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Коронавирус в Абхазии: 110 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 488 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 75 и 73 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 103 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 448 человек. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26 512 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса, скончались 42 пациента
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 2624 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 55 815 тестов, в том числе 31 603 - с экспресс-тестом на антигены и 24 212 - с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 8,26%, за последние 14 дней - 8,96%, за последние 7 дней - 8,82%.
Всего в Грузии выявлено 715 865 случаев заражения коронавирусом, из которых 655 129 человек выздоровели и 10 003 человека скончались.
Вакцинацию прошли 1 974 521 человек, при этом 4 151 вакцинированы за день.
46 человек находятся в режиме карантина, 6 377 человек - под наблюдением в стационаре, 1086 человек - в ковид-гостинице.
При этом 27 октября в Грузии было выявлено 3965 новых случаев коронавируса, 4627 пациентов выздоровели, 45 умерли.
Каха Каладзе проголосовал за себя на выборах мэра Тбилиси
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, повторно баллотирующийся на пост от правящей «Грузинской мечты», во втором туре муниципальных выборов проголосовал за самого себя, заявив, что тем самым поддержал развитие. Об этом он сообщил журналистам, покидая 64-й избирательный участок в тбилисском районе Сабуртало, передает агентство «Новости-Грузия».
«Разумеется, я обвел Каху Каладзе, 41-й номер, чтобы в столице продолжилась реконструкция и развитие, начатые в 2017 году. Никто и ничто не остановит это развитие. Это то, что больше всего нужно этому городу. В последние годы мы реализовали много важных проектов в столице, сделали конкретные шаги по всем направлениям, - реформы, новшества. Все это обязательно будет продолжено», - заявил Каладзе.
Действующий мэр Тбилиси призвал к активности граждан Грузии. Он подчеркнул, что надеется на победу кандидатов партии власти во всех муниципалитетах.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
Георгий Гахария: Это были худшие выборы за последние 9 лет
Экс-премьер Грузии и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария проголосовал в рамках второго тура выборов в органы местного самоуправления, сообщает SOVA.
По словам Гахария, который выбыл из избирательной гонки по итогам первого тура, голосование в этом году не было ни свободным, ни справедливым.
«Я уверен, что это были худшие выборы за последние 9 лет. Если мы все не задумаемся о выборах, прежде всего, о роли денег, роли административного ресурса и политически нейтральной части общества, выборы могут потерять смысл. Как вы знаете, я должен был выполнить свой гражданский долг, я выполнил его и проголосовал за Грузию», - отметил Гахария и добавил, что в этот раз решил не выбирать между двумя плохими вариантами.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
МИД РФ: Вашингтон потребовал высылки 55 российских дипломатов
США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что «это по сути означает высылку».
По словам Марии Захаровой, с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. Она отметила, что высылка дипломатов усугубит обстановку на дипломатическом «фронте».
- 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, среди которых была высылка из Вашингтона 10 российских дипломатов. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдворит 10 дипломатов США в ответ на меры Вашингтона.
- В начале августа США попросили уехать российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз. По словам посла России в США Анатолия Антонова, речь шла о 24 дипломатах.
Четверых крымских татар осудили в России по делу «Хизб ут‑Тахрир»
Суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил четверых крымских татар из Бахчисарая к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима по делу запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Крым.Реалии.
Их признали виновными «приготовлении к насильственному захвату власти», а также «в участии в террористической организации». Сейтумеру Сейтумерову назначили 17 лет лишения свободы. Его также признали виновным в руководстве отделением террористической организации. Его брата Османа Сейтумерова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их дяде Рустему Сейтмеметову назначили 13 лет лишения свободы. Амет Сулейманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты осужденных сообщили, что будут подаваться апелляционные жалобы на приговор.
Ранее правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом России в список «иностранных агентов») признал братьев Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова политзаключенными.
- «Хизб ут-Тахрир» – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.
