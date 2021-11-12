Депутат Европарламента навестила голодающую Хоштария и не смогла увидеться с Саакашвили

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга провела встречу с оппозиционеркой Елене Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Лидер партии «Дроа» и депутат парламента Грузии Елене Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Михаила Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».

Встреча Фотыги и Хоштария проходила за закрытыми дверями, при участии члена «Дроа» Бату Кутелия, который в прошлом занимал должность посла Грузии в США.

«Большое спасибо депутату Европарламента Анне Фотыге за поддержку», - написала Елена Хоштария в своем Facebook после встречи.

Депутат Европарламента прибыла в Грузию 12 ноября вместе с двумя членами Сейма Литвы. Сама Фотыга сообщила журналистам, что одной из главных целей ее визита является встреча с Михаилом Саакашвили. «Меня беспокоит существующая ситуация как человека, который часто контактировал с Саакашвили, когда он был президентом… Я здесь, чтобы оценить текущую ситуацию», - заявила ранее сегодня Анна Фотыга.

До сих пор Минюст Грузии не выдал члену Европарламента разрешение, необходимое для встречи с заключенным в больнице глданской тюрьмы. Как указала Хоштария, недопуск Фотыги к экс-президенту «станет еще одним большим скандалом».

«Права Саакашвили невообразимо попираются. До сих пор не знаю, пустят ли к нему или нет Анну Фотыгу. Само собой, ее недопуск станет еще одним большим скандалом и ударом. Важно, чтобы Фотыга и наши партнеры видели, что граждане, активисты и политики борются и не собираются мириться», - сказала Хоштария в комментарии телеканалу «Формула».