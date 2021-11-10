Югоосетинский Кабмин утвердил бюджет: 83% доходов приходится на РФ

Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрило сегодня проект закона «О Государственном бюджете на 2022 год».

Как пишет агентство «Рес», документ был представлен и.о. министра финансов Фатимой Тибиловой на заседании Кабмина под председательством югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Законопроект теперь будет направлен для утверждения в парламент.

По словам Тибиловой, доходная часть проекта государственного бюджета на 2022 год определена в размере 8,8 млрд рублей с учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Южной Осетии Россией в размере 7,3 млрд рублей.

Соответственно, доходная часть югоосетинского бюджета примерно на 83% формируется из вливаний со стороны России.

На заседании Кабмина стало известно, что пенсии в Южной Осетии будут проиндексированы на 7,7% с 1 января следующего года, однако выплаты пенсионеры получат уже в декабре.