- В 2003 году Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил ее деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. Украинские власти деятельность организации не запрещали.
Разведка США не смогла определить источник вируса, вызвавшего COVID-19
Американские разведслужбы неспособны определить источник коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете американской разведки, рассекреченном в пятницу.
Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным-носителем вируса. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников института вирусологии в Ухани, несколько сотрудников которого осенью 2019 года перенесли пневмонию. Обе версии основываются на косвенных данных, прямых свидетельств, указывающих не источник вируса, не было обнаружено отчасти из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию.
Общий вывод отчета, подготовленного американской разведкой по указанию президента США Джо Байдена был обнародован в августе. В рассекреченном документе содержатся несколько неизвестных прежде деталей. Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия, большинство пришло к выводу, что он не был генетически модифицирован.
В отчете говорится о том, что в уханьском институте проводились опыты по скрещиванию коронавирусов, но возможностей установить природу коронавируса, вызвавшего COVID-19, нет. К выводу о природном происхождении с «низкой долей уверенности» пришли четыре американские разведслужбы. Вывод о лабораторном происхождении со «средней долей уверенности» сделала одна из разведслужб.
Специалисты подчеркивают, что поиск оригинального носителя новых вирусов обычно занимает долгое время. Например, лишь в 2017 году было установлено, что источником коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в юго-восточной Азии в 2002 году были летучие мыши, обитающие в пещере в провинции Юньнань.
ТВ «Мтавари» обещает денежные вознаграждения за информацию о нарушении на выборах
Оппозиционный телеканал «Мтавари» обещает денежное вознаграждение гражданам, которые предоставят информацию о нарушениях, зафиксированных в ходе второго тура муниципальных выборов. Об этом говорится в заявлении на странице телеканала в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
«Любой человек, который предоставит нам информацию о существенном нарушении и видео-доказательства, получит от «Мтавари» 1 тысячу лари (317 долларов). Примите участие в борьбе с фальсификациями», - сказано в заявлении.
Заинтересованные лица могут связаться с «Мтавари», отправив сообщение на Facebook.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах на одном из участков в Мтацминдском районе
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов в органы местного самоуправления на одном из избирательных участков в Мтацминдинском районе.
Бидзина Иванишвили пришел голосовать вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе.
Основатель «Грузинской мечты» не сделал комментариев для СМИ.
- В Грузии сегодня проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
- Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».
В Грузии проходит второй тур муниципальных выборов
В Грузии сегодня, 30 октября, проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирают мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах.
Как в случае депутатов сакребуло, так и в случае мэров выбор будет ограничен двумя кандидатами, которые стали лидерами по итогам первого тура. Практически во всех случаях за должности конкурируют представители правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».
Процесс голосования начался в 8 утра и завершится в 20:00.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Тбилиси – 1 002 900, а наименьшее в Тианети – 10 855. Выборы будут действительны при любой явке.
Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Следить за ходом выборов будут около 35,2 тысяч наблюдателей от местных организаций, 1,1 тысячи международных наблюдателей, а также более 5,3 тысяч представителей избирательных субъектов. Освещают день голосования 3,7 тысячи журналистов от 119 СМИ.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заверила, что, как и во время первого тура, будут строго соблюдаться правила безопасности, связанные с распространением коронавируса.
Подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 20:00. На 1 750 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей превышает 300, будет осуществляться видеосъемка процесса. После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК. Когда на сайт Центризбиркома будет загружено достаточно протоколов, начнется публикация результатов.
В Минюсте допустили, что Саакашвили доставят из тюрьмы в больницу на вертолете
В случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет. Об этом сегодня заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждают, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
«Мы видим, что речь идет о возможном тяжком преступлении, и смело можем сказать, что мы готовы к любому сценарию 24 часа в сутки. В том числе, если будет необходимо, мы используем вертолет для безопасной перевозки заключенного», - сказал Брегадзе.
