Кобахидзе: «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 городов

Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что в конце августа ей отказали во въезде в Грузию.

Она рассказала Дождю, что в августе была в Армении, где ей сделали операцию на носу «для того, чтобы [она] могла просто дышать, как любой другой человек». После этого политик планировала приехать на непродолжительное время в Грузию, оставаться там надолго не собиралась.

«Из Армении плохо летают самолеты, из Грузии добраться в другую страну легче. Но когда я приехала к границе [с Грузией] на машине, нас остановили, сказав, что уточняют что-то в документах. Я предполагаю, что в их базе напротив моей фамилии стояла какая-то отметка. Потому что женщина-пограничник, когда вводила документы, увидела, видимо, отметку. Сопровождающее меня лицо пустили сразу, а я стояла на границе. Через час ко мне вышел сотрудник, включил видеорегистратор и сказал, что во въезде мне отказано. Я попыталась уточнить причину, но они мне сказали, что помочь ничем не могут и просто хотят, чтобы "вы расписались на бумаге о том, что во въезде вам отказано"», - рассказал Соболь.

По ее мнению, такое решение связано с тем, что грузинские власти не хотят портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала. Недавно была история, что не пустили журналиста Илью Азара, но он до этого, кажется, был Абхазии. Я в Абхазии не была, других историй, которые могли посчитать недружественными, не было. У меня в Грузии много знакомых, мне нравится эта страна, культура, язык. И достаточно обидно и неприятно такое решение, в каком-то даже личном плане. Это связано, как я понимаю, просто из-за того, что правительство и люди в руководстве страны не хотят портить отношения с Путиным», - заявила политик.

Соболь считает, что сейчас для любого человека, который решил приехать в Грузию, есть риск того, что его просто не пустят в страну без объяснения причин. «Не только для публичных политиков, но и для любого человека», - заключила она.

20 октября стало известно, что Любовь Соболь объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Согласно приговору, ей запрещено выходить из дома ночью и уезжать за пределы Москвы.