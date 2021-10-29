«Мтавари» разрывает контракт с Ipsos. Проведение экзитполов под угрозой

Телеканал «Мтавари» разрывает контракт с международной компанией Ipsos и планирует начать с ней арбитражное разбирательство. Об этом сообщил гендиректор канала Ника Гварамия.

Причина – исследование, результаты которого были опубликованы за несколько дней до выборов.

В эфире «Мтавари» 27 октября было объявлено, что по итогам соцопроса Ipsos в Зугдиди лидирует кандидат от оппозиционного «Национального движения» Анзор Мелия (54,7%), а у кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Цоцерия — 45,3%.

Оказалось, что эти данные радикально отличаются от цифр, опубликованных на сайте Ipsos – там у Цоцерия 51%, а у Мелия – 49%. «Грузинская мечта» на специальном брифинге обвинила оппонентов в подтасовке и лжи.

По словам Ники Гварамия, совершенно шокирующим является то, что телекомпания получает информацию о позиции основного партнера (Ipsos) с брифинга «Грузинской мечты». Он отметил, что «Мтавари» проинформирует все партнерские телекомпании, международные СМИ и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами Ipsos в стране, о «ненадежности, нечестности и предполагаемой причастности Ipsos к коррупционным сделкам».

Отметим, что завтра компания Ipsos должна была провести экзитполы по заказу телекомпании «Мтавари». Теперь Ника Гварамия говорит, что канал ищет альтернативу.

«Интенсивно работаем над тем, чтобы завтра, в день выборов мы смогли бы провести экзитполы», – заявил Гварамия.