По информации главы Минюста, в настоящее время необходимости госпитализации Саакашвили нет. Более того, Брегадзе утверждает, что Саакашвили продолжает лечение.
«Его жизненные параметры в норме… Мы делаем максимально возможное, чтобы состояние здоровья заключенного было стабильным», - отметил он.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касались должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сразу после помещения в тюрьму Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. От пищи политик отказывается уже 29 дней. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Между тем власти в случае необходимости согласны перевести Саакашвили в госпиталь глданской тюрьмы.
Российский банкир Олег Тиньков выплатил 509 миллионов долларов властям США
Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между российским банкиром Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Бизнесмен выплатил американскому бюджету 509 миллионов долларов невыплаченных налогов и штрафа. Вся сумма уже была переведена, - передает корреспондент РБК, наблюдавший за заседанием суда.
Тиньков на год останется под судебным надзором. По словам судьи, хотя миллиардер виновен в финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым, так как бизнесмен мог умереть в тюрьме из-за лейкемии, от которой он проходил курс лечения. Сам банкир в заявлении, переданном по итогам заседания, заявил, что считает урегулирование вопроса гуманным и сожалеет о случившемся.
53-летний Тиньков - один из самых известных бизнесменов в России. Он основатель Тинькофф Банка, и занимает 32 место в списке богатейших людей страны по версии журнала Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось изданием в 4,7 миллиарда долларов. Он 17 лет был гражданином США, но перед выходом основанного им банка на биржу вышел из гражданства.
Перед отказом от гражданства американцы должны заплатить налог. Налоговые органы установили, что бизнесмен занизил свое состояние, когда это делал. Ему грозило заключение в тюрьме на срок до шести лет.
- В ходе рассмотрения дела шансы на Тинькова на выживание от лейкемии оценивались в 30-40 процентов в первый год, 30-35 процентов в течение двух лет и 10-30 процентов в течение пяти лет, - заявил судья.
- Тиньков и его семья создали в России благотворительный фонд помощи в борьбе с лейкемией. Фонд займется обучением врачей и среднего медицинского персонала гематологических отделений российских больниц. Бизнесмен сообщил, что позднее планирует строить гематологические центры в регионах, если у него на этой «останутся силы и средства».
Каждый пятый россиянин допустил использование пыток против заключенных
Каждый пятый россиянин допускает использование пыток против заключенных, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. 11 процентов заявили, что можно пытать людей в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных. Еще 9 процентов думают, что пытать можно осужденных за тяжкие насильственные преступления.
Опрос «Левады”« признанной российскими властями так называемым иностранным агентом, проводился вскоре после новых сообщений о пытках в российских колониях. В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи с пытками заключенных, которые лечились в туберкулезной больнице ФСИН и содержались в колониях в Белгородской области и на Камчатке. Только 66 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.
Процент граждан, неприемлющих пытки, за два года вырос. В 2019 году опрос «Левады» показывал, что только около 60 процентов россиянин считают пытки недопустимыми. В 2018 году таких было 57 процентов.
Тогда каждый десятый опрошенный сказал, что сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. Однако почти 40 процентов заявили, что считают, что борьба с издевательствами может снизить раскрываемость преступлений.
Грузинский банк TBC предупредил клиентов о новой мошеннической схеме
Один из крупнейших коммерческих банков Грузии – TBC bank, предупредил клиентов о новой схеме, используемой мошенниками для получения доступа к личным счетам граждан.
Как сообщается, киберпреступники связываются с гражданами от имени разных коммерческих банков, нередко – с контактных номеров этих банков. Мошенники представляются сотрудниками финансового учреждения, выведывая личные данные. При этом беседу мошенники ведут на русском языке.
Банк призывает граждан быть внимательнее и не делиться своими личными данными с третьими лицами.
В TBC bank добавляют, что о случаях мошенничества уже уведомлена полиция. Одновременно телекоммуникационные сети попросили пресечь факты, когда злоумышленники звонят их с телефонных номеров банков.
