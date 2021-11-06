Коронавирус в Грузии: 5 240 новых случаев заражения, 68 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 5 240 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,79%, за последние две недели – 9,55%, а за последнюю неделю – 10,25%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 748 751.

Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 872. В Имерети выявили 1 045 случаев заражения, в Кахетии – 488, в Шида Картли – 429, в Квемо Картли – 396, в Самегрело и Земо Сванети – 384, в Аджарии – 178, в Мцхета-Мтианети – 144, в Самцхе-Джавахети – 142, в Гурии – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 57.

От ковида умерли еще 68 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 368.

Выздоровели 2 235 человек, их общее число выросло до 684 154.

На данный момент в Грузии 54 203 активных случаев коронавируса. Из них 6 707 пациентов проходят лечение в больницах. Состояние 1 645 больных тяжелое, 350 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 313 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 46 183 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – около 43 тысяч.