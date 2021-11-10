Кубилюс: грузинам, возможно, придется выбирать – «Грузинская мечта» или ЕС

Политика «Грузинской мечты» вредит имиджу страны, и может помешать интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время онлайн-встречи, организованной НПО «Пограничная зона».

«У меня была возможность поговорить с некоторыми представителями правящей партии Грузии. Я четко сказал им, какие ошибки они совершают: нетерпимые разговоры в отношении оппозиции, неисполнение обещаний, данных лидерам Евросоюза, как это произошло в случае с соглашением Шарля Мишеля, или же отказ от финансовой помощи и неисполнение требований, связанных с этой помощью.

Все это создает Грузии плохой имидж, не только правительству Грузии. Это вредит желанию и воли грузинского народа интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Мы должны сказать об этом четко.

Я не удивлюсь, если настанет время, когда грузинам придется сделать выбор – или нахождение у власти «Грузинской мечты» или реальная интеграция в Евросоюз, поскольку, возможно, комбинация двух этих вещей станет трудной», – заявил Кубилюс.

Ранее депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель раскритиковала и власти, и оппозицию в Грузии из-за создавшегося политического кризиса.

Она говорит, что предупреждала членов правящей партии, что, несмотря на их устремления в отношении ЕС, «они сейчас дальше, чем когда-либо, с точки зрения членства [в Евросоюзе]».