В 2020 году количество киберпреступлений, зарегистрированных МВД Грузии, возросло на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника, сообщает агентство «Новости-Грузия».
СГБ Грузии заподозрила сторонников Саакашвили в заговоре с целью захвата власти
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дела по первой части статьи 315 Уголовного кодекса – «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Об этом сообщил заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.
В ведомстве говорят, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют совершить «деструктивные действия». В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного, хотят помешать его этапированию в Глданскую тюрьму №8.
В СГБ утверждают, что в планах сторонников Саакашвили – перекрытие дорог, ведущих к тюрьме, что приведет к «бесконтрольной ситуации и хаосу».
Ведомство опубликовало часть аудиозаписи, сделанной в президентской библиотеке Саакашвили с разрешения суда. Указан лишь один участник разговора – член «Единого национального движения» Бесик Цередиани. При этом обсуждение данной темы, по словам представителя СГБ, активно проходило и между другими членами ЕНД. Фигурантов дела планируют допросить в суде.
Часть первая статьи 315 УК Грузии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.
Югоосетинский КГБ обвиняет граждан Грузии в «незаконной заготовке дров»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили задержание двух граждан Грузии близ села Лопани. Это – жители села Вака Хашурского муниципалитета Заза Мелекишвили и Валериан Гогнидзе.
«Следует отметить, что указанные лица не просто нарушили государственную границу Южной Осетии с Грузией, но намеренно на грузовом автомобиле въехали на территорию республики, где пытались заниматься незаконной заготовкой дров», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского ведомства.
В Цхинвали утверждают, что в ходе опроса нарушителей им стало известно о росте уровня безработицы в Грузии. Причина – проводимые правительством мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
«Из-за высоких тарифов на газовое топливо только один процент жителей газифицированных сел приграничья может позволить себе отапливать домовладения природным газом. Кроме того, распространяемая в СМИ информация об эффективности проводимой прививочной кампании в Грузии не вызывает доверия среди граждан. Ввиду чего имеет место массовый отказ от вакцинации, и как следствие рост заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Борьба грузинского населения за выживание, отсутствие элементарных средств и доходов для существования вынуждает граждан предпринимать попытки незаконного пересечения государственной границы Республики», – говорится в сообщении КГБ.
В ведомстве говорят, что «незаконное пересечение государственной границы, а равно и оказание содействия в совершении противоправной деятельности являются уголовно наказуемыми деяниями».
О задержании двух человек накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. В ведомстве заявили, что «незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах».
В СГБ Грузии отметили, что правительство Грузии использует все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц.
Жителя Братска осудили за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Иркутский областной суд признал виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма жителя Братска, загрузившего фото Адольфа Гитлера в базу данных на сайте движения "Бессмертный полк". Его оштрафовали на 100 тысяч рублей, а телефон, с которого он загружал фото, забрали "в доход государства", сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.
По версии следствия, 5 мая 2020 года житель Братска через свой аккаунт во "ВКонтакте" авторизовался на сайте "Бессмертный полк России онлайн" и оформил заявку на публикацию фото Адольфа Гитлера, подписав изображение "Гитлерс Адольф Иванович".
По мнению следователей, обвиняемый сделал это, зная об "отрицательной оценке личности" Гитлера , с целью "одобрения преступлений", установленных приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского суда. Согласно этому приговору Германия во главе с Адольфом Гитлером во Второй мировой войне вела агрессивную войну против мира и безопасности человечества и совершала военные преступления.
Сотовый телефон подсудимого конфисковали в доход государства как оборудование и иные средства совершения преступления.
- В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете. Принятый в июне по инициативе Владимира Путина закон запрещает публично отождествлять "цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси". Кроме того, согласно закону, в России запрещено публично отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.
