтобы протестировать возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа", – говорится в сообщении правительства Молдовы.
Как сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, переговоры представителей Молдовы с "Газпромом" продолжаются. Они рассчитывают заключить с российской компанией договор на долгосрочные поставки. По словам министра, в Energocom поступили предложения о поставках газа из семи компаний.
Контракт на поставки газа между Россией и Молдовой был заключен еще в середине 2000-х и с тех пор неоднократно продлевался. Он истекает в ноябре. Недавние переговоры между Россией и Молдовой по поставкам газа закончились безрезультатно. Москва предложила скидку размером 25% при условии оплаты долга за газ в размере 709 миллионов долларов. Кишинев не согласен на такие условия. "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг.
22 октября в Молдове на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. "Молдовагаз" обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.
Сейчас цена российского газа для Молдовы составляет 790 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в прошлом году страна платила за аналогичный объем около 150 долларов.
Бывший саудовский разведчик обвинил крон-принца в подготовке убийства
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, возможно, намеревался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России. Такое предположение высказал высокопоставленный саудовский разведчик американскому каналу Си-би-эс.
Саад аль-Джабри был ключевой фигурой саудовской разведки. Он дал интервью программе "60 минут" на канале Си-би-эс, в котором заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын короля Салмана и фактический правитель Саудовской Аравии, - "психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке. По словам Джабри, "принц представляет угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты".
Как пишет "Би-би-си", пару лет назад Джабри бежал в Канаду. В прошлом году он подал в федеральный суд США гражданский иск против Мухаммеда ибн Салмана, обвинив его в попытке покушения на свою жизнь. Ибн Салман тогда отверг все обвинения, как отвергал и обвинения в причастности к убийству журналиста-диссидента Джамала Хашогги.
Несколько саудовских органов занимаются расследованием обвинений в адрес Джабри в коррупции, а канадский судья распорядился заморозить его активы "в связи с явными свидетельствами мошенничества".
В марте 2020 года власти Саудовской Аравии задержали сына Джабри, Омара и его дочь Сару. Правозащитники расценили эти действия как попытку вынудить его вернуться в Саудовскую Аравию. В конце прошлого года посе подачи бывшим разведчиком иска против наследного принца, саудовский суд приговорил его сына и дочь к девяти и шести с половиной годам тюрьмы, обвинив в отмывании денег и "попытке покинуть страну". Апелляционный суд в ходе тайного заседания, на котором обвиняемые не присутствовали, оставил приговор в силе.
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Советник Байдена: газ может стать политическим инструментом для РФ
Россия близка к использованию природного газа как политического инструмента, если она в самом деле обладает возможностью увеличить его экспорт в Европу, но отказывается это сделать, предупредил в понедельник советник президента США по вопросам глобальной энергетической безопасности Эмос Хоштейн.
"Мы приближаемся к этой точке, если у России действительно есть газ для поставок, но она начнет поставки только при условии выполнения совершенно не имеющих отношения к этому требований", - заявил Эмос Хоштейн. По его словам, резкий взлет цен природного газа в Европе был вызван не только специфическими для Европы условиями, но и резким ростом спроса на природный газ в Китае, где резко упала выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях из-за засухи. В данной ситуации единственным поставщиком, который может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, является Россия, и она должна быстро увеличить поставки газа через существующие газопроводы, настаивает советник президента США.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова увеличить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-2". Однако эксплуатация газопровода может начаться только после его сертификации специализированными структурами Евросоюза. Этот процесс может занять около полугода. Европа не должна отказаться в ситуации когда ей придется отменить ограничения, пренебречь законными процедурами ради разрешения кризиса, который разрешим другими способами, заявил Эмос Хоштейн.
Цена природного газа в Европе возросла за год в шесть раз. Главной причиной, по словам международных экспертов, является резкий рост потребления газа в Китае, куда сейчас направляются большие объемы сжиженного газа, экспортируемого из США. Россия является самым большим поставщиком природного газа в Европу. На нее приходится около 35 процентов потребляемого на континенте природного газа.
