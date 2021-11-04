Партия «Гирчи - больше свободы» устроила акцию-перформанс перед зданием СГБ

Представители оппозиционной партии «Гирчи - больше свободы» Борис (Челе) Куруа и Цотне Коберидзе решили «поговорить о революции» с сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.

Они устроили акцию-перформанс в ответ на заявление службы безопасности по поводу распространившихся, по мнению ведомства, призывов в соцсетях и СМИ к государственному перевороту.

Куруа и Коберидзе принесли к зданию СГБ Грузии в Тбилиси стол, на котором был установлен плакат со словом «революция», а затем забросили во двор ведомства несколько рулонов туалетной бумаги. В итоге оба политика были оштрафованы на 80 лари (27 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Мы не сделали ничего провокационного, а туалетную бумагу забросили потому, что оттуда выходит очень плохой запах и, возможно, это им поможет. Я считаю, что нельзя штрафовать людей за проявление заботы», - заявил журналистам Борис Куруа.

«В этой стране теперь, оказывается, является преступлением говорить о революции или делать посты об этом в Фейсбуке. Я и Челе решили поговорить об этом с теми, кто нам это запрещает. Революция - это один из рычагов того, как человек может добиться соблюдения своих прав. Если отцы-основатели Америки говорили о революции, и это было нормально, то почему Лилуашвили (глава СГБ) считает, что это проблема?», - заявил Коберидзе перед зданием СГБ.