В Сухуми говорят, что временное закрытие Ингурского моста связано с эпидситуацией
Частичные ограничения, введенные на Ингурском мосту с 28 по 30 октября, связаны с эпидемиологической обстановкой. Об этом заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что ранее в СГБ Грузии заявили, что ограничения связаны с вторым туром муниципальных выборов в Грузии.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорилось в заявлении грузинского ведомства.
Через Ингурский мост пропускают лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи, а также сотрудников «Ингури ГЭС».
Камбербэтч сыграет роль Литвиненко в «Лондонград»
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием в Лондоне в 2006 году. Сериал о покушении на россиянина "Лондонград" снимет HBO. Об этом сообщает Variety.
Сериал основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион". Сценарий напишет Дэвид Скарпа, а режиссером станет обладатель "Оскара" Брайан Фогель, снявший документальный фильм "Икар" о допинговом скандале в российском спорте.
Камбербэтч – один из самых популярных британских актёров. Он известен по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си "Шерлок", за эту роль он получил премию "Эмми". В апреле 2014 года был признан одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.
- Александр Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, в начале 2000-х годов эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. В 2006 году он попал в больницу с симптомами радиоактивного отравления и вскоре умер. Специалистам удалось установить, что его гибель стала следствием отравления полонием, а отношение к его отравлению имели, в частности, бывший офицер КГБ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Они, как и официальная Москва, отрицают причастность к гибели Литвиненко.
- В последние годы произошли ещё по меньшей мере два громких покушения на противников российских властей с использованием химического оружия – на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери и на Алексея Навального. Официальный Лондон считает, что за этими отравлениями также стояли российские власти.
- В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Как говорится в решении суда, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей.
«Мтавари» разрывает контракт с Ipsos. Проведение экзитполов под угрозой
Телеканал «Мтавари» разрывает контракт с международной компанией Ipsos и планирует начать с ней арбитражное разбирательство. Об этом сообщил гендиректор канала Ника Гварамия.
Причина – исследование, результаты которого были опубликованы за несколько дней до выборов.
В эфире «Мтавари» 27 октября было объявлено, что по итогам соцопроса Ipsos в Зугдиди лидирует кандидат от оппозиционного «Национального движения» Анзор Мелия (54,7%), а у кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Цоцерия — 45,3%.
Оказалось, что эти данные радикально отличаются от цифр, опубликованных на сайте Ipsos – там у Цоцерия 51%, а у Мелия – 49%. «Грузинская мечта» на специальном брифинге обвинила оппонентов в подтасовке и лжи.
По словам Ники Гварамия, совершенно шокирующим является то, что телекомпания получает информацию о позиции основного партнера (Ipsos) с брифинга «Грузинской мечты». Он отметил, что «Мтавари» проинформирует все партнерские телекомпании, международные СМИ и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами Ipsos в стране, о «ненадежности, нечестности и предполагаемой причастности Ipsos к коррупционным сделкам».
Отметим, что завтра компания Ipsos должна была провести экзитполы по заказу телекомпании «Мтавари». Теперь Ника Гварамия говорит, что канал ищет альтернативу.
«Интенсивно работаем над тем, чтобы завтра, в день выборов мы смогли бы провести экзитполы», – заявил Гварамия.
- Второй тур муниципальных выборов пройдет в Грузии завтра. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны (Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми) и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципальных собраний.
Бибилов: на Грузию приходится 36% негатива, идущего на Южную Осетию
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов предполагает, что Грузия попытается вмешаться в выборы югоосетинского лидера. Об этом он сказал на встрече с сотрудниками Службы внешней разведки (СВР).
«В ближайшей перспективе у вас работы будет существенно больше. Политическими процессы, которые происходят в республике Южная Осетия, интересуются и наши недруги. И, конечно, определенное воздействие будет по отношению к тем мероприятиям, которые здесь будут проходить. Естественно, это выборы президента республики Южная Осетия», – подчеркнул Анатолий Бибилов.
Он отметил, что «уже на сегодняшний день, согласно проведенному соответствующими структурами анализу, 36% всего негатива, который идет на республику и на ее руководство, приходится на Грузию».