Президент Турции отменил решение о высылке послов 10 стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения выслать из страны послов десяти западных государств. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре, подчеркнув, что послы "пошли на попятный" и "впредь будут осторожными в заявлениях".
Ранее в тот же день посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США распространили в твиттре заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.
23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган дал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных государств после того, как они выступили с призывом освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого правозащитника и филантропа Османа Кавалу.
Турция – член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с её собственной территории. "Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? " – сказал он, выступая на митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 683 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 202 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: три женщины - 80, 73 и 74 лет, а также мужчина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 90 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1941 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26 313 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Жителя Петербурга, воевавшего за «ДНР», приговорили к 22 годам колонии
Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из «радикальных взглядов» и «неприязни к сотрудникам правоохранительных органов». По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.
В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.
СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей его жертвами стали свыше тринадцати тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
На акции у здания тюрьмы в Рустави требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже»
У здания тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня вечером началась акция протеста – несколько десятков человек требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже».
Все участники акции прибыли прямо к тюрьме на автобусе из Кутаиси. При этом они утверждают, что акция была спонтанной и все они, или члены их семей, являются «жертвами режима Саакашвили», передает агентство «Новости-Грузия».
У участников акции нет с собой плакатов, на месте установлен только микрофон. Прибывшие неохотно отвечали и на вопросы журналистов оппозиционных СМИ, ограничиваясь, в основном, нецензурной бранью в адрес экс-президента. Многие скрывали лица от телекамер.
Один из участников акции, пожилой мужчина, заявил в микрофон, что предлагает экс-президенту «выйти и попросить прощения у народа за все совершенные им преступления». По его словам, «грузинский народ мудрый, и, скорее всего, простит Саакашвили».
Высказывания других участников акции также не отличались последовательностью:
- «Я хочу призвать кутаисцев проголосовать [на выборах мэра] за порядочных людей. Когда власть была в их руках, страна развалилась, рождаемость упала … и еще у них претензии на что-то? Мое требование – пусть они угомонятся».
- «Пусть этого сатану выпустят из тюрьмы и мы спросим с него, пусть его пустят к нам, мы с ним разберемся… Те, кто его поддерживают, даже если это будет мой родственник, я его в дом не впущу, потому что они неправильно воспитаны. Нам все это надоело. Люди должны быть благодарны Бидзине».
- «Наше главное требование, чтобы этих грязных людей [сторонников Саакашвили] выгнали из страны, этого Гварамия, других сектантов… Рядом с Саакашвили должны сидеть Бокерия, Мелия … Они хотят, чтобы в Грузии были «голубые», а нас это не устраивает».
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в эфире своей передачи «Главные акценты» предположил, что для участия в акции возле тюрьмы власти доставили из Кутаиси участников «метадоновой программы», то есть людей с наркотической зависимостью.
В Набережных Челнах в пятиэтажном доме произошел взрыв
Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет, состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами, сообщает МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире на четвертом или пятом этаже. Разрушены шесть квартир на двух последних этажа, разлетевшиеся осколки также повредили соседние строения и припаркованные рядом машины. Жильцов пострадавшего дома расселяют.
Следственный комитет возбудил дело об об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«Нам пришлось продать дочь»: массовый голод в Афганистане
Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, – предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, около 22,8 млн человек (это половина населения Афганистана) уже сталкивается с острой нехваткой продуктов, 3,2 млн из них – это дети.
Корреспонденты BBC нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.
«У нас в доме нет ни муки, ни масло. Мы были вынуждены это сделать», – рассказал отец семейства.
Девочку продали за 500 долларов, сообщает BBC. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, ее отдадут покупателю. Он обещал женить ее на своем сыне. Но гарантий, что это правда, нет.
По словам корреспондентов BBC, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. «В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. – Дело близится к катастрофе».
В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение «Талибан» (объявлено в России террористическим и запрещено). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.
Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40% ВВП.
В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.
В сентября на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но ВПП сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это «капля в море».
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