«То, что в осетинском сегменте они участвуют, ни у кого не вызывает сомнения. Это ясно видно. Тут нужно с сожалением отметить, что некоторые граждане «ведутся» на эти публикации. Одна из задач СВР – минимизировать то воздействие на политические процессы, которое может быть со стороны Грузии и других недружественных государств», – сказал он.
Срок полномочий югоосетинского лидера истекает весной 2022 года. Ранее Бибилов намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок.
В Кемерове огласили приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Суд в Кемерове 29 октября огласил резолютивную часть приговора восьми обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Суд признал их виновными и приговорил к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент Сибирь.Реалии из зала суда. Оглашение приговора будет продолжено 8 ноября.
Самые большие сроки получили бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежал торговый центр, Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец "Зимней вишни" Надежда Судденок — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также технический директор компании собственника Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы. Охранник Сергей Антошин приговорён к восьми годам колонии.
Игоря Полозиненко, руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненного Александра Никитина суд приговорил к 6 с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы - соответственно.
Начальнику караула пожарно-спасательной части Сергею Генину суд назначил 5 лет колонии. Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин приговорён к шести годам лишения свободы.
Кроме того, они должны выплатить потерпевшим по миллиону рублей за каждого погибшего, за тяжкий вред - 500 тысяч рублей, за средний - 300 тысяч, за моральный и нравственный ущерб - 100 тысяч рублей.
Руководство торгово-развлекательного центра признали виновным в оказании небезопасных услуг и нарушении мер пожарной безопасности, двое пожарных - в халатности. Пожар произошел в марте 2018 года, в нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек - пострадали.
Хотя суд признал Генина и Бурсина виновными, многие, в том числе пожарные эксперты, уверены, что "у пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек", а уголовное дело возбудили ради общественного спокойствия.
Саакашвили заявил, что продолжение его жизни связано с итогами выборов
Голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку. В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать за оппозицию в ходе второго тура муниципальных выборов.
«Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии», – говорит Саакашвили.
Политик призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы «вместе защитить голоса».
Отметим, что накануне вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом. В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей, отказавшись перевести его на госпитализацию в частную клинику. По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией у медучреждения.
Второй тур муниципальных выборов пройдет в Грузии завтра. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны (Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми) и 15 муниципалитетах. В 24 округах пройдут выборы депутатов муниципальных собраний.
Премьер Грузии заявил о праве Саакашвили на самоубийство
По закону, у человека есть право на самоубийство, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста о голодовке экс-президента Михаила Саакашвили.
«Если состояние ухудшится, ему, понятно, окажут медицинскую помощь, но каким может быть финал?», – спросили премьера в эфире телекомпании «Имеди».
«Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство.
Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность.
Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, оказали и будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.
Тем не менее, мы дополнительно создали группу врачей и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов», – заявил премьер (цитата по Netgazeti).
После этого другой ведущий программы сказал:
«Когда человек себе вредит, давайте согласимся, что государство должно помочь».
В ответ Гарибашвили пообещал, что в случае необходимости Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.
Премьер Грузии при этом говорит, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
В Южной Осетии ожидают поставку очередной партии российской вакцины
В Южную Осетию в ближайшие дни доставят очередную партию российских вакцин от коронавируса – «Спутник V» и «Спутник лайт». Об этом агентству «Рес» сообщил глава Минздрава самопрвоозглашенной республики Сослан Наниев.
«Очередная партия, 2 тысяч доз «Спутник» и «Спутник Лайт» будет доставлена в республику уже на следующей неделе. Вакцинация жителей республики будет продолжена», – уточнил Наниев.
С начала мая в Южной Осетии проходила вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Жители вакцинироваться не спешили – привились лишь более тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенную республику Абхазия планируется поставка 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Скорик на встрече с абхазским премьером Александром Анквабом.
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